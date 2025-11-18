낮에는 공장, 밤에는 대리운전... 그 여자가 초콜릿만 먹고 사는 이유

▲초콜릿스틸컷 명필름랩

영화가 마침내 보여주는 틈에서 새는 빛은 그래서 더 환하게 느껴진다. 별 것도 아닌 작은 틈이 그 고단한 일상에서 숨 쉬도록 하는 유일한 것이기에. 연희가 하도 초콜릿을 먹은 탓으로 찾게 된 치과에는 한 남자가 있다. 서진(김선혁 분)이란 이름의 치과의사는 생전 연희의 남편에게 가까웠던 친구이기도 하다. 그런 그가 마치 주치의 마냥 매일 같이 초콜릿을 먹는 연희를 돌봐주니, 연희에겐 그보다 고마운 이가 없다. 버거운 삶을 사는 외로운 여자와 그녀에게 위로가 되는 남자의 관계, 영화는 그렇고 그런 흔한 통속적 드라마인 듯 위장한다.



그렇다. 위장이다. 영화가 공개한 시놉시스에 '서진의 위선과 남편의 죽음에 얽힌 이야기를 알게 되고 그녀는 자신도 모르는 파괴 본능으로 치닫는다'고 밝히고 있듯, 작품은 그저 고단한 삶에서 기댈 구석을 찾는 흔한 이야기로 기울지 않는다. 대신 서진의 위선과 죽음에 얽힌 이야기를 전면에 드러내기 시작한다. 마치 전반과 후반을 각기 다른 두 편의 영화처럼 이해하게 될 만큼 그 분위기며 성격이 다르다 느껴질 정도다.



후반부는 일종의 반전처럼 자리한다. 앞서 보여준 모든 것이 실은 전혀 다른 이야기였다고, 관객을 놀라게 하려 드는 것이다. 위선의 가면을 까발리고 그 뒤에 가려진 진실을 고발하려는 것, 그것이 진짜 이야기였음을 내보이려 든다.



아쉽게도 영화의 결단은 제대로 기능하지 못한다. 전반과 후반의 스타일을 극명히 달리함으로써 뒤의 진실이 드러나는 순간을 마치 반전처럼 활용하는 수법은 그 장단이 분명하다. 관객에게 주는 충격이 큰 만큼, 극 전체가 긴밀히 조응하게 하여 설득력을 발할 수 있는 장치를 확보하기 어렵다. 수많은 실패한 반전영화가 그러하듯이 관객을 납득시키지 못하는 반전은 저 혼자만의 잔치가 되기 십상이다. 이 영화가 꼭 그렇다.



영화가 무시한 이 장면이 불쾌하다



반전 뒤로 감춰진 식상하면서도 불쾌한 이야기는 차라리 더 의미심장하다. 그는 다름 아닌 가족 살해에 대한 것이다. 한때는 동반자살이라 불렸던 한 사람의 행위가 동의하지 않은 자식이며 배우자에게 작용하는 방식에 대한 것 말이다.



영화 속 연희의 남편과 딸이 죽음을 맞은 건 일부 묘사되는 바, 남편이 의도한 자동차 사고의 결과인 듯 보인다. 설사 그 장면이 사고로 이어지지 않은 단순 회상이라 할지라도 그는 분명히 부적절하고 중대한 폭력이다. 한국사회에서 수없이 반복돼 온 자살을 앞둔 부모에 의한 자식 살해다. 결코 개별적이며 이례적인 사건일 수 없는 사안이다. 그러나 영화는 그를 아무렇지 않게 묘사하고, 심지어 책임을 묻지 않음으로써 일종의 면죄부까지 허한다. 영화의 승부수라 해도 좋을 반전적 후반부가 그를 가능케 한다.



<초콜릿>은 여러모로 아쉬운 작품이다. 임채영을 비롯해 수고한 연기자들의 노력이 아쉽기에 더욱 그렇다.



