낮에는 공장, 밤에는 대리운전... 그 여자가 초콜릿만 먹고 사는 이유

* 이 기사는 영화의 스포일러를 포함하고 있습니다.
한때는 반전영화가 가장 잘 팔리는 장르였던 때가 있었다. 1996년 작 <유주얼 서스펙트>와 <프라이멀 피어>, 1999년 <식스 센스>, 2002년 개봉한 <디 아더스>, 2003년에 나온 <아이덴티티>와 <데이비드 게일>까지, 일련의 반전영화는 전쟁에 반대한다는 뜻의 전통적 반전(反戰)영화를 밀어내고 영화의 한 장르로까지 제 자리를 점유했다.
이들 영화의 특징은 후반부 반전에 있다. 보는 이의 예상을 뒤엎고 극 전체에 새로운 의미를 더하는 반전의 충격이 곧 영화가 승부를 거는 지점이 된다. 이 시기 10여 년 간 집중적으로 반전영화가 쏟아진 이유가 어디에 있을까.
반전영화 전성시대의 포문을 연 위 작품들의 성취가 아니라도, 그는 얼마 쯤 예상되는 바였다. 텔레비전이 가정에 널리 보급되고 채널 또한 급속하게 늘어나며 대중은 극장 뿐 아니라 집에서까지 영상콘텐츠에 노출될 수 있었다. 시청률이 곧 돈이 되는 세상에서 각 채널은 관객을 붙들기 위해 끊임없이 드라마를 제작했고, 여러 작품이 자연스레 극작의 공식을 얼마간 답습한 건 자연스런 귀결이다. 틀에 박힌 기승전결에 마침내 관객이 싫증을 내고, 구태여 돈을 내고 극장을 찾아야 할 유인 또한 희박해진 것이 그 당시의 풍경이 되겠다.
극장을 나와서까지 입소문을 타게 되는 분명하고 확실한 영화. 너도 꼭 보라며 관객들이 스스로 입소문을 내어주는 반전영화가 매년 수십 편 이상씩 개봉했다. 새로이 확산된 인터넷 환경에서 입소문은 더욱 큰 효과를 불러일으켰으니 넘쳐나는 아류작으로 더는 반전이 새롭지 않아지기까지 반전영화의 전성시대가 짧고 굵게 열렸던 배경이 바로 이러하다.
초콜릿만 먹고 사는 여자가 있다?