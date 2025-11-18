'아시아의 스파르타' 고구려, 배신자가 열어준 멸망의 문

▲벌거벗은세계사
'고구려-당나라 전쟁'은 서기 7세기 동아시아의 패권을 둘러싼 거대한 국제전쟁이었다. 당시 세계 최강대국으로 승승장구하던 당나라의 앞을 가로막은 국가가 고구려였다. 당나라는 왜 그토록 고구려 정벌에 집착했으며, 고구려는 어떻게 강성한 중국 통일제국들의 연이은 침공에도 당당히 맞서 싸울 수 있었을까.
11월 17일 방송된 tvN <벌거벗은 세계사>에서는 '동아시아 패권전쟁, 당나라 VS 고구려'편이 그려졌다.
서기 618년, 이연(고조)이 건국한 당나라가 중국의 새로운 통일왕조로 들어선다. 626년 이연의 아들 이세민은 쿠데타인 '현무문의 변'을 일으켜 친형제들을 살해하고 아버지를 강제로 폐위시켜 권력을 장악하면서 2대 태종으로 등극한다.
피로 권력을 쟁취한 당 태종은 황제로서의 정통성을 인정받기 위하여 업적을 세우는 게 중요해졌다. 당 태종은 황권 강화를 위하여 각지에서 활발한 대외 정복전쟁을 추진했고, 본인의 뛰어난 군사적 역량을 바탕으로 많은 성과를 거두는 데 성공했다.
특히 당 태종의 숙원은 고구려 정벌이었다. 당나라의 선대 통일 왕조였던 수나라는 4차례에 걸친 침공에도 불구하고 '살수대첩' 등 고구려에게 번번이 패퇴하면서 국력이 급격히 소모되어 멸망으로까지 이어지는 빌미가 됐다. 중국의 왕조들에게 '아시아의 스파르타'였던 고구려 정벌은 동북아시아의 패권을 장악하기 위하여 반드시 넘어야 할 숙원사업이었다.
고구려 역시 이러한 당나라의 야욕을 어느 정도 눈치채고 있었다. 고구려는 631년부터 당나라의 침략을 대비하여 요동 지방에 천리장성을 축조하며 방어태세를 다졌다.
642년, 고구려에서 뜻밖의 격변이 벌어진다. 고구려의 귀족이었던 연개소문이 쿠데타를 일으켜 27대 국왕이었던 영류왕을 시해하고 정권을 장악했다. 연개소문은 영류왕의 조카인 보장왕을 새로운 국왕으로 옹립하고 스스로 행정권과 군사권을 아우르는 최고위직인 태막리지에 올랐다.
연개소문의 집권은 고구려 정벌의 기회를 노리던 당 태종에게는 명분을 제공하는 계기가 됐다. 연개소문은 당나라와 외교적으로 점점 밀착하고 있던 신라를 압박하며 견제했다. 위기에 몰린 신라는 당나라에 구원을 요청했다. 이에 당태종은 연개소문의 쿠데타와, 신라 침공 중단거부를 명분으로 결국 고구려 정벌을 선언한다.
645년, 1차 고구려-당나라 전쟁의 막이 올랐다. 당시 고구려 정벌에 투입된 군대는 정확한 수치는 남아있지 않지만 약 20~30여만 정도로 추정되었으며 당 태종 본인도 총사령관으로 직접 참전했다. 전황 초반은 고구려에 불리하게 돌아갔다. 고구려는 요동 방어선의 중심인 요동성, 백암성, 개모성 등이 연이어 함락당하며 위기에 몰렸다.
당 태종의 다음 목표는 안시성이었다. 당군에게 안시성은 평양으로 가기 위한 주요 교통로였기에 반드시 확보해야 할 거점이었다.
645년 6월, 당군의 안시성 포위 공격이 시작된다. 하지만 예상외로 안시성은 작은 규모에도 쉽게 무너지지 않았다. 안시성은 험준한 산세에 둘러싸인 천혜의 요새였고, 흙과 돌을 다져 만든 튼튼한 성벽은 외부 충격을 흡수할 수 있어서 당나라가 자랑하던 공성무기인 포차의 위력도 견뎌냈다.
당 태종은 성벽보다 높은 토산을 건설하여 안시성을 위에서 내려다보며 공격한다는 전략을 구상했다. 당군은 무려 하루에 8000여 명의 인력을 동원하여 약 두 달 만에 토산을 쌓는 데 성공했다. 그러나 긴급하게 건설된 토산은 약한 흙구조에 비바람까지 겹치면서 완공 직후 얼마되지 않아 무너지고 만다. 이 틈을 노린 고구려군의 기습으로 당군은 그나마 남아있던 토산마저 빼앗기고 말았다.
설상가상 혹독한 겨울 추위까지 닥쳐오면서 당군은 싸울 의지를 잃고 상황은 점점 악화된다. 결국 당 태종은 더이상 버티지 못하고 철군을 결정하면서 1차 고당전쟁은 고구려의 완벽한 승리로 끝난다. 쓰디쓴 패배를 맛본 당 태종은 퇴각하면서도 고구려군의 추격에 쫓기며 병사들과 함께 궃은 일을 하고 종기에 시달리는 등, 갖은 고생을 했다고 한다. 그럼에도 정작 중국의 사서인 <구당서> <신당서> 등에는 굴욕적인 패전을 감추기 위하여 마치 승리를 거둔 것처럼 기록을 조작하는 촌극을 벌이기도 했다.