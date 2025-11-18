커버 가수에서 빌보드 역사 바꾼 스타로... 테디 스윔스 "사실 나는 겁쟁이"

▲
지난 11월 15일, 서울 강서구 KBS 아레나에서 열린 기자회견에 참여한 테디 스윔스(Teddy Swims)워너뮤직코리아
"내가 커버하던 노래들만큼 좋은 자작곡을 쓸 수 있을까? 하는 부담감이 컸어요. 그런데 지금은 놀랍게도 제 노래가 많은 사람들에게 커버가 되고 있죠. 어떤 가수들은 커버만 하는 가수에서 끝나기도 하잖아요. 정말 감사한 일입니다."
첫 번째 내한 공연을 앞두고 서울 강서구 KBS 아레나 백스테이지에서 만난 테디 스윔스는 인터뷰 내내 겸손한 모습을 보였다. 테디 스윔스는 오늘날 미국에서 가장 큰 주목을 받고 있는 남성 보컬리스트다. 테디 스윔스의 노래 'Lose Control'은 빌보드 핫 100 차트에서 112주간 머물며 빌보드의 역사를 바꿨다. 2024년 빌보드 핫 100 차트 연말 결산에서도 1위에 올랐다. 2025 그래미 어워드에서는 최우수 신인 아티스트상 후보에 올랐으며, 2026 그래미 어워드에서도 최우수 팝 보컬 앨범상 후보에 올랐다. 수년간 유튜브 채널에서 명곡의 커버 영상을 올리던 그는, 이제 자신의 노래가 전세계에서 커버되는 것을 경험하고 있다.
"제가 자란 조지아에는 놀라운 음악이 많았죠. 힙합, 알앤비, 컨트리... 정말 다양한 문화가 뒤섞인 용광로라고 할 수 있는 곳이었습니다."
테디 스윔스의 음악에는 컨트리와 소울, 록 등 다양한 장르적 요소가 혼재되어 있다. 어린 시절부터 다양한 음악을 들려준 아버지가 첫 번째 은인이라면, 두 번째는 고향 조지아다. 그는 조지아의 대표 뮤지션 아웃캐스트를 비롯해 레이 찰스 등 다양한 뮤지션들의 영향을 받았다. 그중에서도 스윔스는 소울의 거장 오티스 레딩을 첫 번째로 뽑았다. 특히 백보컬과 함께 호흡을 맞춰 부른 네오 소울 넘버 'Are You Even Real'을 듣는 동안 테디 스윔스에게 언제나 흑인음악의 DNA가 있었음을 가늠하게 했다.
그뿐 아니다. 공연 중에는 EDM 뮤지션 일레니엄과 함께 만든 노래 'All That Really Matters'를 부르기도 하고, 록밴드 킹스 오브 리온의 노래 'Use Somebody'를 커버하기도 했다. 소울 음악에 뿌리를 뒀지만 현재 그가 가장 즐겨 듣는 음악은 메탈코어 밴드 아키텍츠, 하드코어 펑크 밴드 턴스타일 등 거친 록 밴드였다. '스윔스'라는 예명은 그가 어린 시절 활동하던 힙합 크루에서 따온 것. "나는 음악을 장르에 국한해서 바라보지 않으며, 좋은 음악은 그저 좋을 뿐이다"라는 말 역시 테디 스윔스의 음악 철학을 잘 요약한다.
거친 외모 뒤에 숨겨진 취약성의 노래