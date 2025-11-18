커버 가수에서 빌보드 역사 바꾼 스타로... 테디 스윔스 "사실 나는 겁쟁이"

▲지난 11월 15일 서울 강서구 KBS 아레나에서 첫 내한 공연을 펼친 테디 스윔스(Teddy Swims) 프라이빗커브

테디 스윔스는 한번 보면 잊히지 않을 외모를 갖추고 있다. 인터뷰룸에 등장했을 때도 큰 체구, 강인한 느낌의 가죽 재킷과 덥수룩한 수염, 얼굴을 가득 뒤덮은 문신 등이 눈에 들어왔다. 그러나 그의 남성성은 공격적이지 않다. 자신의 캐릭터인 테디 베어를 공연 중 여러 차례 화면에 띄운 그다. 인터뷰 중에도 "자신이 겉으론 무섭게 보일지 몰라도, 다정하고 부드럽다. 겁도 많다"고 말했다. 얼마 전 태어난 자녀에 대한 이야기를 할 때마다 미소를 지었다. 걸스데이의 혜리를 자신의 케이팝 최애 아이돌로 뽑을 때는 인터뷰룸에 있던 모두가 웃음을 터뜨렸다.



테디 스윔스는 음악에서도 내밀한 면들을 드러내는 데에 주저하지 않는다. 두 개의 파트로 나뉘어 발표된 그의 앨범 < I've Tried Everything but Therapy >역시 내면의 상처를 치유하는 과정에 집중한 것이다. 스윔스는 이 취약성을 약점으로 바라보지 않고, 이를 통해 사람들이 더 연결될 수 있을 것이라 믿었다.



인터뷰 후 공연을 통해 만난 테디 스윔스는 단연 최고급 보컬리스트였다. 'Lose Control'을 비롯해 'The Door', 'Bad Dremas' 등의 히트곡은 물론, 24곡을 부르는 내내 관객을 목소리만으로 집중하게 했다. 'Funeral'을 부를 때는 무대 밑으로 내려가 팬 서비스를 선보였다. 왼손으로는 싸인을 해 주고, 오른손으로는 마이크를 잡은 채 노래를 불렀는데 놀랍게도 흔들림은 전혀 없었다. "산을 옮길 수 있는 목소리"라는 영미권 매체의 극찬처럼, 허스키한 목소리가 공연장 전체에 쩌렁쩌렁하게 울려 퍼졌다. 높은 음역대에서도 좀처럼 성량이 줄어들지 않았다. 동시에 완급 조절 역시 능숙했다.



어떻게 이토록 걸출한 실력을 갖출 수 있었을까? 스윔스는 "자신의 목소리는 원래 좋지 않았다"며 고개를 숙였다. 유튜브를 통해 "여러 가수들의 영상을 보고 입모양과 호흡법을 모두 따라하려고 노력했다"고 비결을 설명했다. 무대 뒤에서 만난 테디 스윔스는 겸손하고 상냥했으나, 무대에 선 모습은 갈고 닦은 실력에 대한 자신감으로 가득했다. 그가 인터뷰 중 꿈의 무대로 뽑은 매디슨 스퀘어 가든, 라스베가스 스피어에서의 공연도 결코 먼 일은 아닐 것이다.

추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기