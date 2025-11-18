BNK '살림꾼'이었던 사키, 하나은행 '기둥'으로

한국여자농구연맹

하나은행으로 이적한 사키는 시즌 첫 경기부터 안정된 플레이로 하나은행의 대승을 이끌었다.사키는 새 시즌에도 BNK에 반드시 필요한 선수였지만 WKBL은 아시아쿼터 선수의 재계약을 금하고 있고 사키는 지난 6월에 열린 아시아쿼터 드래프트에 다시 참가했다. 그리고 전체 1순위 지명권을 가진 하나은행은 일본 국가대표 출신 센터 가와무라 미유키(삼성생명 블루밍스), 트라이아웃에서 뛰어난 슛 감각을 보여준 세키 나나미(우리은행) 등을 제치고 지난 시즌 BNK 우승에 기여했던 사키를 선택했다.하나은행은 지난 시즌 아시아쿼터의 덕을 보지 못했던 대표적인 팀이다. 전체 3순위로 지명했던 와타나 유리베는 주전가드로 활약해줄 것으로 기대를 모았지만 부상 때문에 하나은행과 계약을 해지하고 현역 생활을 마감했다. 2라운드에서 선발한 이시다 유즈키는 지명 후 한국어로 인터뷰를 하면서 화제가 됐지만 27경기에서 6.1득점2.5리바운드1.9어시스트를 기록하며 기대에 미치지 못했다.이런 하나은행에게 전체 1순 아시아쿼터 사키의 합류는 큰 도움이 되겠지만 의외로 기존 선수들과의 시너지는 크지 않을 거라고 전망하는 농구팬들도 있었다. BNK에서 주로 궂은 일을 소화했던 사키의 플레이 스타일이 젊은 선수가 많은 하나은행에 어울리지 않을 거라는 지적이었다. 물론 하나은행에는 김정은이라는 '정신적 지주'가 있지만 WKBL 최고령 선수 김정은은 더 이상 30분 이상 소화하며 팀을 이끌긴 무리다.하지만 높은 농구지능(BQ)을 자랑하는 사키는 하나은행에서 자신이 해야 할 역할을 정확히 파악하고 17일 우리은행과의 홈 개막전부터 이를 코트에서 보여줬다. 홈 개막전에서 27분58초를 소화한 사키는 3점슛 1개를 포함해 11득점6리바운드3어시스트1스틸의 알토란 같은 활약으로 하나은행의 승리를 견인했다. 특히 4쿼터에서 한 번에 2명을 속인 후 골밑 득점을 성공시키며 우리은행의 사기를 떨어트렸다.아직 시즌 개막 후 단 한 경기를 치렀기 때문에 하나은행의 이번 시즌 전력을 섣불리 판단하기는 이른 시점이다. 하지만 지난 10년 동안 홈27연패를 비롯해 56경기에서 4승52패로 철저하게 밀렸던 우리은행을 상대로 21점 차의 대승을 거둔 것은 분명 의미 있는 결과였다. 그리고 지난 비 시즌 동안 별다른 전력 보강이 없었던 하나은행이 첫 경기부터 달라진 경기력을 보여준 비결은 역시 사키의 합류가 결정적이었다고 해도 과언이 아니다.