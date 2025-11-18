마약과 엄마의 죽음... 고립된 청소년들의 작은 연대

▲연극 <침묵과 소음> 커튼콜연극 <침묵과 소음> 커튼콜에서 두 배우가 서로를 바라보고 있다. 왼쪽이 벤 역할의 배우 류원준이며 오른쪽이 데이즈 역할을 맡은 배우 박세인이다. 한별

다행히도 공연은 '열린 결말'로 끝났다. 공연 내내 작은 마당에서 함께하던 벤과 데이즈는 더 나은 삶을 살기 위해 한 발짝 나아가기로 결심한다. 함께 출발선에 선 두 사람은 아무도 잡아주지 않은 서로의 손을 살짝 맞잡는다. 그들은 관객이 입장한 동선의 계단을 올라 극장 문을 열고 나간다.



공연이 종료되고 벤과 데이즈가 떠났던 그 계단을 통해 극장 밖으로 나가면서 결말에 대해 생각했다. 아무것도 없이 세상에 뛰쳐나간 청소년들의 삶이 현실적으로 녹록지 않을 것으로 생각되면서도, 두 사람이 적절한 도움을 받을 수 있기를 간절히 바라게 됐다.



두 사람의 결말을 진윤선 연출은 '작은 연대'라고 표현한다. 그는 "아이들이 서로 손을 맞잡았다가 놓은 것처럼 작은 한 걸음을 내딛는다면 우리가 달라질 수 있을 것이라고 믿는다"며 "그렇게 침묵을 조금씩 깨 나가는 모든 이들이 저마다의 자리에서 작은 연대를 발견할 수 있기를 바란다"고 말했다.



<침묵과 소음>은 공감과 이해를 바탕으로 한 연대를 보여준다. 초콜릿 과자와 감자칩, 제로 콜라로 아침을 먹고 서로의 상처를 걱정하며 벤과 데이즈는 각자의 고립에서 벗어난다. 이 사회에도 두 사람처럼 고립된 삶들이 있다면, 그들의 침묵과 고립을 깨트릴 무언가가 필요하다. 개인적으로 연극이 그 장치가 되어주길, 연극을 본 이들이 이 세상의 벤과 데이즈의 손을 맞잡아주길 소망한다.



고립은 누구에게나 닥칠 수 있다. 공감과 이해 받지 못하는 삶은 외로움으로 가득 찬다. 그러나 고립과 외로움으로 인한 공포는 벗어날 수 있다. 작은 것이라도 서로를 이해하고 공감하는 누군가를 만나면 된다. 벤과 데이즈가 갈등하면서도 계속 서로를 바라보았던 것처럼 우리는 타인을 이해하려는 노력을 멈춰서는 안 된다.



추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기