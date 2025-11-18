마약과 엄마의 죽음... 고립된 청소년들의 작은 연대

무대 위에 소파와 나무 한 그루가 덩그러니 놓여 있다. 낙엽 더미가 군데군데 모아져 있다. 관객들은 낙엽을 밟지 않으려 조심하면서 자리에 앉는다. 무대를 밟지 않도록 주의해야 하는 보통의 공연장과 달리, <침묵과 소음>의 무대는 객석과 구분이 없다.
그러나 이 공연에서 관객은 철저한 '타인'이다. 마약상의 심부름꾼으로 일하는 벤이 상처를 입어도, 마약중독자인 엄마의 죽음에 데이즈가 넋이 나가도 관객인 내가 할 수 있는 것은 아무것도 없다. 보통 무대와 객석의 경계를 허문 공연이 관객을 적극적으로 극에 끌어들이는 것과는 다르다.
영국 켄트 지방에서 벌어지는 두 십 대 청소년의 이야기인 <침묵과 소음>이 지난 13일 서울 종로구 삼일로창고극장에서 개막해 16일 막을 내렸다. 네 차례의 공연 동안 배우 류원준과 박세인은 벤과 데이즈가 되어 쉼 없는 대화로 관객을 끌어들였다.
제작진은 이 공연을 '침묵 속에 갇혀 있던 두 십 대가 서로를 통해 목소리를 되찾아가는 이야기'라고 설명했다. 관객으로서 느끼기에 이 문장에서 '침묵'은 어른들의 방임을 뜻하며 소음은 벤과 데이즈가 함께하며 만들어내는 소리를 의미한다. 무관심 속에 어른들의 사정에 휘말려버린 두 사람은 침묵을 깨고 함께 앞으로 나아간다.
고립 속에서 연결된 우리, 스칸도 프로젝트