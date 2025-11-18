혼돈의 북중미 예선, 최종전서 본선 직행권 손에 넣을 팀은?

내년 6월 개막 예정인 북중미 월드컵이 서서히 다가오고 있는 가운데 각 대륙에서는 서서히 본선 진출을 확정한 국가들이 속속히 나타나고 있다. 아시아·남미·오세아니아·아프리카 지역 예선은 일찌감치 종료됐지만, 북중미·카리브해 지역은 오는 19일(한국시간) 치열한 최종전을 예고하고 있다.이번 북중미 대회의 직행권 수는 3.5장으로 변하지 않았지만, 예선 진행 방식이 달라졌다. 1차 예선은 피파 랭킹이 가장 낮은 4팀이 홈 앤드 어웨이 방식으로 경기를 치러 승리한 총 2개 나라가 2차 예선으로 진출하는 구조다.2차 예선에서는 총 30팀이 참가해 총 5팀이 6개 조로 나뉘어 풀리그 형태로, 2위까지 차지한 12개 국가가 최종 예선으로 진출할 자격을 얻게 됐다. 최종 예선서는 4팀이 3개 조로 나뉘어 총 6번의 경기를 치르게 되고 1위는 본선 직행권을, 2위를 기록한 상위 2개 국가가 대륙 간 플레이오프로 향하는 험난한 구조로 진행된다.이런 가운데 이번 북중미 대회서는 새로운 팀들이 기회를 노리고 있다. 바로 과거부터 지역 예선을 호령했던 미국·멕시코·캐나다가 빠지면서, 비교적 피파 랭킹이 낮은 약체팀들에 본선 진출 기회가 주어진 것.가장 먼저 A조에서는 넷플릭스 드라마로 국내에 널리 알려진 수리남(126위)과 파나마(31위)가 본선을 노리고 있다. 수리남은 네덜란드 자원들을 적극 귀화 추진하며 2차 예선을 무패로 뚫어냈고, 최종 예선서도 2승 3무 승점 9점 1위를 달리고 있다.파나마 역시 2승 3무 승점 9점이지만, 득실 차에 밀려 2위에 자리하고 있다. 오는 19일 오전 10시(한국시간) 최종전을 앞둔 가운데 수리남은 3위 과테말라(승점 5점)를, 파나마는 엘살바도르(승점 3점)와 격돌한다. 만약 수리남이 웃으면 사상 첫 본선 진출을, 파나마가 기적과 같이 1위를 차지하면 2018 러시아 대회 이후 8년 만에 세계 대회로 복귀하는 데 성공하게 된다.B조 역시 혼돈이다. 과거 한국대표팀을 이끌었던 딕 아드보카트 감독의 퀴라소(82위)가 3승 2무 승점 11점으로 1위에 자리한 상황 속 2위에는 자메이카(68위)가 승점 10점으로 바짝 추격하고 있다. 최종전에서는 이들이 격돌하는 가운데 퀴라소는 최소 무승부만 기록해도 사상 첫 월드컵 진출이라는 역사를 작성할 수 있다. 자메이카는 무조건 승리해야 28년 만에 본선 복귀가 가능하다.C조도 혼란이다. 온두라스(64위)는 2위 아이티(88위)와 승점 동률(8점)인 가운데 득실 차에서 우위를 점해 1위에 자리하고 있지만, 승점 6점인 3위 코스타리카(45위)의 추격도 매섭다. 최종전서 온두라스는 코스타리카를, 아이티는 이미 최하위가 확정된 니카라과를 마주하는 가운데 다양한 경우의 수가 발생할 수 있다.온두라스는 승리 시 무조건 본선 진출 확정이지만, 무승부를 거두면 아이티·코스타리카의 최종 결과에 귀를 기울여야만 한다. 아이티는 반드시 최종전서 니카라과를 격파, 온두라스가 패배하기를 바라야만 한다. 코스타리카는 온두라스에 승리하고, 아이티가 패배하게 되면 극적으로 본선 무대를 밟을 수 있는 자격을 얻게 된다.그야말로 혼돈의 도가니인 북중미·카리브해 최종 예선이다. 사상 첫 월드컵 본선 진출 그리고 오랜만에 세계 무대에 복귀할 팀은 누가 될까.