2체급 석권 마카체프 "두 개의 벨트 얻기 위해 인생 바쳤다"

UFC 제공

이슬람 마카체프(사진 왼쪽)는 한체급 위 챔피언 잭 델라 마달레나를 상대로 압도적인 승리를 거뒀다.이슬람 마카체프(34·러시아)가 11번째로 UFC 두 체급 정복에 성공했다.전 UFC 라이트급(70.3kg) 챔피언 마카체프(28승 1패)는 지난 16일(한국시간) 미국 뉴욕주 뉴욕시 매디슨 스퀘어 가든에서 있었던 UFC 322 '델라 마달레나 vs 마카체프' 메인이벤트에서 잭 델라 마달레나(29·호주)에게 만장일치 판정승(50-45, 50-45, 50-45)을 거두고 새 UFC 웰터급 챔피언에 등극했다.생애 첫 웰터급 경기에서 왕좌에 올랐다. 마카체프는 지난 5월 라이트급 타이틀을 반납하고 웰터급 도전을 선언했다. 친구 벨랄 무하마드가 델라 마달레나에게 패하고 타이틀을 잃자, 미뤄뒀던 더블 챔피언의 꿈을 이루기 위해 체급을 올렸다. 그리고 압도적인 경기력으로 꿈을 이뤘다.역시 승리의 일등공신은 '알고도 못막는' 그래플링이었다. 마카체프는 25분 중 19분 10초를 유리한 포지션에서 컨트롤했다. 4번의 라운드에선 한 번의 테이크다운으로 라운드 내내 컨트롤했다. 2라운드엔 델라 마달레나가 테이크다운 맞불을 놓다 역으로 깔리며 자멸했다. 마카체프는 타격전에서도 강력한 카프킥으로 델라 마달레나의 기동력을 마비시키며 우위를 점했다마카체프는 절친한 동네 형이자 코치인 전 UFC 라이트급 챔피언 하빕 누르마고메도프와 함께 기쁨을 나눴다. 누르마고메도프는 마카체프의 어깨에 두 챔피언 벨트를 둘러준 뒤 목마를 태워 옥타곤을 한 바퀴 돌며 더블 챔피언 등극을 축하했다.경기 후 인터뷰에서 마카체프는 "꿈만 같다. 내 모든 인생을 이 두 개의 벨트를 얻기 위해 바쳤다"며 "두 벨트가 정말 무거운데 이 느낌이 좋다. 정말 행복하다"고 덧붙였다.웰터급에서 더 압도적인 기량이 나왔다. 마카체프는 "삶이 바뀌었다. 감량을 하지 않으니 5라운드 동안 쉬지 않고 레슬링 등 원하는 모든 걸 할 수 있다"고 설명했다. 이어 "레슬링이 내 전략이고, 비밀이 아니다. 상대도 모두 알고 있지만 아무도 막을 수 없다"고 목소리를 높였다.이제부터 모든 게 역사다. 마카체프는 16연승으로 전 UFC 미들급(83.9kg) 챔피언 앤더슨 실바와 함께 UFC 최다 연승 공동 1위에 올랐다. 1승만 추구하면 단독 1위로 올라선다.다음 상대 후보는 넘쳐 난다. 같은 날 8위 마이클 모랄레스가 2위 션 브래디를, 9위 카를로스 프라치스가 전 챔피언인 4위 리온 에드워즈를 KO시켰다. 6위 이안 마샤두 개리와 1위 벨랄 무하마드도 다음 주에 맞붙는다. 라이트급 챔피언도 호시탐탐 기회를 노리고 있다.마카체프는 "도널드 트럼프 레츠고! 화이트 하우스를 열어달라, 내가 간다"며 내년 도널드 트럼프 미국 대통령의 생일인 6월 14일로 예정된 백악관 대회 출전 의사를 피력했다.