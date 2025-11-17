일본 '통산 66승' 베테랑 투수 타케다, 한국서 새 출발

SSG 랜더스

타케다 쇼타 영입을 발표하는 프로야구 SSG 랜더스프로야구 SSG 랜더스가 2026시즌을 향한 새로운 승부수로 일본 국가대표 출신 투수 타케다 쇼타(32)를 영입했다.SSG는 16일 아시아 쿼터 선수로 타케다와 연봉 20만 달러(약 2억9천만 원)에 계약했다고 공식 발표했다.KBO리그는 경쟁력 강화와 원활한 선수 수급을 위해 2026시즌부터 아시아 쿼터 제도를 도입했다. 기존 외국인 선수 3명과 별도로 각 구단이 1명씩 영입할 수 있고, 최대 몸값은 20만 달러다. 선수 포지션은 무관하지만 직전 또는 해당 연도에 아시아리그 소속이어야 한다.지금까지 KBO리그 10개 구단 중 아시아 쿼터 선수 영입을 확정한 것은 한화 이글스(투수 왕옌청), KT 위즈(투수 스기모토 고우키)에 이어 SSG가 3번째다.SSG의 타케다 영입은 여러 이유로 주목받고 있다. 타케다는 2012년부터 2023년까지 일본프로야구 소프트뱅크 호크스에서 뛰었다. 한때 일본 무대에서 활약했던 이대호(전 롯데 자이언츠)와 한솥밥을 먹기도 했다.타케다는 일본에서 통산 217경기에 등판해 66승 48패, 평균자책점 3.33을 올린 화려한 경력의 투수다. 2015년 13승, 2016년 14승을 거두며 핵심 선발로 자리매김했다. 큰 키에서 던지는 최고 시속 154km의 직구를 비롯해 낙차 큰 커브와 포크볼 등이 강점이다.이런 활약을 바탕으로 2015년 세계야구소프트볼연맹(WBSC) 프리미어12와 2017년 월드베이스볼클래식(WBC)에 일본 국가대표로 참가하기도 했다.그러나 2023년부터 선발에서 불펜으로 밀려나며 전성기가 끝났고, 2024년에는 팔꿈치 수술을 받으면서 2년간 1군 무대 오르지 못했다. 기회를 얻지 못한 타케다는 재기를 위해 소프트뱅크에서 나왔다.SSG는 타케다가 부상에서 완전히 회복했다는 것을 확인하고 과감히 영입을 결정했고, 타케다도 한국에서의 새로운 도전에 나섰다.2군에서도 인상 깊은 활약을 보여주지 못했으나 SSG는 풍부한 경험과 노련한 경기 운영으로 즉시 선발감인 타케다를 선택했다.SSG는 올 시즌 두 외국인 선발 드류 앤더슨과 미치 화이트가 활약하며 포스트시즌 진출을 이끌었지만, 토종 선발진은 기대에 부응하지 못했다. 3선발 김광현은 평균자책점 5.00, 4선발 문승원은 5.28로 부진했다.불안한 마운드는 포스트시즌에서 약점을 드러냈고, 결국 준플레이오프에서 삼성 라이온즈에 업셋을 당하며 일찌감치 탈락했다.앤더슨과 화이트의 재계약이 불투명한 상황에서 SSG로서는 안정적인 선발 자원을 확보하기 위해 타케다를 영입했다. 또한 일본 야구 특유의 철저한 자기관리가 젊은 선수들에게 귀감이 될 수도 있다.타케다는 구단을 통해 "새로운 도전을 할 수 있도록 길을 열어준 SSG에 감사하다"라며 "나의 장점을 발휘해 팀 승리에 기여할 수 있도록 최선을 다하겠다"라고 각오를 밝혔다. 또한 "많은 일본 선수가 아시아 쿼터 제도를 통해 KBO리그에 진출하고 싶어한다"라고 덧붙였다.앞서 KT도 아시아 쿼터로 일본 출신 스기모토를 영입했고, 한화의 왕옌청은 대만 출신이지만 역시 일본프로야구 2군에서 줄곧 활약해 왔던 선수다. 이처럼 아시아 쿼터가 물꼬를 튼 일본 야구의 KBO리그 진출이 과연 어떤 나비효과를 일으킬지 주목된다.