일본 대표팀 감독도 극찬, 한국 야구의 중심이 된 안현민

KBO

"메이저리그급 선수다."

일본 대표팀을 상대로 홈런포를 가동한 안현민(출처: KBO SNS)일본 야구대표팀 이바타 히로카즈 감독이 한국 대표팀 신예 외야수를 향해 던진 극찬이다. 생애 첫 태극마크를 단 KT 위즈 안현민(22)이 일본 야구의 심장인 도쿄돔구장에서 펼쳐진 한일 평가전에서 국제 경쟁력을 입증하며 류지현호의 가장 큰 수확이라는 평가를 받고 있다.안현민은 지난 15~16일 양일간 도쿄돔에서 열린 '2025 K-베이스볼 시리즈' 일본과의 두 차례 평가전에서 2경기 연속 홈런을 포함해 6타수 2안타(타율 0.333) 2홈런 3타점 3볼넷을 기록하며 대표팀 타선을 이끌었다. 국제 무대 데뷔전이라는 부담감과 한일전이 주는 무게감을 가볍게 이겨낸 안현민은 한국 야구를 대표하는 타자로 단숨에 자리매김했다.전반적인 투타 전력에서 밀린 한국 대표팀이 1무 1패로 시리즈를 마감하는 가운데에서도 안현민의 활약은 단연 빛났다. 1차전에서는 0-0 상황이던 4회초, 구원 투수로 나온 모리우라 다이스케를 상대로 선제 투런 홈런(비거리 120m)를 터뜨리며 포문을 열었다.이어진 2차전에서는 일본 투수진의 노골적인 경계심 속에서 더욱 커진 존재감을 발휘했다. 1회말 첫 타석을 제외하고 3회, 4회, 6회 모두 볼넷을 얻어내며 3볼넷을 기록했는데, 이는 일본 투수들이 안현민의 장타력을 의식해 조심스럽게 승부했음을 방증한다. 특히 3회말에는 과감한 이중 도루로 득점까지 기록하며 단순 거포 이상의 주루 능력도 과시했다.이날 백미는 5-7로 뒤진 8회말 나온 안현민의 홈런포였다. 자신의 파울 타구에 발등을 맞은 통증에도 불구하고, 주니치 드래건스의 다카하시 히로토가 던진 시속 152km 몸쪽 직구를 걷어 올려 추격의 솔로포(비거리 110m)를 터뜨렸다. 이후 한국은 9회말 2사에 터진 김주원의 극적인 동점포로 7-7 무승부를 기록할 수 있었다. 패색이 짙던 상황에서 터진 안현민의 추격포는 경기를 포기하지 않는 불씨가 됐다.