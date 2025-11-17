사이트 전체보기
일본 대표팀 감독도 극찬, 한국 야구의 중심이 된 안현민

[KBO리그] '일본 상대 2홈런' 우타 거포 갈증 해소한 안현민... 2026 WBC 대표팀 중심 타선 예약

케이비리포트
25.11.17
일본 대표팀을 상대로 홈런포를 가동한 안현민(출처: KBO SNS)
"메이저리그급 선수다."

일본 야구대표팀 이바타 히로카즈 감독이 한국 대표팀 신예 외야수를 향해 던진 극찬이다. 생애 첫 태극마크를 단 KT 위즈 안현민(22)이 일본 야구의 심장인 도쿄돔구장에서 펼쳐진 한일 평가전에서 국제 경쟁력을 입증하며 류지현호의 가장 큰 수확이라는 평가를 받고 있다.

안현민은 지난 15~16일 양일간 도쿄돔에서 열린 '2025 K-베이스볼 시리즈' 일본과의 두 차례 평가전에서 2경기 연속 홈런을 포함해 6타수 2안타(타율 0.333) 2홈런 3타점 3볼넷을 기록하며 대표팀 타선을 이끌었다. 국제 무대 데뷔전이라는 부담감과 한일전이 주는 무게감을 가볍게 이겨낸 안현민은 한국 야구를 대표하는 타자로 단숨에 자리매김했다.

전반적인 투타 전력에서 밀린 한국 대표팀이 1무 1패로 시리즈를 마감하는 가운데에서도 안현민의 활약은 단연 빛났다. 1차전에서는 0-0 상황이던 4회초, 구원 투수로 나온 모리우라 다이스케를 상대로 선제 투런 홈런(비거리 120m)를 터뜨리며 포문을 열었다.

이어진 2차전에서는 일본 투수진의 노골적인 경계심 속에서 더욱 커진 존재감을 발휘했다. 1회말 첫 타석을 제외하고 3회, 4회, 6회 모두 볼넷을 얻어내며 3볼넷을 기록했는데, 이는 일본 투수들이 안현민의 장타력을 의식해 조심스럽게 승부했음을 방증한다. 특히 3회말에는 과감한 이중 도루로 득점까지 기록하며 단순 거포 이상의 주루 능력도 과시했다.

이날 백미는 5-7로 뒤진 8회말 나온 안현민의 홈런포였다. 자신의 파울 타구에 발등을 맞은 통증에도 불구하고, 주니치 드래건스의 다카하시 히로토가 던진 시속 152km 몸쪽 직구를 걷어 올려 추격의 솔로포(비거리 110m)를 터뜨렸다. 이후 한국은 9회말 2사에 터진 김주원의 극적인 동점포로 7-7 무승부를 기록할 수 있었다. 패색이 짙던 상황에서 터진 안현민의 추격포는 경기를 포기하지 않는 불씨가 됐다.

KT 안현민의 주요 타격 기록(출처: 야구기록실 kbreport)
일본 대표팀 이바타 감독은 이미 평가전을 하기 전부터 안현민을 경계 대상 1호로 지목했으며, 1차전 종료 후에는 "일본에서도 그렇게 멀리 치는 선수는 별로 없다. 메이저리그급 선수"라는 극찬을 아끼지 않았다. 안현민이 KBO리그 거포를 넘어 국제 경쟁력을 갖춘 타자임을 일본 감독이 직접 인정한 셈이다.

일본 현지 언론인 도쿄스포츠 역시 안현민을 집중 조명했다. 매체는 그의 2025시즌 KBO리그 성적(타율 0.334(2위), 22홈런, OPS 1.018(2위), 을 소개하며 "타석에 섰을 때 풍기는 거포의 아우라는 상대를 압도했다"고 극찬했다. (승리기여도 WAR 6.75/2위 케이비리포트 기준)

뿐만 아니라, 안현민은 경기장 밖에서도 좋은 인상을 남겼다. 현지 언론은 안현민이 경기장을 떠나면서 일본 취재진에게 정중하게 허리를 굽혀 인사하는 모습과 한국 대표팀 내부의 평가를 언급하며 품격과 태도에 대해서도 높은 점수를 줬다.

류지현호 야구 대표팀에게 있어 안현민은 가뭄의 단비와 같은 존재다. 내년 2026 월드베이스볼클래식(WBC)에서 일본, 대만 등 뛰어난 왼손 투수를 보유한 팀들과 상대해야 하는 한국은 그간 장타를 날려줄 우타 자원 부족에 시달려 왔다. 류 감독이 MLB에서 뛰는 한국계 우타자 저마이 존스까지 만났을 정도다.

메이저리그급 선수라는 평가를 받은 안현민(출처: KBO 야매카툰 중)
고교 시절 도루 능력을 갖춘 포수였던 안현민은 프로 입단 후 외야수로 전향했다. 프로 첫 시즌 후 바로 현역으로 입대한 안현민은 복무 기간 동안 몸을 키우며 근육맨이라는 별명을 얻었고 타구의 질이 완전히 달라졌다.

지난해 시행착오를 거쳐 올시즌 KBO리그 최고의 히트상품으로 도약한 '케릴라' 안현민은 이번 일본과의 평가전을 통해 향후 대표팀 중심 타선을 책임질 핵심 자원임을 입증했다. 2025 신인왕 수상이 확실한 안현민이 성장세를 이어가며 내년에 열릴 WBC에서 대표팀의 본선 진출을 이끌 수 있을지 주목된다.

[기록 참조: 야구기록실 케이비리포트(KBReport), KBO기록실]

(글: 민상현 / 김정학 기자)
