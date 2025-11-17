1970년대 이미 예견된 기후 위기, 대통령이 외면한 진실

넷플릭스

넷플릭스 다큐멘터리 영화 <화이트 하우스 이펙트>의 한 장면.1989년 네덜란드 노르트베이크, 전 세계 67개국의 환경부 장관과 11개의 국제기구가 모여 역사적인 회의를 연다. '대기오염과 기후변동에 관한 환경상 회의'라고 이름 붙여진 회의. 지구온난화의 주범인 이산화탄소 배출 억제가 주요 의제였다. 대부분의 국가 및 기관이 당연한 듯 찬성했지만 미국을 비롯한 주요 국가들이 반대했다.결국 선언문 초안의 '산업 국가들은 2000년까지 이산화탄소 배출을 현 수준으로 안정시켜야 할 필요성 인정'이 '산업 국가들은 이산화탄소 배출을 세계 경제의 안정적인 발전을 도모하며 안정시켜야 할 필요성 인정'으로 확정되었다. 초안과 완전히 다른 내용으로, 시기도 수준도 불분명한 가운데 경제 발전이 담보된 것이었다.다큐는 이 변화가 지구 환경 문제가 아닌 백악관 내부의 권력 싸움에서 비롯되었다고 지적한다. 조지 부시 대통령은 환경보호국장으로 저명한 환경운동가 윌리엄 라일리를 임명하며 강력한 친환경 기조를 예고했다. 하지만 그의 선택은 오래 가지 못했다. 백악관 비서실장에 극보수 성향의 존 수누누를 앉히면서 상황은 급격히 뒤틀린다.수누누는 석유업계와 긴밀하게 얽혀 있었고, 라일리의 모든 친환경 정책을 봉쇄하다시피 했다. 다큐멘터리는 이 대립을 흑백 논리로 단순화하지 않는다. 대신 '정책은 과학에서 실패한 것이 아니라 정치에서 실패했다'는 냉혹한 진실을 보여준다.1990년대 초, 과학계는 기후 변화를 두고 격렬하게 논쟁을 벌이고 있었다. 문제는 이 논쟁의 상당수가 순수한 과학적 논쟁이 아니라는 점이었다. 다큐는 정부·석유 업체와 밀접한 연관을 가진 회의론자들이 의도적으로 여론을 흐리고 정책 결정을 지연시키는 과정을 상세하게 기록한다.그리고 바로 이 시점에 터진 이라크 사담 후세인의 쿠웨이트 침공. 부시 대통령은 다국적군을 구성해 '사막의 여우' 작전을 개시하며 이라크를 공습한다. 그러나 다큐는 이 전쟁이 명분과는 다르게 석유 공급망을 안정적으로 유지하려는 미국의 의도와 깊이 연결되어 있음을 밝힌다.환경을 외치던 대통령이 석유를 지키기 위해 전쟁을 벌였다는 모순. 이 장면은 다큐 전체에서 가장 강렬한 아이러니로 남는다. 그리고 대선이 다가오자 부시는 다시 친환경 메시지를 꺼내 든다. 다큐는 이를 '정치적 계산'이라고 단언하며, 그 이중적 행보의 실상을 치밀하게 파헤친다.