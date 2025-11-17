1970년대 이미 예견된 기후 위기, 대통령이 외면한 진실

1970년대 말, 미국은 이미 기후 변화가 현실이 되어가고 있음을 감지하고 있었다. 그 중심에 있던 이는 기후학자 스티븐 슈나이더 박사였다. 그는 "20세기 말이면 지구는 돌이킬 수 없는 악화 국면에 접어든다"고 경고하며 대통령에게까지 과학적 사실을 전달했다.
지미 카터 대통령은 그의 메시지를 받아들였다. 태양열 에너지 사업이 싹을 틔우고, 국가 차원의 에너지 보존 정책이 실험적으로 추진되던 바로 그때였다.
하지만 역사는 때때로 기막힌 타이밍으로 방향을 틀어버린다. 곧이어 터진 제2차 석유 파동은 카터 정부의 에너지 절약 정책에 치명타를 날렸다. 미국인은 에너지 공급의 불안정에 패닉에 빠졌고, 카터 정부는 정치적 타격을 피하지 못한 채 공화당에게 정권을 넘겨줘야 했다. 그리고 로널드 레이건 정부가 들어서자마자 상황은 완전히 반전된다. 규제 철폐, 대기업 중심의 에너지 정책, 석유 산업의 급부상. 이 흐름 속에서 엑손은 단숨에 '슈퍼 메이저'로 도약한다.
넷플릭스 다큐멘터리 영화 <화이트 하우스 이펙트>는 바로 이 지점에서 시작한다. 인류가 기후 변화에 대처할 수 있었던 결정적 분기점이 왜 실패로 돌아갔는지, 누가 어떤 선택을 했고 그 선택이 어떤 결과를 낳았는지를 집요하게 파고든다.
백악관 내부 권력의 충돌