'0년 차' 감독 김연경의 도전을 응원합니다

며칠 전이었다. 딸내미가, 대화창에서 말을 걸었다.
-엄마 예전에, 어렸을 때 배구 좋아했다고 그러지 않았었나요? ㅎㅎ
-배구? 중학교 때 잘 했지. 교회 대항 체육대회 때, 한 팀에 반드시 여자가 들어가야 했는데 우리 팀은 내가 들어갔었지. 여자 선수가 한번은 서브를 넣어야 하는 규칙도 있었는데 내가 서브를 넣으니 상대팀이 자꾸만 받아내지 못하더라. 서브에이스로 점수가 많이 올라간 적이 있어. 그건 아마, 여자 선수는 네트를 넘기지도 못할 거라고 여겼는데 예상치 못한 볼 속도와 엉뚱한 방향으로 서브가 들어오니 상대팀 리시브가 계속 흔들린 거지.
-지난주에 교회 체육대회를 했는데 한 분이 다음에 배구 한 번 하자고 하시더라고요. 그래서 엄마가 했던 얘기가 생각나서 물어본 거였어요.
-그랬구나. 오래전에, 중학교 후배가 연락이 왔더라. 내가 배구 하던 모습에 반해 내 팬이 됐다더라. 근데 지금은 공이 무겁게 느껴지고 안 해본 지 오래되어 배구공만 봐도 무서워. 대신에 스포츠 채널에서 여자부 V리그를 챙겨 보는 편이야. 여자 배구 선수 이름은 거의 알아. 김연경의 열렬한 팬이기도 해.
-아, 그래요? 그러면 MBC에서 하는 <신임 감독 김연경>이라는 방송 보시면 되겠네요. 한 번 보세요.