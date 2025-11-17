아르메니아 완파한 포르투갈, 7회 연속 WC 본선 진출 확정

아르메니아를 대파하며 7회 연속 월드컵 본선 진출을 확정한 포르투갈이다.로베르토 마르티네스 감독이 이끄는 포르투갈 축구 대표팀은 16일 오후 11시(한국시간) 포르투갈 포르투에 자리한 이스타디우 두 드라강에서 열린 '2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵' 유럽 지역 예선 F조 6차전서 아르메니아에 8-1 승리를 거뒀다.포르투갈에겐 승리가 반드시 필요했다. 바로 본선 진출을 자력으로 확정할 수 있는 경기였기 때문. 그렇기에 최정상 전력으로 경기에 임했다. 직전 아일랜드전서 다이렉트 퇴장을 당한 호날두를 제외하고 디오구 코스타·후벵 디아스·주앙 칸셀루·넬송 세메두·비티냐·베르나르두 실바·주앙 네베스·브루노 페르난데스·하무스·레앙을 선발로 내세웠다.포르투갈은 빠르게 선제골을 만들었다. 전반 6분 페르난데스의 슈팅이 맞고 나온 볼을, 베이가가 머리로 가볍게 밀어 넣었다.일격을 허용한 아르메니아도 반격에 성공했다. 전반 16분 우측에서 라누스가 견제를 뚫어내고 크로스를 올렸고, 스페르챤이 쇄도하면서 승부의 균형을 맞췄다. 팽팽한 흐름 속 포르투갈이 빠르게 두 골을 퍼부었다. 전반 27분 세로비얀의 패스 실수를 가로챈 하무스가 골키퍼를 제치고 역전 득점을, 이어 전반 30분에는 주앙 네베스가 오른발 슈팅으로 세 번째 골을 완성했다.이에 그치지 않고, 전반 41분에는 프리킥 상황서 주앙 네베스가 환상적인 오른발 슈팅으로 팀의 네 번째 득점을 완성하며 확실하게 승기를 잡았다. 또 전반 종료 직전에는 베르나르두 실바가 페널티킥까지 획득했고, 이후 키커로 나선 페르난데스가 다섯 번째로 골망을 흔들었다. 후반에도 골 폭격은 이어졌다.후반 6분 하무스의 패스를 받은 페르난데스가 오른발 슈팅으로 아르메니아의 골망을 가르는 데 성공했다. 또 후반 24분 페널티 박스 안에서 포브스가 페널티킥을 얻어냈고, 키커로 나섰던 페르난데스가 해트트릭을 완성하면서 7번째 골을 만들었다. 이어 후반 35분에는 주앙 네베스가 박스 안에서 감각적인 오른발 슈팅으로 8번째 골을 완성, 기세를 확실하게 잡았다.이후 종료 직전에도 교체 투입된 콘세이상이 왼발 슈팅으로 골문 하단을 폭격, 월드컵 진출 축포를 마지막으로 장식했다.완벽한 경기력이었다. 직전 아일랜드전에서 무득점 패배와 함께 주포인 호날두가 퇴장 징계로 인해 공백이 발생하며 우려가 예상됐지만, 이는 기우였다. 포르투갈은 4-3-3 전형을 통해 아르메니아에 전방위적인 압박을 가하며 기회를 양산했고, 전반에는 8개의 유효 슈팅 중 무려 5개를 득점으로 만드는 어마어마한 전환율을 보여줬다.후반에도 이 기세는 이어졌다. 75%의 점유율을 바탕으로 단 1차례의 유효 슈팅만 허용하는 짠물 수비를 보여줬고, 공격에서는 17개의 슈팅과 7개의 유효 슈팅으로 무려 4골을 터뜨리는 어마어마한 파괴력을 선보였다. 특히 경기에 나선 모든 자원이 고루고루 골맛을 본 부분은 특히나 인상적이었다.최전방 공격수로 나선 곤살로 하무스는 1골 1도움으로 존재감을 뽐냈고, 세메두(1골)·베이가(1골)도 득점 레이스에 힘을 보탰다. 또 중원에서는 주앙 네베스와 브루노 페르난데스가 환상적인 경기력을 선보였다. 먼저 주앙 네베스는 중원에서 빌드업 연결고리 역할을 충실하게 해내는 과정 속 해트트릭까지 기록, 압도적인 활약을 선보였다.이에 더해 브루노 페르난데스도 해트트릭을 기록했다. 2선에 배치된 페르난데스는 상대 페널티 박스를 오가며 기회를 계속해서 창출했고, 특유의 창의적인 패스를 통해 공격을 이끌었다. 풀타임으로 경기장을 누빈 페르난데스는 팀 내 최다 기회 창출(8회), 패스 성공률 85%, 수비적 행동 3회, 드리블 성공률 100%로 펄펄 날았다.축구 통계 매체 <풋몹>은 페르난데스에 평점 9.8점을 부여, 경기 내 MVP로 선정하며 활약을 인정했다.한편, 포르투갈을 바짝 추격했던 헝가리는 최종전서 아일랜드에 패배, 3위로 추락하며 플레이오프 진출이 좌절됐다.