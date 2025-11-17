'프로 21년차' 김수지, 여전히 건재한 맏언니

한국배구연맹

김수지(오른쪽)는 피치와 이다현이 차례로 부상을 당하는 중에도 흥국생명의 중앙을 든든하게 지키고 있다.김수지는 흥국생명에서 이주아(기업은행)와 함께 전·현직 국가대표 미들블로커 콤비를 구성했다. 하지만 이적하자마자 무릎 수술을 받으면서 컨디션 조절에 어려움을 겪었고 세트당 블로킹 0.45개와 함께 155득점으로 기대에 미치지 못했다. 흥국생명 역시 시즌 중반 외국인 선수를 교체하는 우여곡절 끝에 두 시즌 연속 챔프전에 진출했지만 김수지의 데뷔 구단이었던 현대건설에게 3연패를 당하며 우승이 좌절됐다.흥국생명은 작년 FA시장에서 이주아가 팀을 떠났지만 새 아시아쿼터 피치가 블로킹(세트당 0.82개)과 이동공격(52.96%) 2위에 오르는 등 46.85%의 성공률로 373득점을 올리며 맹활약했다. 피치와 짝을 이룬 김수지는 정규리그에서 세트당 0.46개의 블로킹으로 피치를 보좌했다. 흥국생명은 챔프전에서 정관장을 3승2패로 꺾고 우승을 차지했고 김수지는 현대건설 시절이던 2011년 이후 14년 만에 우승을 경험했다.하지만 흥국생명은 지난 시즌이 끝나고 팀의 핵심선수 김연경이 현역 은퇴를 선언했고 김수지와 포지션이 겹치는 미들블로커 이다현을 FA로 영입했다. 지난 시즌 미들블로커 부문 베스트7에 선정됐던 이다현과 피치가 이번 시즌 주전으로 활약할 경우 김수지의 입지는 자연스럽게 줄어들 수밖에 없었다. 하지만 시즌 초반부터 피치와 이다현이 차례로 부상을 당하면서 요시하라 감독은 맏언니 김수지를 찾았다.흥국생명은 아시아쿼터 피치가 부상으로 개막 후 3경기에 결장했고 최근 2경기에서는 이다현이 손가락 부상으로 결장했다. 하지만 주전 미들블로커들이 부상으로 결장할 때마다 김수지가 빈자리를 채우며 제 몫을 톡톡히 했다. 시즌 개막 후 6경기에서 9개의 블로킹을 기록했던 김수지는 16일 정관장과의 홈경기에서 3세트 동안 5개의 블로킹을 기록하면서 블로킹 10위(세트당0.54개)에 이름을 올렸다.김수지는 V리그 원년부터 활약하고 있는 임명옥(기업은행)과 황연주(한국도로공사 하이패스)에 이어 리그에서 3번째로 나이가 많은 선수다(1987년생). 게다가 이번 시즌이 끝나면 2023년에 맺었던 흥국생명과의 3년 계약이 만료되기 때문에 현역 지속 여부를 장담하기도 힘들다. 하지만 역대 V리그 여자부 포스트시즌 최다 출전(53경기)에 빛나는 '백전노장' 김수지의 활약은 배구팬들에게 많은 감동을 주고 있다.