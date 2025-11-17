'프로 21년차' 김수지, 여전히 건재한 맏언니

흥국생명이 안방에서 외국인 선수가 없는 정관장을 완파하고 승점 3점을 적립했다.
요시하라 토모코 감독이 이끄는 흥국생명 핑크스파이더스는 16일 인천 삼산월드체육관에서 열린 진에어 2025-2026 V리그 여자부 2라운드 정관장 레드스파크스와의 홈경기에서 세트스코어 3-0(25-16,25-14,25-20)으로 승리했다. 흥국생명은 외국인 선수 엘리사 자네테가 부친상으로 출전하지 못한 정관장을 상대로 1시간 15분 만에 3-0 완승을 거두면서 2위그룹에 승점 3점 뒤진 5위로 올라섰다(3승5패).
흥국생명은 레베카 라셈이 블로킹 3개를 포함해 52.94%의 성공률로 21득점을 기록하며 공격을 이끌었고 최은지가 8득점, 아닐리스 피치가 6득점, 김다은이 5득점을 올리며 힘을 보탰다. 흥국생명은 왼쪽 새끼손가락을 다친 미들블로커 이다현이 2경기째 결장했지만 팀 블로킹에서 11-5로 정관장을 압도했다. 흥국생명의 맏언니 김수지가 5개의 블로킹을 잡아내면서 중앙을 완벽하게 지배했기 때문이다.
현대건설-흥국생명-기업은행 거친 미들블로커