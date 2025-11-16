김수용 촬영 중 쓰러져 응급실행…"의식 되찾아 회복 중"

▲'여행의 맛' 김수용, 하나 터지면 대박김수용 코미디언이 30일 오전 비대면으로 열린 TV CHOSUN 새 예능 <여행의 맛> 온라인 제작발표회에서 포즈를 취하고 있다. <여행의 맛>은 여성 호르몬이 더 풍부해진 촉촉 쁘띠 아저씨 조동아리(김용만, 지석진, 김수용)와 남성 호르몬이 더 세진 매콤 마라맛 센 언니들(이경실, 박미선, 조혜련)의 컬래버 여행 예능 프로그램이다. 30일 금요일 밤 10시 첫 방송. TV CHOSUN

개그맨 김수용(59)이 촬영 중 의식을 잃고 쓰러져 현재 병원에서 회복 중인 것으로 알려졌다.



16일 김수용 측에 따르면 그는 지난 13일 오후 경기 가평군에서 유튜브 콘텐츠를 촬영하던 도중 쓰러져 소방 구급대에 의해 인근 병원 응급실로 이송됐다.



소속사 측 관계자는 "현재는 의식을 되찾은 뒤 건강을 회복하기 위해 안정을 취하고 있는 상태"라며 "정확한 원인 파악을 위해 현재 정밀 검사를 진행 중"이라고 말했다.



김수용은 1991년 KBS 1회 대학개그제에서 장려상을 받으며 데뷔한 KBS 공채 개그맨 7기 개그맨으로, 현재 유튜브 채널 '조동아리' 등에서 활동하고 있다.

