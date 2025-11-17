남궁민에게 이런 모습이... '희대의 악역 캐릭터' 탄생

▲
2020년대에만 연기대상 3회 수상한 배우
1999년 EBS 청소년 드라마 <네 꿈을 펼쳐라>로 데뷔한 남궁민은 데뷔 초 배용준을 닮은 외모로 주목을 받기도 했다. 2006년 유하 감독의 <비열한 거리>에서 병두(조인성 분)의 동창 김민호 역을 맡으면서 대중들에게 주목 받은 남궁민은 2008년까지 사회복무요원으로 병역 의무를 마친 후 2010년대부터 본격적으로 배우로 빛을 보기 시작했다.
남궁민은 2010년 드라마 <내 마음이 들리니>에서 동네 바보로 불리는 아버지 밑에서 자랐다가 부잣집에 입양되는 봉마루를 연기했다. 봉마루는 남궁민이 가장 애착을 가졌던 캐릭터라고 얘기할 정도로 혼신을 다한 연기를 선보였다. 2013년 <구암 허준>에서 허준(고 김주혁 분)의 라이벌 유도지 역을 맡은 남궁민은 2015년 <냄새를 보는 소녀>와 <리멤버:아들의 전쟁>을 통해 악역 연기로 존재감을 뽐냈다.
특히 <리멤버: 아들의 전쟁>은 대중들에게 남궁민이라는 배우를 각인 시킨 작품이었지만 남궁민은 악역 전문으로 남지 않고 다양한 캐릭터를 맡으며 성장을 거듭했다. 2016년 <마녀 공심이>에서 민아와 좋은 연기 호흡을 보여준 남궁민은 2017년 <김과장>에서 김성룡 과장 역을 맡아 열연을 펼쳤다. <김과장>은 최고 시청률 18.4%를 기록하며 <사임당,빛의 일기>와의 시청률 경쟁에서 승리했다(닐슨코리아 시청률 기준).
하지만 이는 '남궁민 시대'를 알리는 신호탄에 불과했다. 남궁민은 2019년 말 프로야구 구단을 소재로 한 드라마 <스토브리그>에서 백승수 단장을 연기하며 2020년 SBS 연기대상 대상을 수상했다. 스토브리그를 통해 원톱 주연으로 자리매김한 남궁민은 2021년 드라마 <검은 태양>에서 10kg 이상 증량하는 노력 끝에 강인한 국정원 요원 역할을 완벽하게 소화하며 2021년 MBC 연기대상 대상을 수상했다.
방송국을 옮겨 다니며 2년 연속 지상파 연기대상을 수상한 남궁민은 2022년 <천원짜리 변호사>에 출연했고 2023년에는 <연인>에서 안은진과 애절한 멜로연기를 선보이며 MBC 연기대상 대상과 백상예술대상 최우수상을 휩쓸었다. 비록 지난 6월에 방송된 <우리 영화>는 시청률 5%에도 미치지 못하며 주춤했지만 남궁민은 내년 KBS 토일드라마 <결혼의 완성>에 출연하며 활발한 활동을 이어갈 예정이다.
