남궁민에게 이런 모습이... '희대의 악역 캐릭터' 탄생

▲SBS 드라마 <리멤버:아들의 전쟁> 관련 이미지. SBS

<리멤버: 아들의 전쟁>은 군복무를 마친 유승호가 선택한 첫 번째 지상파 드라마로 많은 주목을 받았다. 비록 남궁민의 광기 어린 연기에 다소 묻히긴 했지만 유승호는 <리멤버: 아들의 전쟁>에서 고등학생에서 변호사로 성장한 서진우 역을 안정적으로 소화하면서 드라마를 잘 이끌어 갔다. <리멤버: 아들의 전쟁>은 유승호를 비롯한 배우들의 열연에 힘입어 시청률 20%를 넘기며 많은 사랑을 받았다.



<리멤버: 아들의 전쟁>은 과잉기억증후군을 앓는 소년이 살인자로 몰린 아버지의 무죄를 밝혀내기 위해 변호사가 돼 거대 권력과 맞서 싸우는 내용의 드라마다. <리멤버: 아들의 전쟁>에 등장하는 '과잉기억증후군'은 얼핏 보면 많은 것을 기억할 수 있는 '초능력'으로 보이지만 슬픔이나 고통 같은 나쁜 감정들도 일반인들보다 훨씬 선명하고 강렬하게 기억하기 때문에 드라마 속에서는 '장애'로 분류된다.



대기업 악당과 힘없는 주인공이 대결하는 구도의 드라마에서는 주인공의 편이라고 믿었던 인물들이 대기업에 매수를 당해 주인공을 배신하는 장면이 자주 등장한다. <리멤버: 아들의 전쟁> 역시 시청자들로부터 '매수 드라마'라는 평가를 들었을 정도로 드라마 속 일호그룹이 집요하게 주변을 매수하고 다닌다. 물론 후반에는 매수를 당한 듯한 캐릭터가 역으로 일호그룹을 배신해 사이다를 선사하기도 했다.



시청자들에게 사이다 안긴 또 한 명의 주인공



2014년 드라마 <개과천선>에서도 법조인을 연기했던 박민영은 <리멤버: 아들의 전쟁>에서 초임검사에서 변호사로 전직했다가 다시 검사로 복직하는 이인아 역을 맡았다. 아직 법조인이 아니었던 과거 시점에서는 비중이 크지 않았지만 서진우가 변호사가 된 시점부터 다시 비중이 커진다.



배우 박성웅은 영화 <신세계>의 이중구로 뒤늦은 전성기를 맞은 후 <리멤버: 아들의 전쟁>에서 박동호 변호사를 연기했다. 박동호 변호사는 마냥 우직하기만 한 서진우에 비해 뛰어난 처세술과 노련함을 갖춘 인물로 서진우와 이인아를 비롯한 많은 인물들을 자기 편으로 만들었고 중요한 순간마다 악역들의 발목을 잡은 사이다 캐릭터다.



<태어난 김에 세계일주> 시즌1, 3, 4에 출연했던 이시언은 대중들에게 서서히 얼굴이 알려지던 시절 <리멤버: 아들의 전쟁>에서 남규만의 고교 동창이자 남규만이 경영하는 일호생명 비서실장 안수범을 연기했다. 친구이자 상사인 남규만의 온갖 악행을 뒤처리 하지만 악인들이 즐비한 일호그룹 일당들 중에선 그나마 개념 있는 인물이다. 후반부엔 남규만 재판에 결정적인 증언을 하고 경찰에 자수했다.

추천 1 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기