상처입은 소년의 유일한 탈출구... 오히려 범죄 공간이 된 이유

<맨홀> 포스터(주)마노엔터테인먼트
고등학생 선오는 겉으론 조용한 모범생이다. 엄마는 간병인으로 일하느라 집에서는 모자란 잠을 청하기 바쁘고, 연극배우 누나는 독립해 살고 있다. 늘 집은 적막하다.
소방관이던 아빠는 1년 전 화재 진압 중에 목숨을 잃었다. 10여 명의 인명을 구한 영웅으로 세상은 그를 기억하지만, 선오에게 아빠는 그저 지우고 싶은 악몽이다. 그는 지우려 할수록 생생하게 되살아나는 어릴 적 상처에 종속된 상태다. 그래도 겉으론 평범하게 지내지만, 누나가 다시 집으로 들어오면서 악몽은 다시 기지개를 켠다.
선오는 불량한 동급생 패와 어울리기 시작한다. 그들과 함께 근처 천변을 아지트로 삼아 쏘다니며 시간을 보낸다. 그저 수업 땡땡이치고 천변에서 몰래 폭죽 터뜨리는 정도다. 고독하던 선오는 그들과 어울리며 허전함을 달랜다. 그러다 무리 속에서 여자친구 희수와 가까워지며 안정을 찾는 듯 보인다. 하지만 행복한 시절은 찰나다. 우연히 터진 사건은 사소하게 지나치면 그만이었지만, 청소년 무리의 치기는 대책 없는 사고로 치닫는다. 벼랑 끝 선오는 그가 어릴 적 피난처로 삼아온 어떤 깊은 구멍을 떠올린다. 그러나 그걸로 문제가 해결될 까?
베일 것 같은 섬세함으로 그린 청춘 잔혹사
한국 독립영화 전형으로 극단적 상황에 내몰린 청소년의 냉혹한 현실을 한층 더 압축해 묘사하는 이미지가 자연스럽던 때가 있었다. 성적 만능주의, 심화하는 상대적 빈곤, 부모의 계급을 대물림하며 벌어지는 서열과 왕따, 유희로 벌어지는 학교폭력에 성적 착취 같은 어둠의 기운이 스크린에 넘쳤다. 물론 주류 미디어가 감추거나 선정적으로 소비하는 사각지대를 포착하는 건 독립영화뿐 아니라 대안적 문화예술의 유구한 역할이라, 해당 유형 작업은 지금도 꾸준히 만들어지지만, 예전에 비해 기세가 줄어든 감이다. 한국 현실이 개선되어서일까? 딱히 그렇진 않다.
근래 독립영화에서 극단적 폭력 표현이 줄어든 건, 역설적으로 현실 모순이 더 심화 일로이기 때문이다. 관객은 고단한 현실에 지친 나머지, 극장에서 그 확대 강화판을 굳이 보고 싶지 않다. 차라리 현실을 잊고자 치유 혹은 도피로 흘러가는 판타지를 갈구한다. 영화 역사에서 전쟁이나 불황기엔 늘 벌어지던 현상이다. 그런 변화 속에서 오히려 과거의 거친 질감과 현실 고발이 그리울 적도 종종 생긴다.
<맨홀>은 불과 10년 전쯤 범람하던 경향을 떠올리게 만드는 작업이다. 실제 원작도 딱 그 시절인 2012년에 나왔다. 고 박지리 작가의 동명 소설을 원작으로 하는 영화는 현실 어딘가에 존재할 법한 극한상황을 다룬다. 인물이 처한 곡절은 구경하는 이가 함부로 손가락질하기도, 무조건 감싸안을 수도 없는 딜레마에 관객을 빠져들게 한다. 바로 그 지점에서 오는 아이러니가 이런 유형의 영화가 던지는 문제의식인 바, 그 경지에 닿기 위해 관객은 불편함 혹은 불쾌감을 감내해야 한다.
삶의 경로가 결정된 성인보다 가능성과 불안함 사이를 부유하는 청소년, 기구한 가정사를 품었다면 이보다 더 좋을 순 없는 캐릭터다. 그러나 오남용은 치명적 해악으로 변할 위험에 상시 노출된다. 감독은 민감한 소재를 소모와 활용 사이에서 줄타기하며 이야기를 풀고, 자신이 구현하는 화면 속 세계를 책임져야 한다. 자주 이 금기는 훼손되고, 그 결과 관객은 '불행 포르노'와 마주치는 악몽에 내몰린다. 그래서 창작자도 관객도 주의가 필요하다. 그 안개 속 탐험인 <맨홀>은 끈적한 뒷맛은 남기되, 말초적 폭력성은 지양하는 사례로 들 만한 작업이다.