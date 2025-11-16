다시 1970년대로... 우민호 감독이 자신의 전작 챙겨본 이유

▲
<메이드 인 코리아> 우민호 감독, 정우성, 현빈, 우도환 배우
<메이드 인 코리아>는 실존 범죄자 이두삼을 다룬 영화 <마약왕>과 연결고리를 가질지 대중의 관심이 모이는 작품.
다시금 1970년대 재현에 공들인 우민호 감독은 "격동과 혼란의 시대인 71년도에 태어나 살아왔다. 70년대는 대통령이 암살되었던 때라 기억이 또렷하다"며 "시대 재현을 위해 제 영화를 다시 봤다. <마약왕>, <남산의 부장들>에서 영감받아 뒤틀린 욕망과 신념을 좇는 이야기를 더 했다"다며 운을 뗐다.
특히 전작 <하얼빈>에서 독립투사로 호흡을 맞춘 현빈과 정우성의 재회, 두 사람의 첫 OTT 진출작, 제작사 하이브미디어코프와의 만남까지 기대를 모으고 있다.
현빈이 맡은 박기태는 중앙정보부 요원이면서도 돈을 모아 권력을 등에 업고 야망을 불태우려는 인물이다. 한편 정우성은 그와 시종일관 부딪히는 정의로운 검사 장건영을 연기했다.
현빈은 "영화를 넘어 시리즈로 인사드릴 수 있어 영광이다. 시나리오가 가진 힘이 커 선택했다. 70년대 시대적 배경과 가상의 설정이 가미되어 탄탄하고 재미있는 이야기가 만들어졌다"라고 밝혔다. 정우성은 "감독님이 제안 주신 장건영은 에너지 넘치고 패기 있는 캐릭터라 저에게 맞지 않는 것 같았다. 하지만 대본의 여백을 제가 채워 넣을 수 있겠다고 생각해 용기 내 제안을 받아들였다"라고 말했다.