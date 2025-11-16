무대 연기 잔뼈 굵은 배우 김지현... 이번엔 특임대 조교다

사이트 전체보기
[프리뷰] 17일 첫 방송되는 ENA 드라마 에 출연하는 김지현

전여빈과 진영,서현우,장윤주,주현영 등이 출연했던 ENA 월화드라마 <착한 여자 부세미>가 지난 4일 7.1%의 자체 최고 시청률로 성공리에 막을 내렸다(닐슨코리아 시청률 기준). 이는 작년 <크래시>가 기록한 6.6%를 뛰어넘는 ENA 월화드라마 역대 최고 시청률 기록일 뿐 아니라 ENA 드라마 전체에서도 2022년에 방송됐던 <이상한 변호사 우영우>(17.53%)에 이어 역대 2위에 해당하는 좋은 성적이다.

<착한 여자 부세미> 종영 후 일주일의 재정비 기간을 가진 ENA는 17일부터 새 월화드라마 <UDT: 우리 동네 특공대>(이하 <우리 동네 특공대>)를 편성한다. <우리 동네 특공대>에는 2017년 영화 <범죄도시>에서 흑룡파 일단으로 소름 끼치는 악역 연기를 보여줬던 장첸 역의 윤계상과 위성락 역의 진선규가 8년 만에 연기 호흡을 맞춘다. 여기에 <범죄도시3>의 마스코트였던 '초롱이' 고규필도 합류한다.

전작 <착한 여자 부세미>가 전여빈,장윤주,주현영 등 여성 배우들이 주축이 된 드라마였다면 <우리 동네 특공대>는 전직 특수부대 출신들이 동네를 지키는 이야기인 만큼 남성 배우들이 많이 등장한다. 하지만 <우리 동네 특공대>에도 극 중에서 중요한 역할을 하는 여성 캐릭터가 있다. 바로 전직 특수임무부대의 조교 출신이자 현재 동네에서 마트를 운영하는 정남연을 연기하는 김지현이 그 주인공이다.

연극- 뮤지컬 등 무대 연기에 잔뼈가 굵은 배우

연극과 뮤지컬 배우로 오랜 기간 활동하던 김지현은 <서른,아홉>을 기점으로 활발한 매체 연기를 시작했다.jtbc 화면 캡처

울산에서 나고 자란 김지현은 울산에서 학창 시절을 보내다가 2000년 한국예술종합학교 연극원 연기과에 입학하면서 본격적으로 연기 공부를 시작했다. 그 후 김지현은 극단 '공연배달서비스 간다'에 입단하면서 연극 및 뮤지컬 배우로 활동을 시작했다(김지현과 <우리동네 특공대>에 함께 출연하고 현재 영화와 드라마를 오가며 활발하게 활동하고 있는 진선규도 극단 '공연배달서비스 간다' 출신이다).

극단에서 어느 정도 경력이 쌓이면 매체 연기를 시작하는 많은 배우들과 달리 김지현은 30대 중반까지 연극과 뮤지컬 위주로 활동했다. 2010년 공유와 임수정 주연의 영화로 제작됐던 대학로의 소극장 뮤지컬 <김종욱 찾기>의 원년 멤버이기도 한 김지현은 김광석의 노래들로 만들어진 창작 뮤지컬 <그날들>에도 2014년 재연부터 2023년 6연까지 출연했다(유준상과 지창욱,엄기준 등도 <그날들>에 출연했다).

<김종욱 찾기>처럼 김지현이 출연했던 뮤지컬이 영화화된 경우도 있었지만 반대로 김지현이 영화나 드라마 원작의 연극과 뮤지컬에 출연하기도 했다. 2013년 뮤지컬 <번지점프를 하다>에서는 고 이은주가 연기했던 인태희 역을 맡았고 일본영화 원작의 뮤지컬 <러브레터>에서는 와타나베 히로코와 후지이 이츠키를 연기했다. 연극 <만추>에서 탕웨이, 뮤지컬 <모래시계>에서 고현정의 캐릭터도 김지현이 맡았다.

그렇게 연극과 뮤지컬에서 명성을 날리던 김지현은 2010년대 후반부터 본격적인 매체 연기를 시작했다. 2019년 <녹두꽃>에서 명성황후를 연기한 김지현은 2020년 <편의점 샛별이>에서 뮤지컬 <그날들>에서 호흡을 맞췄던 지창욱의 철없는 누나 역을 맡아 민폐 캐릭터를 제대로 보여줬다. 그리고 2022년 jtbc 드라마 <서른,아홉>에서는 또래배우 손예진, 전미도와 호흡을 맞추며 안정된 연기를 선보였다.

<서른,아홉>을 통해 서서히 일반 대중들에게 얼굴을 알리던 김지현은 2023년 넷플릭스 드라마 <D.P.2>에서 국방부 검찰단 법무장교 서은 중령을 연기했다. 초반엔 냉철하고 깐깐한 장교로 등장하지만 김루리(문상훈 분) 진압작전 이후 과잉 진압의 책임을 지고 불명예 제대를 당했다. 하지만 제대 후 변호사가 된 서은은 임지섭(손석구 분)과 박범구(김성균 분) 등 주인공 편을 도와 재판을 승리로 이끈다.

특임대 조교 출신 마트 사장님으로 변신

김지현은 <백 번의 추억>에서 부잣집 젊은 사모님에서 화장품 외판원으로 생계를 꾸리는 가장의 모습까지 보여줬다.jtbc 화면 캡처

김지현은 2023년 동명의 일본 드라마를 리메이크한 ENA 드라마 <사랑한다고 말해줘>에서 청각장애인 화가 차진우를 연기했던 정우성의 옛 연인 송서경 역을 맡았다. 지난 8월에 종영한 tvN 드라마 <서초동>에서는 하상기(임성재 분)를 고용하는 법무법인 호전의 대표변호사 김류진을 연기했다. 그렇게 김지현은 최근 몇 년 동안 전문직 또는 엘리트 캐릭터를 많이 연기하면서 대중들에게 진지한 이미지가 생겼다.

하지만 김지현은 지난 10월에 종영한 jtbc 드라마 <백번의 추억>을 통해 진지한 이미지를 날려 버렸다. <백번의 추억>에서 한기복 시장(윤제문 분)의 비서로 있다가 결혼까지 하게 된 한재필(허남준 분)의 새 엄마 성만옥을 연기한 김지현은 남편의 건강이 악화되고 가세가 기운 후에도 화장품 외판원을 하면서 생계를 책임진다. 특히 영례엄마(이정은 분)와의 케미는 <백번의 추억>의 커다란 재미 요소였다.

특별 출연을 포함해 2020년대 들어 8편의 드라마와 8편의 뮤지컬에 출연하며 바쁘게 활동하고 있는 김지현은 17일 첫 방송되는 <우리 동네 특공대>를 통해 또 다시 시청자들을 만난다. <우리 동네 특공대>는 특수부대 출신임을 숨기고 평범하게 살아가던 주민들이 가족과 동네를 지키기 위해 힘을 합치는 이야기로 김지현은 특수임무부대 조교 출신으로 동네에서 맘모스 마트를 운영하는 정남연 역을 맡았다.

<우리 동네 특공대>에는 윤계상이 특작부대 요원 출신이지만 현재는 보험 조사관으로 일하는 최강을 연기하고 진선규는 창리동 청년회장이자 동네에서 철물점 겸 문방구를 운영하는 대테러부대 기술병 출신 곽병남 역을 맡았다. 고규필은 사이버 작전병 출신의 특공무술 도장을 운영하는 이용희를 연기하고 <무빙>의 김봉석으로 유명한 이정하는 박격포병 출신의 엘리트 공대생 박정환 역을 맡았다.

<우리 동네 특공대>는 윤계상과 진선규,고규필 등 <범죄도시> 배우들이 대거 출연하지만 뛰어난 능력을 갖춘 캐릭터들이 허당으로 나온다는 점에서는 영화 <극한직업>과도 닮은 점이 있다. 무엇보다 <착한 여자 부세미>의 성공으로 주목을 받으며 드라마를 시작할 수 있게 된 것은 큰 행운이다. 또한 전작에서 따뜻한 가정주부를 연기했던 김지현이 보여줄 '걸크러시' 연기에도 시청자들의 관심이 집중되고 있다.

김지현은 에서 동네 마트를 운영하는 전직 특임대 조교 정남연 역을 맡았다. 홈페이지


