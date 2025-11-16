무대 연기 잔뼈 굵은 배우 김지현... 이번엔 특임대 조교다

전여빈과 진영,서현우,장윤주,주현영 등이 출연했던 ENA 월화드라마 <착한 여자 부세미>가 지난 4일 7.1%의 자체 최고 시청률로 성공리에 막을 내렸다(닐슨코리아 시청률 기준). 이는 작년 <크래시>가 기록한 6.6%를 뛰어넘는 ENA 월화드라마 역대 최고 시청률 기록일 뿐 아니라 ENA 드라마 전체에서도 2022년에 방송됐던 <이상한 변호사 우영우>(17.53%)에 이어 역대 2위에 해당하는 좋은 성적이다.
<착한 여자 부세미> 종영 후 일주일의 재정비 기간을 가진 ENA는 17일부터 새 월화드라마 <UDT: 우리 동네 특공대>(이하 <우리 동네 특공대>)를 편성한다. <우리 동네 특공대>에는 2017년 영화 <범죄도시>에서 흑룡파 일단으로 소름 끼치는 악역 연기를 보여줬던 장첸 역의 윤계상과 위성락 역의 진선규가 8년 만에 연기 호흡을 맞춘다. 여기에 <범죄도시3>의 마스코트였던 '초롱이' 고규필도 합류한다.
전작 <착한 여자 부세미>가 전여빈,장윤주,주현영 등 여성 배우들이 주축이 된 드라마였다면 <우리 동네 특공대>는 전직 특수부대 출신들이 동네를 지키는 이야기인 만큼 남성 배우들이 많이 등장한다. 하지만 <우리 동네 특공대>에도 극 중에서 중요한 역할을 하는 여성 캐릭터가 있다. 바로 전직 특수임무부대의 조교 출신이자 현재 동네에서 마트를 운영하는 정남연을 연기하는 김지현이 그 주인공이다.
연극- 뮤지컬 등 무대 연기에 잔뼈가 굵은 배우