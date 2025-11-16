무대 연기 잔뼈 굵은 배우 김지현... 이번엔 특임대 조교다

jtbc 화면 캡처

김지현은 <백 번의 추억>에서 부잣집 젊은 사모님에서 화장품 외판원으로 생계를 꾸리는 가장의 모습까지 보여줬다.김지현은 2023년 동명의 일본 드라마를 리메이크한 ENA 드라마 <사랑한다고 말해줘>에서 청각장애인 화가 차진우를 연기했던 정우성의 옛 연인 송서경 역을 맡았다. 지난 8월에 종영한 tvN 드라마 <서초동>에서는 하상기(임성재 분)를 고용하는 법무법인 호전의 대표변호사 김류진을 연기했다. 그렇게 김지현은 최근 몇 년 동안 전문직 또는 엘리트 캐릭터를 많이 연기하면서 대중들에게 진지한 이미지가 생겼다.하지만 김지현은 지난 10월에 종영한 jtbc 드라마 <백번의 추억>을 통해 진지한 이미지를 날려 버렸다. <백번의 추억>에서 한기복 시장(윤제문 분)의 비서로 있다가 결혼까지 하게 된 한재필(허남준 분)의 새 엄마 성만옥을 연기한 김지현은 남편의 건강이 악화되고 가세가 기운 후에도 화장품 외판원을 하면서 생계를 책임진다. 특히 영례엄마(이정은 분)와의 케미는 <백번의 추억>의 커다란 재미 요소였다.특별 출연을 포함해 2020년대 들어 8편의 드라마와 8편의 뮤지컬에 출연하며 바쁘게 활동하고 있는 김지현은 17일 첫 방송되는 <우리 동네 특공대>를 통해 또 다시 시청자들을 만난다. <우리 동네 특공대>는 특수부대 출신임을 숨기고 평범하게 살아가던 주민들이 가족과 동네를 지키기 위해 힘을 합치는 이야기로 김지현은 특수임무부대 조교 출신으로 동네에서 맘모스 마트를 운영하는 정남연 역을 맡았다.<우리 동네 특공대>에는 윤계상이 특작부대 요원 출신이지만 현재는 보험 조사관으로 일하는 최강을 연기하고 진선규는 창리동 청년회장이자 동네에서 철물점 겸 문방구를 운영하는 대테러부대 기술병 출신 곽병남 역을 맡았다. 고규필은 사이버 작전병 출신의 특공무술 도장을 운영하는 이용희를 연기하고 <무빙>의 김봉석으로 유명한 이정하는 박격포병 출신의 엘리트 공대생 박정환 역을 맡았다.<우리 동네 특공대>는 윤계상과 진선규,고규필 등 <범죄도시> 배우들이 대거 출연하지만 뛰어난 능력을 갖춘 캐릭터들이 허당으로 나온다는 점에서는 영화 <극한직업>과도 닮은 점이 있다. 무엇보다 <착한 여자 부세미>의 성공으로 주목을 받으며 드라마를 시작할 수 있게 된 것은 큰 행운이다. 또한 전작에서 따뜻한 가정주부를 연기했던 김지현이 보여줄 '걸크러시' 연기에도 시청자들의 관심이 집중되고 있다.