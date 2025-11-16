장애인 연기를 비장애인 배우가? 이젠 달라져야 한다

▲이터널스영화 <이터널스>(2021) 스틸컷. 슈퍼 히어로 마카리 역할을 맡은 청각장애인 배우 로런 리들로프. IMDb

해외 사례를 보면 민망할 뿐



미국 드라마 <워킹 데드>와 마블 영화 <이터널스>에 비중 있는 배역으로 출연한 청각장애인 로런 리들로프가 좋은 예다. 신호에 따라 일사불란하게 액션을 소화해야 하는 액션영화에서, 제작진은 청각 신호를 들을 수 없는 청각장애인이 겪는 고충을 사전에 예비하지 못했다. 촬영이 거듭 지연될 뻔한 위기는, 안젤리나 졸리가 레이저포인터로 시각 신호를 주고 후반 작업에서 특수효과로 지우는 방안을 제안한 뒤에야 해소될 수 있었다. 이 밖에도 제작진은 리들로프와의 현장 소통에 필요한 수어통역사를 상시 고용하는 등 수고를 들여야 했다.



장애는 엄연히 존재한다. 그러나 세상을 반영한다고 말해온 예술, 대중매체는 장애를 없는 듯이 취급했다. 장애인 배우가 존재함에도 비장애인 배우를 캐스팅하는 데 거리낌이 없었다. 그편이 편하고 익숙하며 투자에도 도움이 되니까. 불편 대신 효율을 택한 선택이었다.



BBC 드라마 <이어즈&이어즈>에서 비장애인과 오디션을 치러 자기 배역의 캐릭터를 장애인으로 바꿔낸 루스 메딜레이, <왕좌의 게임> 주역으로 세상에서 가장 유명한 장애인 배우가 된 피터 딘클리지는 장애인 배우가 장애를 연기해야 한다는 주장을 활발히 펼쳐나간다. 경험 많은 비장애 배우보다 더 진정성 있고 있는 그대로 연기가 될 것이란 점, 사회적 낙인을 지우고 장애를 더 친숙하게 여기는 계기가 되리란 점, 장애인 역할은 장애인 배우를 위한 자리로 남겨져야 한다는 점이 그 근거가 된다. 그 반대편에 있는 불편의 무게가 결코 이 이상이 되지는 못한다고 나는 믿는다.



추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기