자신감 잃은 한국 축구소년들, U17 월드컵 잉글랜드에 완패

2025 FIFA U17 월드컵 32강 결과

(11월 15일 오후 9시 30분, 어스파이어존 8번 구장 - 카타르 도하)

★ 한국 0-2 잉글랜드 [골, 도움 기록 : 정희섭(27분 51초, 자책골), 리건 헤스키(34분 31초,도움-브래들리 버로우스)]

◇ 한국 선수들 (4-3-3 감독 : 백기태)

FW : 김도연(46분↔정현웅), 남이안(46분↔김지우), 김예건(72분↔김은성)

MF : 김지성, 박현수, 김도민

DF : 김민찬, 구현빈, 정희섭, 임예찬

GK : 박도훈

◇ 16강 토너먼트 대진표(11월 15일 현재)

멕시코 - 포르투갈

스위스 - 아일랜드

모로코 - 말리

브라질 - 프랑스

잉글랜드 - (오스트리아 vs 튀니지 승자)

우간다 - (독일 vs 부르키나 파소 승자)

일본 - (베네수엘라 vs 북한 승자)

(이탈리아 vs 체코 승자) - (크로아티아 vs 우즈베키스탄 승자)

선수 개인이나 팀이 축구에서 자신감을 잃으면 원하는 플레이를 펼치지 못한다. 17세 이하 한국 축구대표팀 선수들이 의욕은 넘치는 듯 보였지만 잉글랜드 앞에서 좀처럼 기를 펼치지 못하고 질질 끌려다닌 끝에 완패한 것이다. 어린 축구소년들의 월드컵 도전은 32강 토너먼트에서 멈췄다.백기태 감독이 이끄는 한국 17세 이하 남자축구대표팀이 우리 시각으로 15일(토) 오후 9시 30분 카타르 도하에 있는 어스파이어존 8번 구장에서 벌어진 2025 FIFA(국제축구연맹) U17 월드컵 32강 토너먼트에서 잉글랜드에게 0-2로 완패하고 말았다.스위스에 이어 F조 2위로 32강 토너먼트에 올라간 우리 선수들은 베네수엘라에 이어 E조 2위로 조별리그를 통과한 잉글랜드를 만났다. 시작 후 27분 51초만에 자책골을 내준 여파가 컸다. 잉글랜드의 세스 리드건이 오른쪽 측면으로 빠르게 돌파하는 것을 주장 구현빈이 제대로 밀어내지 못했고 그 얼리 크로스를 걷어낸다는 것이 그만 정희섭의 발에 맞고 굴러 들어간 것이다.34분 31초에 잉글랜드의 추가골이 들어갈 때 우리 수비수들은 서로 얼굴을 쳐다보기만 할 정도로 넋을 잃은 듯 보였다. 오른쪽 측면에서 브래들리 버로우스가 날카로운 왼발 인스윙 크로스로 우리 수비수들을 꼼짝 못하게 만든 것이다. 이 빨랫줄 크로스를 받은 리건 헤스키가 정확하게 이마로 꽂아넣은 골이었다.전반이 끝나기도 전에 2골을 얻어맞은 우리 선수들은 자신감을 잃은 표정이 곳곳에서 드러났고 빌드 업 과정에서 무리한 솔로 플레이를 시도하는 등 나쁜 선택을 반복했다. 후반 시작과 동시에 교체 투입된 김지우가 51분에 오른쪽 옆줄 앞 빌드 업 과정에서 허망한 백 패스 미스를 저지른 장면이 이 상황을 대변하는 듯 보였다.잉글랜드의 두 번째 골을 넣은 리건 헤스키가 71분에 왼쪽 측면에서 반대쪽으로 향하는 횡단 드리블을 펼치는 사이에 우리 수비수들은 쉽게 떨어져 나가거나 뒤로 물러서는 선택을 했다. 반면에 공격 양상은 85분에 한 번 잉글랜드 골문을 위협할 정도였다. 미드필더 김지성의 오른발 왼쪽 코너킥 세트피스 크로스가 니어 포스트로 직접 날아들어 골문 왼쪽 기둥을 스친 것이다.잉글랜드도 후반 추가 시간 5분에 해리슨 마일스가 낮게 깔리는 오른발 중거리슛으로 우리 골문 왼쪽 기둥 하단을 때리기도 했다. 무기력한 경기로 한국 대표팀은 패배했다. 잉글랜드는 오는 18일 '오스트리아 대 튀니지' 승리 팀과 16강 토너먼트에서 만난다.