'공수겸장' 타나차의 놀라운 성장... 물올랐다

한국배구연맹

타나차는 이번 시즌 7개구단 아시아쿼터 중 가장 많은 득점과 함께 도로공사에서 가장 높은 리시브 점유율을 책임지고 있다.태국 연령별 대표팀 출신으로 아웃사이드히터와 아포짓 스파이커를 오가는 타나차는 태국과 일본리그에서 활약하다가 2023년 아시아쿼터 드래프트에서 전체 4순위로 도로공사의 지명을 받았다. 당시 타나차는 도로공사가 치른 정규리그 36경기에 모두 출전해 38.9%의 성공률로 365득점을 올리는 준수한 활약을 펼쳤지만 2022-2023 시즌 챔프전 우승팀이었던 도로공사는 2023-2024 시즌 6위로 추락했다.도로공사는 기복이 심했던 타나차와의 재계약을 포기하고 작년 아시아쿼터 드래프트에서 189cm의 신장을 자랑하는 쿠바 태생, 카자흐스탄 국적의 유니에스카 로블레스 바티스타를 전체 3순위로 지명했다. 하지만 유니는 부족한 기량과 불성실한 태도가 겹치면서 단 2경기 만에 퇴출 됐다. 도로공사는 사실상 아시아쿼터 없이 치른 개막 후 12경기에서 2승10패를 기록하며 일찌감치 순위 경쟁에서 밀려났다.그렇게 아시아쿼터 없이 고전하던 도로공사는 12월 초 타나차를 유니의 대체선수로 영입했고 후반기 12경기에서 12승6패로 반등에 성공했다. 타나차는 도로공사 합류 후 24경기에서 37.97%의 성공률로 388득점을 기록하며 더욱 나아진 공격력을 선보였고 2023-2024 시즌 26.62%에 불과했던 리시브 효율도 36.06%로 끌어올렸다. 타나차의 성장을 직접 확인한 도로공사는 타나차와의 재계약을 결정했다.도로공사에서 3번째 시즌을 맞는 타나차는 이번 시즌 더욱 성숙한 기량으로 모마, 강소휘와 함께 도로공사의 삼각편대로 맹활약하고 있다. 8경기에서 39.25%의 성공률로 115득점을 올리고 있는 것도 훌륭하지만 팀 내에서 가장 많은 199번의 리시브를 책임지면서 강소휘의 부담을 크게 덜어주고 있다. 특히 15일 현대건설전에서는 12득점과 함께 33.77%의 리시브 점유율로 53.85%의 높은 리시브 효율을 기록했다.115득점으로 팀 동료 강소휘(126점)에 이어 득점 8위에 올라 있는 타나차는 7개 구단 아시아쿼터 선수들 중에서 가장 많은 득점을 기록하고 있다. 여기에 팀 내에서 가장 높은 29.97%의 리시브 점유율을 책임지며 수비에서도 큰 역할을 해주고 있다. 2년 전 V리그에 데뷔했을 때만 해도 기복이 심한 유망주에 불과했던 타나차가 어느덧 이번 시즌 V리그 최고의 아시아쿼터 중 한 명으로 훌쩍 성장했다.