'공수겸장' 타나차의 놀라운 성장... 물올랐다

도로공사가 안방에서 현대건설을 꺾고 파죽의 7연승을 내달렸다.
김종민 감독이 이끄는 한국도로공사 하이패스는 15일 김천 실내체육관에서 열린 진에어 2025-2026 V리그 여자부 2라운드 현대건설 힐스테이트와의 홈경기에서 세트스코어 3-1(25-18,25-23,19-25,25-17)로 승리했다. 지난 10월21일 페퍼저축은행 AI페퍼스와의 개막전 2-3 패배 후 7경기에서 연속으로 승리를 따낸 도로공사는 승점 19점으로 시즌 초반 선두 자리를 굳게 지키고 있다(7승1패).
도로공사는 레티치아 모마 바소코가 31.17%의 점유율과 43.75%의 성공률로 24득점을 기록하며 공격을 주도했고 강소휘도 14득점으로 힘을 보탰다. 젊은 미들블로커 듀오 김세빈과 이지윤은 서브득점 3개와 블로킹 4개를 곁들이며 17득점을 합작했다. 그리고 도로공사의 아시아쿼터 타나차 쑥솟은 공격에서 12득점으로 다소 주춤했지만 53.85%의 리시브 효율로 도로공사의 탄탄한 수비 라인을 책임졌다.
'경력자 우대'가 더욱 커진 아시아쿼터 선발