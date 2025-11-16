16강 좌절 U17 대표팀, 월드컵 여정에서 희망봤다

연합뉴스

백기태 U-17 축구대표팀 감독이 10일(한국시간) 카타르 도하의 어스파이어존에서 열린 2025 국제축구연맹(FIFA) U-17 월드컵 조별리그 F조 3차전 코트디부아르와의 경기에서 3-1로 이긴 뒤 선수들과 하이파이브를 하고 있다.대표팀이 잉글랜드에 패배하며 월드컵에서 탈락했지만, 발전 가능성이 보였기에 긍정적이었다.백기태 감독이 이끄는 대한민국 U17 남자 축구 대표팀은 15일 오후 9시 30분(한국시간) 카타르 도하에 자리한 어스파이어존에서 열린 '2025 국제축구연맹(FIFA) 카타르 U-17 월드컵' 32강전서 닐 라이언 감독의 잉글랜드에 2-0으로 패배했다. 이 경기를 끝으로 대표팀은 대회 일정을 마무리했다.이번 대회부터 48개국 체제로 치러지는 가운데 대표팀은 조별리그를 무난하게 뚫어내는 데 성공했다. F조에 묶인 대표팀은 첫 경기서 멕시코에 2-1 승리를 따내며 기분 좋은 출발을 알렸고, 이어 스위스(무)-코트디부아르(승)에 무패 행진을 질주하면서 최종 2위로 32강에 진출했다. 조별리그서 좋은 성적을 거뒀지만, 32강서 유럽 전통 강호 잉글랜드와 마주하게 됐다.상당히 까다로운 상대였다. 17세 이하 대표팀에서도 수준급 실력을 뽐냈던 이들은 조별리그서도 어마어마한 괴력을 자랑했다. 첫 경기서 베네수엘라에 0-3 완패를 당했지만, 이후 아이티(승, 8-0), 이집트(승, 3-0)에 11골을 몰아치며 32강에 안착했다. 특히 레이건 헤스키(3골 3도움·맨체스터 시티 U18), 윌리엄스 베넷(2골 1도움·토트넘) 등 전력도 탄탄했다.쉽지 않은 흐름이 예고된 가운데 대표팀은 경기 내내 끌려다니는 형국을 보여줬다. 치고받는 분위기가 형성된 상황 속 전반 28분에는 크로스를 막는 과정서 정희섭이 자책골을, 이어 전반 35분에는 헤스키에 헤더 슈팅을 헌납하며 순식간에 2실점을 내줬다. 후반에는 정현웅·김지우·김은성을 투입, 공격의 고삐를 당겼으나 끝내 벽을 허물지 못했고 쓰라린 패배를 맛봤다.역시나 잉글랜드의 벽은 높았다. U17 대표팀은 조별리그에서의 좋은 모습을 보여줬던 베스트 11을 그대로 가동하는 승부수를 던졌지만, 효과적이지 못했다. 앞선 3경기서 약점으로 꼽혔던 수비 불안은 여전한 모습이었으며 공격에서는 세밀함이 떨어졌다. 전반에는 51%의 점유율을 내주며 끌려다니는 흐름이었고, 두 번의 큰 위기 모두 실점으로 이어지며 고개를 숙였다. 후반에도 비슷한 양상이었다. 상대 페널티 박스 앞까지는 도달했지만, 끝내 잉글랜드의 단단한 피지컬 수비를 뚫어내지 못하며 눈물을 삼켜야만 했다.이처럼 32강에서 여정을 종료해야만 했지만, 백기태 감독과 선수들의 성장 가능성을 본 부분은 상당히 긍정적이었다. 그간 대표팀은 17세 이하 대회에서 꾸준하게 성과를 내지 못했다.최근 20세 이하 대표팀이 월드컵에 나가 16강(2025)·4강 2회(2023·2019)의 성적을 거두며 주목을 받았지만, 17세 대회서는 그렇지 못했다. 2010년 이전 최고 성적은 고 이광종 감독과 김정수 코치(현 제주)가 기록한 8강(2009·2019) 진출이었고, 직전 인도네시아 대회서는 3전 전패로 토너먼트 진출에 실패했다.하지만, 이번 대회는 달랐다. 오랫동안 고등학교 레벨에서 지도자 커리어를 쌓은 백기태 감독 지휘 아래 끈끈한 조직력을 자랑했다. 4-4-2 시스템을 바탕으로 공격과 수비 상황에서 선수들이 어떤 부분을 해야 하는 지를 명확하게 인지시켰고, 이를 통해 팀의 시스템을 확실하게 구축하는 데 성공했다.상대가 어떤 전력을 보유하고 있는지 간에 본인들의 색깔을 보여주며 능동적인 모습을 자랑했고, 이는 성과로도 이어졌다. 조별리그서는 멕시코-스위스-코트디부아르를 상대로 단 2개의 실점만 내주는 끈끈한 모습이었고, 공격에서도 무려 5골을 터뜨리는 인상적인 화력을 자랑했다. 백 감독의 이런 시스템 아래 선수들도 비약적인 성장을 이뤄냈다.최후방에서는 아시안컵부터 본선 무대까지 든든하게 지켜준 박도훈 골키퍼를 필두로 수비에서는 '캡틴' 구현빈과 정희섭의 수비 실력도 빛났다. 이들은 서로 돌아가며 실수를 가려줬고, 안정적인 빌드업 실력도 뽐냈다. 측면에서도 이번 대회 최고의 발견으로 여겨지는 임예찬은 우측 풀백에서 본인의 역할을 확실하게 해냈고, 좌측 풀백을 도맡은 김도연 역시 마찬가지다.중원에서는 공격적인 재능을 유감없이 발휘하며 번뜩이는 모습을 보여준 김지성(1골)과 김도민(1도움)을 필두로 박현수, 김예건, 오하함 역시 실력을 확실하게 선보였다. 최전방서도 골망을 흔들며 포효한 남이안(1골), 이용현(1골), 정현웅(1골)의 활약도 눈부셨다. 이에 더해 김지우, 김정연, 류혜성, 최민준, 최주호, 허재원도 묵묵히 후방에서 팀을 보태며 도움을 줬다.비록 토너먼트 첫 경기인 32강에서 대회를 마감해야만 했지만, 이들의 성장 가능성을 충분히 엿볼 수 있었기에 긍정적이었다.한편, 대표팀을 격파한 잉글랜드는 오는 18일 오후 11시(한국시간) 16강을 치르게 된다.