'화천 KSPO' WK리그 첫 우승... 2025 트레블 꿈도 이뤄

2025 WK리그 챔피언결정 2차전 결과(11월 15일 오후 2시, 화천 생체구장)

★ 화천 KSPO 4-3 서울시청 [골, 도움 기록 : 이수빈(5분 25초,도움-문은주), 최유정(8분 4초,도움-위재은), 최유정(19분 25초), 위재은(68분 16초,도움-최유정) / 신보미(87분 50초), 김미연(90+1분 29초,도움-김민지), 한채린(90+3분 17초)]

- 1, 2차전 합산 점수 7-5로 화천 KSPO 우승!

◇ 화천 KSPO (4-4-2 감독 : 강선미)

FW : 최유정, 이수빈

MF : 위재은(78분↔천가람), 다나카 아스나(73분↔장유빈), 문은주, 최정민

DF : 정지연, 맹다희, 이민화, 김유리(89분↔박은혜)

GK : 민유경

◇ 서울시청 (3-2-4-1 감독 : 유영실)

FW : 박희영(46분↔조예송)

AMF : 김영은(27분↔손윤희), 한채린, 강유미, 장윤서

DMF : 김민지, 강태경(68분↔서현민)

DF : 정현경, 김미연, 신보미

GK : 우서빈

챔피언결정전 두 게임을 통해 무려 7골이라는 놀라운 결정력을 자랑한 화천 KSPO(국민체육진흥공단)가 창단 14년만에 한국 여자축구 WK리그 첫 번째 챔피언 트로피를 들어올렸다. 화천 KSPO는 제24회 전국 여자축구선수권대회(2025년 8월, 창녕)와 제106회 전국체육대회(2025년 10월, 부산)까지 우승을 차지한 바 있기 때문에 한국 여자축구 역사상 처음으로 트레블의 역사까지 이뤘다.강선미 감독이 이끌고 있는 화천 KSPO 여자축구단이 15일(토) 오후 2시 강원도 화천 생체구장에서 벌어진 2025 WK리그 챔피언결정 2차전 서울시청 여자축구단과의 홈 게임에서 최유정의 2골 1도움 맹활약에 힘입어 4-3으로 이겨, 두 게임 합산 7-5로 통합 챔피언에 올랐다.지난 8일(토) 서울 상암월드컵 보조구장에서 열린 1차전에서 어웨이 팀 화천 KSPO가 전반에만 3골을 몰아 넣으며 3-2 펠레 스코어로 이겼다. 2025 WK리그 1위 팀의 기세가 분명히 드러난 게임이었다.그런데 일주일 뒤 장소를 강원도 화천으로 옮겨 이어진 2차전에서도 화천 KSPO는 전반에 또 3골을 몰아 넣으며 창단 첫 WK리그 우승은 물론 2025 시즌 트레블 위업에 한 발짝 더 올라선 것이다.게임 시작 후 5분 25초만에 문은주의 스루패스를 받은 이수빈이 왼발로 침착하게 첫 골을 넣는 순간부터 화천 KSPO의 우승 분위기가 본격적으로 타오르기 시작했다. 그로부터 정확하게 2분 39초만에 두 번째 골까지 들어갔으니 화천 홈팬들은 첫 우승 역사를 확신했다. 서울시청 페널티 구역 반원 앞에서 위재은과 깔끔한 2:1 패스를 주고받은 최유정이 기막힌 왼발 중거리슛(8분 4초)을 골문 왼쪽 구석으로 꽂아넣은 것이다.챔피언결정전 MVP에 뽑힌 최유정은 19분 25초에 또 하나의 왼발 슛으로 우승을 확신하는 추가골을 차 넣었다. 위재은의 왼쪽 대각선 슛이 서울시청 수비수 몸에 맞고 흐른 공에 대한 집중력이 놀라웠다.최유정은 68분 16초 위재은의 네 번째 골까지 오른쪽 측면에서 크로스로 어시스트하여 화천 KSPO의 첫 우승 트로피를 더 빛나게 만들었다. 하지만 서울시청의 추격이 종료 휘슬이 울리기 전까지 계속되어 결승 박진감을 끝까지 느낄 수 있었다.일주일 전 챔피언 결정 1차전에서도 후반에 2골을 따라붙어 펠레 스코어 빅 게임을 만든 서울시청은 이번 2차전에서도 3골을 따라붙는 저력을 보여줬다. 게임을 뒤집기에는 추가시간이 조금 모자랐지만 87분 50초 신보미의 오른발 인사이드 밀어넣기 골을 시작으로, 김미연이 오른발 추가골(90+1분 29초, 김민지 헤더 도움)을 터뜨렸다.그리고 후반 추가 시간 3분 17초에 한채린이 왼쪽 끝줄 바로 앞 돌파 후 왼발 골까지 성공시켰으니 서울시청으로서는 단 몇 초가 아쉬운 결과였다. 그만큼 화천 KSPO가 1, 2차전 합산 7골을 터뜨린 것이 상대 팀 입장에서 쉽게 넘을 수 없는 수준이었던 것이다.화천 KSPO 강선미 감독은 2009년까지 6년 간 이번 챔피언결정전 상대 팀 서울시청 선수로도 활약한 경력이 있기에 WK리그 첫 우승이자 2025 시즌 트레블 위업 앞에서 만감이 교차하는 표정을 읽을 수 있었다.