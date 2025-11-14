불행을 마주한 용기를 얻고 싶다면

공연을 보다 보면 알지 못했던 역사를 마주하게 된다. 모르는 역사를 알게 될 때마다 부끄럽다. 고통스러운 역사를 마주할 때마다 세상은 변하지 않는다는 냉소적인 생각에 빠질 때도 있다. 다음달 28일까지 서울 종로구 극장 온에서 공연되는 뮤지컬 <이름 없는 약속들로부터>를 관람한 뒤 한국전쟁 민간인 학살 사건을 알고 나서도 같은 감정이었다.
이 공연은 한국전쟁 중 민간인 학살, 이른바 '보도연맹 학살 사건'을 다룬다. 학창 시절 내가 배운 한국전쟁은 '동족상잔 비극'이었다. 북한군과 남한군으로 나뉘어 싸웠다는 이야기만 배웠다. 그 가운데 민간인 학살에 대한 이야기는 없었다. 아니, 있었을지라도 깊게 짚고 넘어가지 않았다. 이름 없이 죽어간 수많은 사람의 이야기는 늦게 알게 된 만큼 무거웠다.
공연의 연출을 배시현 작가는 창작진 인터뷰를 통해 민간인 학살 사건에 이름이 필요하다고 설명했다. 그는 "전국적으로 일어난 일이었으나 회상할 수 없었고, 호명할 수도 없었다"고 말하며 이 공연 제목의 의의를 밝혔다. 사건에 얽매여 이름을 잃고 희생자와 유족으로 불리게 된 사람들의 사라진 일상을 의미한다고도 덧붙였다. 여전히 이름 없는 죽음에, 나와 상관없는 죽음에 둔감한 이 사회에서 <이름 없는 약속들로부터>를 봐야 하는 이유는 무엇일까?