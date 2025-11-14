'WKBL 최초' 여성 우승감독, 도전은 계속 된다

지난 2012년 여자프로농구의 KDB생명 위너스는 일본에서 감독 생활을 했던 이옥자 감독을 WKBL 사상 첫 여성감독으로 선임했다. 하지만 2011-2012 시즌 정규리그 2위에 올랐던 KDB생명은 이옥자 감독이 부임한 2012-2013 시즌 13승 22패(승률 .371)에 그치며 최하위로 추락했다. 결국 이옥자 감독은 한 시즌 만에 KDB생명 감독직에서 물러났고 WKBL의 첫 여성 지도자는 그렇게 실패로 돌아갔다.
그로부터 6년의 세월이 지난 2019년 부산을 연고로 창단한 BNK 썸은 창단 1호 사령탑으로 유영주 감독이 부임했다. 유영주 감독은 현역 시절 SKC와 삼성생명 비추미(현 삼성생명 블루밍스)를 거치며 여자농구 최고의 파워 포워드로 군림했지만 BNK는 2019-2020 시즌 5위에 이어 2020-2021 시즌에는 최하위로 추락했고 유영주 감독은 두 시즌 만에 사임했다. WKBL의 두 번째 여성 감독도 실패한 셈이다.
하지만 BNK는 2021년 팀의 2대 감독으로 또 한 명의 여성 지도자 박정은 감독을 선택했다. 그리고 박정은 감독은 앞선 두 선배 여성 감독들이 이루지 못한 여성 감독 최초의 플레이오프 진출, 여성 감독 최초의 챔프전 진출에 이어 지난 시즌에는 여성 감독 최초로 챔프전 우승이라는 쾌거를 달성했다. 그리고 BNK와 박정은 감독은 이번 시즌 '디펜딩 챔피언'의 자격으로 WKBL 2연패라는 또 하나의 목표에 도전한다.
여성감독 최초의 WKBL 챔프전 우승