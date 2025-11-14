디플 첫 한일합작 로코, 주연 맡은 지창욱의 각오

▲
디즈니 + <메리 베리 러브>(가제) 지창욱, 이마다 미오월트디즈니컴퍼니
디즈니플러스 최초 한일합작 프로젝트 <메리 베리 러브>의 지창욱, 이마다 미오 배우가 참석해 작품에 관한 이야기를 나눴다.
CJ ENM이 선보이는 한일 합작 프로젝트 <메리 베리 러브>는 <사랑의 불시착>, <눈물의 여왕>, <내 남편과 결혼해줘> 등 화제의 드라마를 만든 스튜디오의 신작이다. 왓챠 오리지널 <시맨틱 에러>의 김수정 감독이 연출을 맡았고, <이혼 보험> 등을 집필한 이재윤 작가가 참여했다. 티빙은 디즈니플러스와 전력적 파트너십을 맺어 일본 디즈니플러스 내 '티빙 컬렉션(TVING Collection)'을 론칭했다.
<메리 베리 러브>는 한국인 디자이너 '유빈(지창욱)'이 뼈아픈 실패 후 일본의 외딴섬에서 새롭게 인생을 시작하는 작품이다. 유빈이 강단 있는 딸기 농부 '카린(이마다 미오)'을 만나면서 국경을 뛰어넘어 공동 농장 운영을 펼친다. 그 과정에서 벌어지는 좌충우돌 로맨틱 코미디다.
디즈니플러스 최초 한일 합작 로맨틱 코미디 작품 소감에 지창욱은 "꼭 한번 일본에서 작업해 보고 싶었던 꿈을 <메리 베리 러브>로 제안받았다. 캐릭터의 설정부터 재미있었고, 상대역인 이마다 미오와의 호흡도 기대되었다"라며 참여 계기를 전했다. 이어 이마다 미오는 "한국의 로맨틱 코미디 콘텐츠를 좋아해서 기대되었다. 제가 먼저 촬영 중인데 이번 주부터 합류하게 된 창욱씨와의 협업, 앞으로 한국과도 계속 함께하길 기대한다"며 소감을 밝혔다.
<메리 베리 러브>는 서로 다른 언어의 장벽에서 벌어지는 이야기가 인상적인 작품이다. 지창욱은 "휴머니즘과 사랑을 중심으로 펼쳐진다. 사랑이 문화적 장벽을 어떤 식으로 넘어설 수 있을지 지켜봐 달라"라며 "첫 만남은 삐끗했지만 우당탕한 재미가 더해진다. 일본어를 못하는 설정으로 시작했다가 이야기가 진행되면서 소통할 방법을 찾는다"라고 캐릭터를 소개했다.
이어 "이마다 미오와 첫 호흡을 맞췄다. 서서히 캐릭터와 동기화되는 모습을 지켜보며 적격이라 생각했다"고 전했다. 이마다 미오는 "창욱 씨의 옛 작품을 찾아보며 매력을 느꼈다. 첫 호흡이었지만 선배로서 이끌어준 배려에 감사하며 의지를 불태울 수 있었다"라고 답했다.
