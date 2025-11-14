거짓말하는 남편에 폭언하던 아내의 반전 선택

▲이혼숙려캠프
잡도리부부JTBC
잡도리부부(이광휘-조은지)는 4살 연상연하 커플로, 아내의 상습적인 폭언과 폭행, 남편의 반복된 채무와 상습적인 거짓말 문제로 갈등을 빚고 있었다. 현재 이 부부는 실제로도 이혼 숙려기간 중이었다.
부부는 캠프 마지막 날까지도 갈등을 빚었다. 솔루션을 통해 마음의 문을 조금씩 여는 듯했던 아내는, 남편이 캠프에 진심으로 임하지 않는다며 분노했다. 남편이 사과를 시도했지만, 아내는 사과받을 준비가 안 됐다며 거부했다. 아내는 분을 이기지 못하고 캠프 마지막 날까지 남편에게 욕설과 손찌검을 했다.
부부는 최종조정을 앞두고 각각 변호사와 법률상담을 받았다. 역시 아내의 심각한 폭력 문제가 도마 위에 올랐다. 폭행을 대수롭지 않게 여기는 아내의 생각과 달리, 변호사는 "폭력 문제로 아내가 '유책 배우자'가 된다면 이혼 소송으로 가도 이혼못 할 수 있고, 오히려 위자료를 줘야 할 수도 있다"고 설명했다.
심리 생리검사(거짓말탐지기)를 통하여 서로에 대한 부부의 진심을 알아보는 시간을 가졌다 "아내는 남편이 짐승만도 못한 인간이라고 생각해서 막 대하는 것인가?"라는 질문에 아내는 "네"라고 답했고 답변은 '진실'임이 드러나 모두를 경악하게 했다.
이어 부부의 '모텔 사건'을 둘러싼 진실공방이 펼쳐졌다. "아내는 결혼 후 전 남친과 모텔에 갔을 당시 정말 아무 일도 없었나?"라는 질문에, "네"라고 답했고 이 역시 '진실'로 판명되었다. 반면 남편은 "모텔에 다방 여자와 간 것이 맞나"라는 질문에 '아니오'라고 답했지만, 뜻밖에도 '판정불가'라는 결과가 나왔다. 결국 남편의 모텔 사건은 끝내 미스터리로 남게 됐고, 아내와 남편 모두 개운하지 못한 결말에 찜찜함을 감추지 못했다.
잡도리 부부가 최종조정에 돌입했다. 아내는 예상과 달리 양육권을 포기했다고 선언하여 모두를 놀라게 했다. 남편은 어쩔 수 없이 양육을 맡겠다고 받아들이면서도 당황한 기색을 감추지 못했다.
하지만 이성호 조정장은 '남편이 괘씸해서' 양육권을 포기했다는 아내에게 "아이 입장에서 다시 생각해보라. 양육권이 상대에 대한 응징의 수단이 되는 것은 안된다. 서로 양육을 안하겠다고 하는 모습은 결과적으로 부모로서 무책임해 보일수 있다. 다시 한번 생각해보라"고 권유했다.
아내는 사실 양육권을 포기할 생각이 없었다. 하지만 남편과 시댁식구들과 메시지를 주고받으며 양육비 문제로 자신의 험담을 하고 있는 것을 알게 된 아내는 크게 분노했다. 아내는 남편 역시 양육의 무게를 가볍게 여겨서는 안된다는 책임감을 느끼게 하고 싶었던 것. 부부는 결국 양육권을 아내가 가져가고 양육비를 250만 원을 받는 것으로 조정했다.
부부의 최종결정