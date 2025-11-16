인간처럼 죽길 원했던 영생의 괴물... 그 아이러니가 던진 물음

넷플릭스

넷플릭스 오리지널 영화 <프랑켄슈타인>의 한 장면.젊은 빅터는 런던을 거쳐 에든버러로 가서 학계의 학문적 한계에 도전한다. '탄생은 신의 영역이지만 죽음은 인간이 정복할 과제'라는 신념 아래 그는 마침내 무기상의 후원을 받아 불멸의 존재를 창조해낸다. 하지만 피조물은 지성 없이 태어났고, 빅터가 원하는 '인간다운 존재'와는 거리가 멀었다. 그는 방황하는 괴물일 뿐이라고 생각된 채 버려진다.이 지점부터 영화의 진정한 감정이 시작된다. 총에 맞아 죽었다가 살아난 피조물은 우연히 한 방앗간으로 숨어 들어가고, 그곳에서 장님 노인의 가족을 만나며 처음으로 '세계의 온기'를 느낀다. 보이지 않는 존재, 그러나 가족을 돕는 정령 같은 존재. 그는 처음으로 "살아있다"는 감각을 배운다.델 토로는 피조물의 여정을 잔혹하게만 그리지 않는다. 괴물이 인간에게 배척받는 익숙한 서사가 아니라, 괴물이야말로 인간다움을 처음 배우는 존재로 그린 것이다. 노인의 따뜻한 손길, 책에서 배운 말과 지성, 그리고 "나는 누구인가"라는 질문.그러나 이 아름다운 시기는 오래가지 못한다. 그의 정체가 밝혀지는 순간, 세상은 그를 다시 괴물로 낙인찍는다. 그는 다시 떠돌이 신세가 되며 답을 찾기 위해 결국 빅터를 찾아 나선다. 영화는 여기서 가장 잔인한 진실을 들이민다. 피조물은 삶을 배웠지만, 빅터는 죽음만을 배웠다. 그렇다면 누가 괴물이고, 누가 인간인가?