1년 갈등 끝에 돌아온 뉴진스... 복귀 선언했지만 '산 넘어 산'

뉴진스어도어
1년 이상 소속사와 전속 계약 관련 분쟁을 벌였던 인기 케이팝 그룹 뉴진스가 지난 12일 전격 복귀 의사를 밝히면서 오랜 기간에 걸쳐 진행된 갈등이 어느 정도 수습 국면에 접어든 모양새다. 지난달 뉴진스 멤버들과의 전속 계약 유효 확인 소송 1심에서 승소한 소속사 어도어는 이날 공식 발표를 통해 해린, 혜인의 복귀 소식을 전하면서 "충분한 논의를 거친 끝에 법원 판결을 존중하고 전속 계약을 준수하겠다는 결정을 내렸다"고 입장을 밝혔다.
같은 날 저넉 하니-민지-다니엘 측도 어도어 복귀를 선언했지만 앞선 2명과는 달리 일방 통보식으로 이뤄진 입장 표명이다보니 일단 어도어는 "복귀 의사의 진의를 확인하겠다"는 유보적인 반응을 내놓기도 했다. 어찌되건 5인 모두 소속사로 돌아오게 되었지만 정상적인 활동 재개까진 넘어야 할 산이 여럿 존재하고 있다.
이들의 복귀에 환영하는 목소리도 존재하지만 동시에 여전히 뉴진스에 대한 부정적인 견해와 시선을 피력하는 이들도 적지 않은 만큼 해결해야 할 과제가 만만찮게 이들 앞에 놓여 있기 때문이다.
소속사 복귀 결정 이유가 뭘까?
뉴진스와 어도어의 1년여 넘는 갈등을 둘러씬 법적 공방이 여러 차례 이뤄졌지만 법원은 모두 소속사의 손을 들어준 바 있다. 지난 3월과 5월 두 차례에 걸친 계약, 활동 관련 분쟁에서 어도어 측이 낸 가처분 신청과 간접강제 신청이 모두 인용된 데 이어 계약 유효 확인 1심 재판도 어도어의 승소가 결정된 바 있다.
이를 두고 판결을 뒤집을 수 있는 새로운 결정적 증거 등이 제시되지 않는 한, 항소하더라도 법원 결정이 뒤집힐 가능성은 희박하다는 예측이 적잖게 쏟아지기도 했다.
결국 항소마감 시한인 14일 0시를 앞두고 각기 다른 방식이긴 하나 멤버 전원이 복귀 결정을 내리게 된 것은 이와 같은 현실적인 판단이 크게 작용한 것으로 보인다. 또한 앞선 가처분 인용 때 지적되었던 독자 활동시 물게 되는 엄청난 규모의 배상금 같은 금전적인 부담도 이들의 복귀 선언에 영향을 끼쳤다는 해석도 나오고 있다.
언제쯤 컴백 가능할까?