몸으로 맞붙는 사람들, 국가 간 대항전 '쇼'의 딜레마

넷플릭스 코리아

<피지컬: 아시아> 스틸.여러 국가들끼리 순수 피지컬로 대결하면 어느 나라가 가장 강할까? 한 번쯤은 해봤을 상상을 예능 프로그램으로 구현한 탁월함이 느껴진다. 물론 <피지컬: 아시아>의 가장 큰 성취를 꼽자면 기존의 개인전을 국가대항전으로 전환하면서도 서사의 이중 구조를 유지했다는 점이다. 각 국가는 6명으로 팀을 구성하지만 그들에게 내려지는 퀘스트는 팀 경쟁과 개인 대결을 교차시킨다. 한 참가자의 성공은 국가의 점수가 되고, 한 참가자의 실패는 팀 전체를 위기에 빠뜨린다. 이 구조는 시청자에게 두 개의 관전 포인트를 제공한다. 참가자 개인의 피지컬을 향한 경탄, 그리고 국가 간 팽팽한 승부에서 나오는 긴장감이다.경복궁 근정전을 재현한 메인 무대는 이러한 이중 구조를 상징적으로 뒷받침한다. 조선시대 외국 사신을 맞이하던 공간을 선택한 건 한국적 배경 이상의 의미가 있다. 이곳은 국가 간 위계와 외교가 작동하던 장소였다. 그런 공간에서 8개국의 대표자들이 다시 만난다. 공간이 국가 프레임을 자연스럽게 정당화하는 장치로 기능하게 기획했다. 기술적 차원에서도 세심한 접근이 눈에 보인다. 8개국 참가자들이 그들 각자의 언어로 말하는 상황에서 제작진은 색상 자막 시스템을 도입했다. 각 국가 팀에 배정된 색상으로 자막을 구분해 시청자가 발화자를 즉각 식별할 수 있게 했다. 이는 넷플릭스 한국 작품 중 최초 시도다. 언어적 혼란을 기술적으로 해결하면서 팀 정체성을 시각적으로 강화하는 효과다.그러나 이 시리즈가 재현하는 '아시아'는 질문을 요구한다. 왜 한국, 일본, 태국, 몽골, 튀르키예, 인도네시아, 호주, 필리핀인가? 물론 여러 스포츠에서도 아시아에 포함되어 있긴 하지만 지리적으로 보면 호주는 오세아니아다. 튀그키예 또한 동유럽과 서아시아 사이에 걸쳐 있다. 이는 지리적 정확성 보다는 글로벌 스트리밍을 고려한 전략적 선택에 가깝다. 매니 파퀴아오(필리핀), 로버트 휘태커(호주), 오카미 유신(일본) 같은 글로벌 인지도를 가진 스타가 속한 국가들이 우선 선택됐을 가능성이 클 것이다.전통 스포츠의 재현 방식 또한 양가적이다. 한국 씨름, 몽골 씨름, 튀르키예 오일 레슬링, 태국 무에타이 선수들이 참가한 것은 분명 문화적 다양성을 보여주는 시도다. 그러나 이들 종목이 화면에 등장하는 방식을 보면, 서구 중심의 스포츠(이종격투기, 크로스핏, 럭비)와는 다른 톤으로 재현된다. 전통 스포츠는 이국적인 것, 특별한 것으로 간주되며 오리엔탈리즘에 근간한 관광 상품처럼 비칠 위험성이 있다. 문화적 다양성을 보여주려는 시도가 오히려 오리엔탈리즘적 시선을 재생산할 위험을 안은 셈이다.<피지컬: 아시아>가 재현하는 아시아는 제작진의 기획에 따른 선택적인 묘사에 가깝고, 그 선택의 기준은 명확하거나 투명하지 않다. 8개국 48명이 '아시아'를 대표한다고 할 수는 없을 것이다. 이는 수사적 결론이 아니라, 이 프로그램의 정당성을 묻는 본질적 질문이다.