KBO 아시아쿼터 영입전 시작... 한화·kt 첫 계약자 발표

FA시장이 유독 조용한 가운데 내년부터 시작될 아시아쿼터 영입전이 먼저 시작됐다.
한화 이글스 구단은 13일 보도자료를 통해 올 시즌 일본 프로야구 라쿠텐 이글스 2군에서 활약했던 대만 국적의 2001년생 좌완투수 왕옌청을 연봉 10만 달러에 계약했다고 발표했다. 이번 스토브리그 첫 아시아쿼터 계약이다. 왕옌청은 "한화 이글스의 제1호 아시아쿼터 선수로 입단하게 돼 영광이다. 기회를 주신 한화 구단에 감사드린다"며 "팬들의 열렬한 응원과 열정 또한 기대된다"는 입단 소감을 남겼다.
kt 위즈 구단 역시 곧바로 13일 공식 홈페이지를 통해 올해 일본 독립리그의 도쿠시마 인디고삭스에서 활약했던 일본 국적의 우완 스기모토 코우키와 총액 12만 달러(계약금 포함 연봉 9만, 인센티브 3만)에 계약했다고 발표했다. 스기모토는 "kt의 첫 아시아쿼터 일원으로 함께 할 수 있어 영광스럽고 새로운 도전을 앞두고 있어 설렌다"며 "빠르게 적응해 좋은 경기력으로 팀 승리에 힘을 보태겠다"고 포부를 밝혔다.
'대만표 영건', 한화 선발진 마지막 퍼즐 될까