KBO 아시아쿼터 영입전 시작... 한화·kt 첫 계약자 발표

kt 위즈

kt는 구단의 첫 아시아쿼터로 작년 KBO리그에서 활약했던 시라카와 케이쇼의 팀 동료 스기모토 코우키를 선택했다.2020년대 들어 5년 연속 가을야구에 진출해 한 번의 우승과 한 번의 준우승을 기록했던 kt는 올 시즌 막판 9연승을 거두며 가을야구 막차 티켓을 따낸 NC 다이노스에 반 경기 뒤진 6위로 아쉽게 시즌을 마쳤다. kt는 작년 키움 히어로즈에서 13승을 따냈던 엠마누엘 데 헤이스스가 9승에 그쳤고 윌리엄 쿠에바스의 대체 선수 패트릭 머피 역시 준수한 성적(3승3패2홀드3.12)과 별개로 다소 기복이 있었다.이처럼 외국인 투수의 활약이 기대에 미치지 못한 반면에 국내 선발투수들의 활약은 이강철 감독과 kt팬들을 만족 시키기 충분했다. 토종에이스 고영표는 리그에서 3번째로 많은 20번의 퀄리티스타트를 기록하며 11승8패3.30으로 작년 6승에 그쳤던 부진을 만회했다. 오랜 부상에 허덕이다가 3년 만에 풀타임 선발투수로 활약한 소형준 역시 18번의 퀄리티스타트와 함께 10승7패1세이브3.30으로 부활에 성공했다.여기에 작년 10월 트레이드를 통해 kt 유니폼을 입은 좌완선발 오원석이 전반기에만 10승을 올리는 괴력을 발휘하는 등 11승8패3.67로 프로 데뷔 후 처음으로 두 자리 승 수를 기록했다. 지난 7일 FA시장이 본격적으로 열리기도 전에 메이저리그 24경기 등판 경력을 가진 외국인 투수 맷 사우어를 총액 95만 달러에 영입한 kt는 13일 아시아쿼터로 일본 독립리그 출신의 스기모토와 계약하며 마운드를 강화했다.182cm, 90kg의 신체 조건을 가진 우완 스기모토는 작년 SSG와 두산 베어스에서 부상대체 외국인선수로 활약했던 시라카와 케이쇼와 같은 도쿠시마 인디고삭스 출신으로 올해 일본 독립리그 42경기에서 5승3패3.05 53탈삼진의 성적을 기록했다. 물론 독립리그 성적이기 때문에 크게 신뢰할 수는 없지만 62이닝 동안 볼넷이 단 16개에 불과했을 정도로 일본투수 특유의 날카로운 제구력을 갖춘 선수로 평가 받는다.kt는 내년에도 고영표와 소형준,오원석으로 이어지는 선발 3인방이 탄탄하고 통산 42승을 기록 중인 배제성이라는 예비 선발자원도 있다. 반면에 작년 오원석 영입 과정에서 필승조 김민을 트레이드하면서 선발과 세이브왕(35개) 박영현을 이어주는 연결고리는 다소 약해졌다는 평가. 시속 154km의 빠른 공과 스플리터를 결정구로 사용하는 스기모토가 내년 불펜으로 활약할 가능성도 배제할 수 없는 이유다.