75세 넘으셨다고요? 정부가 죽여드립니다

베르나르 베르베르의 '황혼의 반란'이란 단편이 있다. 고령화 시대의 문제가 심화되며 전 사회적으로 노인 배척 운동이 시작된 근 미래의 사회상을 담은 작품이다. 소설에선 노인을 먹여 살리기 위해 복지부담이 심각한 수준으로 부과되자 이에 반감을 가진 이들이 정치세력화해 노인을 탄압하는 법제를 통과시킨다. 소위 'CDPD(휴식.평화.안락 센터)'라 불리는 센터에 반강제로 구금해 사실상 사회적 죽음을 맞도록 하는 절차다. 이를 통해 노인 부양에 드는 비용이 크게 절감되며 경제는 다시금 반전을 맞이하게 되는 것이다.
그러나 노인들이 그저 당하고만 있을 수는 없는 일이다. 주인공인 프레드와 뤼세트 등 깨어 있는 노인들이 조직화해 '흰여우들'이라 불리는 단체를 결성한다. 노인을 배척하는 법률을 철폐하고 인권을 존중해달라 요구하는 이 단체의 활동은, 그러나 강경한 정부의 대응으로 무위로 돌아간다. 말 그대로 황혼의 나이에 정부에 대한 반란을 전개한 노인들의 말미가 썩 좋지가 않다.
단편 '황혼의 반란'을 담고 있는 소설집 <나무>가 한국에 출간된 건 2008년이다. 지금으로부터 16년 전으로, 한국은 갓 고령화 사회에 진입한 아직은 늙지 않은 나라였다. 유엔(UN) 기준 65세 이상 노인이 전체 인구에서 차지하는 비율이 7%를 넘으면 고령화사회, 14% 이상이면 고령사회, 20%를 넘기면 초고령사회로 구분되는데, 한국은 아직 고령사회로 나아가는 단계였던 것이다. 통계청이 관련 통계를 작성해 관리하기 시작한 것도 2008년이고 보면 이때까지만 해도 노인 부양에 대한 부담은 사회적 의제에서 후순위로 밀려 있었음을 짐작할 수 있다.
초고령 대한민국, 더는 남의 얘기 아냐