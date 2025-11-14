세월 거스른 타격 달인... 'C등급 FA' 최형우 가치는?

케이비리포트

KIA 최형우의 최근 5시즌 주요 타격기록(출처: 야구기록실 kbreport)특히 최형우의 승리기여도(WAR/케이비리포트 기준)는 4.37로 리그 타자 중 전체 10위이자 팀 내에서는 압도적인 1위였다. 올해 KIA 타선에서 규정타석을 채운 선수가 4명에 불과할 정도로 주축 선수들이 무너진 상황에서 최형우 홀로 타선의 중심을 지탱하다시피 했다.최형우의 활약은 단순한 노장 투혼을 넘어선다. 지난 5월에는 타율 0.407 OPS 1.226의 괴력을 선보이며 역대 최고령 월간 MVP에 선정되기도 했다. 소속팀 이범호 감독이 "최형우는 눈이 다르다"고 극찬했듯, 여전한 최고 수준의 선구안과 철저한 자기 관리가 40대 중반을 바라보는 나이에도 그를 리그 정상급 타자로 군림하게 하는 비결이다.올해로 프로 데뷔 24년차가 된 최형우는 KBO리그의 살아있는 전설이자 역사 그 자체다. 최형우는 통산 타점(1737), 2루타(543), 루타수(4426) 부문에서 모두 역대 1위를 기록 중이며 2025시즌 중 400홈런과 2,500안타를 동시에 달성했다.이번 FA 시장에서 최형우의 가치를 더욱 끌어올리는 것은 'C등급 FA'라는 점이다. 시즌 연봉(10억)이 높은 점이 부담이긴 하지만 보상선수 부담 없이 타선을 강화할 수 있는 클러치 히터이자 후배들의 멘토가 될 수 있는 베테랑이라 원 소속팀 KIA 뿐 아니라 내년 시즌 성적 향상을 노리는 팀이라면 관심을 가질만한 카드다.