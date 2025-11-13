프로야구 '아시아쿼터 1호' 탄생... 대만 투수 왕옌청

한화 이글스

프로야구 한화 이글스가 아시아 쿼터로 영입한 대만 투수 왕옌청2001년생 왕옌청은 키 180㎝, 몸무게 82㎏의 체격 조건을 갖고 있으며 최고 시속 154㎞ 빠른 공과 슬라이더가 강점으로 알려졌다.2019년부터 일본프로야구 라쿠텐 골든이글스와 국제 육성 계약을 맺고 올해까지 2군 무대인 이스턴리그에서 뛰면서 통산 85경기에 등판해 20승 11패, 평균 자책점 3.62의 기록을 남겼다.1군 무대는 한 번도 밟지 못했으나, 올 시즌 이스턴리그에서 22경기 116이닝을 소화하면서 10승 5패 평균자책점 3.26으로 다승 2위, 평균자책점 3위에 오를 정도로 뛰어난 경쟁력을 보여줬다.2023 아시아 프로야구 챔피언십(APBC)에서 대만 국가대표로 참가했고, 한국전에 선발 등판해 패전 투수가 됐던 경험이 있다.아시아 쿼터는 KBO리그가 경쟁력 강화를 위해 각 구단이 포지션 제한 없이 아시아리그 소속 아시아 국적 선수를 1명씩 영입할 수 있도록 한 제도다. 국적 제한이 없는 기존 외국인 선수 3명과 별개로 선발할 수 있고, 최대 연봉은 20만 달러다.한화는 올 시즌 외국인 투수 코디 폰세와 라이언 와이스, 그리고 류현진과 문동주로 이어지는 강력한 선발진을 앞세워 정규리그 2위에 오르고 19년 만에 한국시리즈까지 진출하는 기대 이상의 성과를 냈다.내년 시즌 우승에 도전하는 한화는 왕옌청을 영입해 류현진이 유일한 왼손 투수인 선발진의 '좌우 균형'을 맞추게 됐다. 또한 상황에 따라 한화의 약점으로 꼽히는 불펜에도 도움을 줄 수 있다.왕옌청은 까다로운 일본 타자들을 상대하며 꾸준히 선발 로테이션을 소화한 젊은 투수다. 폰세가 라쿠텐에서 뛰던 시절 2군에서 함께 경험을 쌓기도 했다.아시아 쿼터는 KBO리그의 판도를 바꿀 새로운 변수로 꼽힌다. 어떤 선수를 영입하느냐에 따라 전력이 크게 달라질 수 있고, 기존 외국인 선수나 자유계약(FA) 시장에도 영향을 미칠 수 있다.kt 위즈도 이날 일본 우완 투수 스기모토 코우키를 총액 12만 달러(연봉 9만 달러, 인센티브 3만 달러)에 영입하면서 하루 만에 2명의 아시아 쿼터 선수가 나왔다. 2023년 일본 독립리그 토쿠시마 인디고삭스에 입단한 스기모토는 올해 42경기 5승 3패 평균자책점 3.05를 기록했다.