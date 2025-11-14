사이트 전체보기
감독이 곧 전술? 우리은행 위성우 감독의 마법

[BNK 금융 2025-2026 여자프로농구 미리보기 ⑤] 아산 우리은행 우리WON

양형석(utopia697)
25.11.14 08:53최종업데이트25.11.14 08:53
2000년대 초·중반 여자프로농구 역사상 최고의 외국인 선수로 꼽히는 타미카 캐칭(인디애나 피버 단장)을 앞세워 4번의 우승을 차지했던 우리은행 우리WON은 WKBL이 단일리그로 바뀐 후 오랜 흑역사에 돌입했다. 실제로 우리은행은 단일리그 전환 후 5시즌 연속으로 플레이오프에 진출하지 못했고 2008-2009 시즌부터 2011-2012 시즌까지 네 시즌 동안 승률 .181(28승127패)로 4연속 최하위에 머물렀다.

하지만 2012년 우리은행에 위성우 감독이 부임하면서 팀의 운명은 완전히 달라졌다. 부임하자마자 많은 훈련량을 통해 선수들의 패배 의식을 지워버린 위성우 감독은 2012-2013 시즌부터 2017-2018 시즌까지 우리은행의 통합 6연패를 이끌었다. 우리은행은 위성우 감독이 팀을 이끌기 시작한 후 13번의 시즌 동안 9번의 우승과 2번의 준우승을 기록했고 단 한 번도 정규리그 2위 밑으로 떨어진 적이 없다.

우리은행은 지난 시즌을 앞두고 FA 자격을 얻은 주전 4명이 한꺼번에 팀을 떠나는 대형 악재가 있었지만 정규리그 우승과 챔프전 준우승이라는 기대 이상의 성과를 얻었다. 우리은행은 이번 시즌에도 '디펜딩 챔피언' BNK 썸과 '절대자' 박지수가 복귀한 KB 스타즈에 비해 전력이 떨어진다는 평가를 받는 게 사실이다. 하지만 위성우 감독이 버틴 우리은행의 저력을 무시할 수 있는 농구팬은 거의 없을 것이다.

주전 4명 빠진 지난 시즌에도 정규리그 우승

우리은행이 가진 가장 큰 무기는 다름 아닌 위성우 감독의 존재다.한국여자농구연맹

4시즌 연속 최하위에 허덕이던 우리은행이 WKBL을 주름잡는 강 팀으로 도약할 수 있었던 비결에 위성우 감독의 역할이 가장 컸던 것은 누구나 알고 있는 사실이다. 하지만 우리은행 구단 역시 '만년 꼴찌', '승리 자판기'라는 비난을 감수하면서 박혜진(BNK)이라는 대형 유망주를 육성했고 부족한 포지션에 임영희(우리은행 코치), 양지희(국가대표 코치) 같은 선수들을 영입하며 꾸준히 약점을 보완했다.

우리은행은 2017년 양지희가 은퇴하면서 골밑이 약해지자 FA시장에서 김정은(하나은행)을 영입해 통합 6연패를 달성했고 고향팀에서 프로 데뷔 첫 우승의 꿈을 이룬 김정은은 챔프전 MVP에 선정됐다. 그리고 우리은행은 2022년 데뷔 후 15년 동안 신한은행에서만 활약했던 김단비를 영입했고 김단비는 2022-2023 시즌과 2023-2024 시즌 2년 연속 챔프전 우승을 견인하며 우리은행에 날개를 달았다.

하지만 2023-2024 시즌이 끝나고 우리은행에 비상이 걸렸다. 2022년 4년 계약을 체결했던 김단비를 제외한 주전 4명이 한꺼번에 FA자격을 얻은 것이다. 이중 김단비와 함께 팀을 이끈 박지현(토코마나와 퀸즈)은 해외 진출을 선언했고 박혜진이 BNK, 최이샘이 신한은행 에스버드, 나윤정이 KB로 이적했다. 이보다 1년 먼저 김정은이 친정팀 하나은행으로 복귀하면서 우리은행의 황금 멤버가 완전히 해체됐다 .

하지만 우리은행에는 여전히 리그 최고의 선수 김단비와 '최종병기' 위성우 감독이 있었다. 김단비는 지난 시즌 득점(21.10점)과 리바운드(10.90개),스틸(2.07개),블록슛(1.52개), 공헌도(964.45점) 부문에서 모두 1위를 차지하며 커리어 두 번째 정규리그 MVP에 선정됐다. 위성우 감독도 기존의 이명관, 변하정부터 이적생 한엄지, 김예진, 심성영, 신인 이민지 등을 고루 활용하며 우리은행의 15번째 정규리그 우승을 이끌었다.

정규리그 우승팀 우리은행은 챔프전 우승까지 차지하진 못했다. 플레이오프에서 KB와 5차전까지 가는 접전을 벌이며 의외로 고전한 우리은행은 챔프전에서 BNK를 만나 한 경기도 이기지 못하고 0승3패로 패하며 준우승에 만족해야 했다. 우리은행은 3차전까지 매 경기 6점 차 이내의 접전을 펼쳤지만 김단비에게 지나치게 의존하는 경기 방식으로는 주전들이 고르게 활약한 BNK를 넘기엔 역부족이었다.

'12시즌 연속 7할 승률' 우리은행의 새 시즌은?

지난 시즌 정규리그 MVP 김단비는 지난 5월 우리은행과 3년 연장계약을 체결했다.한국여자농구연맹

우리은행은 지난 시즌이 끝난 후 FA자격을 얻은 이명관과 계약기간 3년, 연봉 총액 1억3000만원에 재계약했다. 지난 시즌 프로 데뷔 후 가장 많은 경기당 평균 32분38초를 소화하며 김단비에 이어 우리은행의 실질적인 2옵션으로 활약했던 이명관 입장에서는 다소 아쉬운 계약일 수도 있다. 하지만 대학농구 출신에 3라운드 지명을 받았던 이명관이 프로에서 FA계약까지 맺은 것은 대단히 의미 있는 일이다.

우리은행 입장에서 이명관과의 FA계약보다 더욱 중요했던 일은 에이스 김단비와의 재계약이었다. 2022년 우리은행 이적 후 세 시즌 동안 2번의 정규리그 MVP와 2번의 챔프전 MVP를 수상한 김단비는 계약기간 1년을 남겨둔 지난 5월 우리은행과 계약기간 3년, 연봉 총액 4억5000만원에 연장 계약을 체결했다. 이로써 우리은행은 오는 2027-2028 시즌까지 리그에서 가장 다재다능한 선수를 보유할 수 있게 됐다.

지난 시즌 163cm의 미야사카 모모나와 162cm의 스나가와 나츠키(BNK)로 이어지는 단신가드 2명으로 아시아쿼터를 꾸렸던 우리은행은 지난 6월 아시아쿼터 드래프트에서 전체 4순위로 세키 나나미, 9순위로 오니즈카 아야노를 지명했다. 특히 171cm의 슈팅가드 나나미는 지난 9월 3일 삼성생명 블루밍스와의 박신자컵에서 3점슛 4개를 포함해 35득점을 퍼부었을 정도로 뛰어난 득점력을 갖춘 선수다.

우리은행은 8.4득점5.8리바운드로 골밑에서 큰 힘을 보탰던 180cm의 장신 포워드 한엄지가 지난 3월말 어깨 수술을 받고 재활 중이라 시즌 초 합류가 불투명하다. 가뜩이나 확실한 센터가 없는 우리은행 입장에서는 커다란 악재가 아닐 수 없다. 따라서 우리은행으로서는 지난 시즌을 앞두고 FA로 영입한 박혜미와 프로 3년 차 변하정 등이 골밑에서 김단비의 부담을 덜어줘야 시즌을 수월하게 풀어갈 수 있다.

이번 시즌을 앞두고 대부분의 농구팬들은 박지수가 돌아온 KB를 가장 강력한 우승후보로 꼽고 있다. 돌아온 박지수 역시 우승을 위한 가장 큰 걸림돌은 상대팀이 아닌 '부상'이라고 말했을 정도. 하지만 우리은행은 지금보다 더 힘든 상황에서도 최근 12시즌 동안 한 번도 7할 승률을 놓치지 않았다. 겉으로 보이는 전력이 다소 약해 보인다고 해서 우리은행을 함부로 우승 후보에서 배제할 수 없는 이유다.

여자농구 BNK금융여자프로농구 우리은행우리WON 위성우감독 김단비

