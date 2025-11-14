감독이 곧 전술? 우리은행 위성우 감독의 마법

한국여자농구연맹

지난 시즌 정규리그 MVP 김단비는 지난 5월 우리은행과 3년 연장계약을 체결했다.우리은행은 지난 시즌이 끝난 후 FA자격을 얻은 이명관과 계약기간 3년, 연봉 총액 1억3000만원에 재계약했다. 지난 시즌 프로 데뷔 후 가장 많은 경기당 평균 32분38초를 소화하며 김단비에 이어 우리은행의 실질적인 2옵션으로 활약했던 이명관 입장에서는 다소 아쉬운 계약일 수도 있다. 하지만 대학농구 출신에 3라운드 지명을 받았던 이명관이 프로에서 FA계약까지 맺은 것은 대단히 의미 있는 일이다.우리은행 입장에서 이명관과의 FA계약보다 더욱 중요했던 일은 에이스 김단비와의 재계약이었다. 2022년 우리은행 이적 후 세 시즌 동안 2번의 정규리그 MVP와 2번의 챔프전 MVP를 수상한 김단비는 계약기간 1년을 남겨둔 지난 5월 우리은행과 계약기간 3년, 연봉 총액 4억5000만원에 연장 계약을 체결했다. 이로써 우리은행은 오는 2027-2028 시즌까지 리그에서 가장 다재다능한 선수를 보유할 수 있게 됐다.지난 시즌 163cm의 미야사카 모모나와 162cm의 스나가와 나츠키(BNK)로 이어지는 단신가드 2명으로 아시아쿼터를 꾸렸던 우리은행은 지난 6월 아시아쿼터 드래프트에서 전체 4순위로 세키 나나미, 9순위로 오니즈카 아야노를 지명했다. 특히 171cm의 슈팅가드 나나미는 지난 9월 3일 삼성생명 블루밍스와의 박신자컵에서 3점슛 4개를 포함해 35득점을 퍼부었을 정도로 뛰어난 득점력을 갖춘 선수다.우리은행은 8.4득점5.8리바운드로 골밑에서 큰 힘을 보탰던 180cm의 장신 포워드 한엄지가 지난 3월말 어깨 수술을 받고 재활 중이라 시즌 초 합류가 불투명하다. 가뜩이나 확실한 센터가 없는 우리은행 입장에서는 커다란 악재가 아닐 수 없다. 따라서 우리은행으로서는 지난 시즌을 앞두고 FA로 영입한 박혜미와 프로 3년 차 변하정 등이 골밑에서 김단비의 부담을 덜어줘야 시즌을 수월하게 풀어갈 수 있다.이번 시즌을 앞두고 대부분의 농구팬들은 박지수가 돌아온 KB를 가장 강력한 우승후보로 꼽고 있다. 돌아온 박지수 역시 우승을 위한 가장 큰 걸림돌은 상대팀이 아닌 '부상'이라고 말했을 정도. 하지만 우리은행은 지금보다 더 힘든 상황에서도 최근 12시즌 동안 한 번도 7할 승률을 놓치지 않았다. 겉으로 보이는 전력이 다소 약해 보인다고 해서 우리은행을 함부로 우승 후보에서 배제할 수 없는 이유다.