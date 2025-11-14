감독이 곧 전술? 우리은행 위성우 감독의 마법

2000년대 초·중반 여자프로농구 역사상 최고의 외국인 선수로 꼽히는 타미카 캐칭(인디애나 피버 단장)을 앞세워 4번의 우승을 차지했던 우리은행 우리WON은 WKBL이 단일리그로 바뀐 후 오랜 흑역사에 돌입했다. 실제로 우리은행은 단일리그 전환 후 5시즌 연속으로 플레이오프에 진출하지 못했고 2008-2009 시즌부터 2011-2012 시즌까지 네 시즌 동안 승률 .181(28승127패)로 4연속 최하위에 머물렀다.
하지만 2012년 우리은행에 위성우 감독이 부임하면서 팀의 운명은 완전히 달라졌다. 부임하자마자 많은 훈련량을 통해 선수들의 패배 의식을 지워버린 위성우 감독은 2012-2013 시즌부터 2017-2018 시즌까지 우리은행의 통합 6연패를 이끌었다. 우리은행은 위성우 감독이 팀을 이끌기 시작한 후 13번의 시즌 동안 9번의 우승과 2번의 준우승을 기록했고 단 한 번도 정규리그 2위 밑으로 떨어진 적이 없다.
우리은행은 지난 시즌을 앞두고 FA 자격을 얻은 주전 4명이 한꺼번에 팀을 떠나는 대형 악재가 있었지만 정규리그 우승과 챔프전 준우승이라는 기대 이상의 성과를 얻었다. 우리은행은 이번 시즌에도 '디펜딩 챔피언' BNK 썸과 '절대자' 박지수가 복귀한 KB 스타즈에 비해 전력이 떨어진다는 평가를 받는 게 사실이다. 하지만 위성우 감독이 버틴 우리은행의 저력을 무시할 수 있는 농구팬은 거의 없을 것이다.
주전 4명 빠진 지난 시즌에도 정규리그 우승