피우지 못한 거포 유격수의 재능... 마침표 택한 두산 박준영

두산 베어스

올시즌 개막전 유격수로 나섰던 두산 박준영프로야구에서 '1차 지명'이라는 타이틀은 상당한 가치를 가진다. 극히 예외적인 경우를 제외하면 해당 구단의 미래가 될 최우선 유망주라는 증명이기 때문이다. 두산 베어스 소속 내야수 박준영(28) 역시 지난 2016 신인드래프트에서 NC 다이노스의 1차 지명을 받았을 때는 스타 플레이어로 성장할 잠재력을 갖췄다는 평가를 받았다.하지만 이후 10년의 세월이 흐르는 동안 박준영은 자신의 재능을 프로 무대에서 만개하지 못했다.최근 박준영이 두산 구단에 현역 은퇴 의사를 전달했다는 소식은 치열한 프로 리그의 경쟁에서 생존하고 스타가 될 수 있는 것은 극소수라는 냉엄한 현실을 새삼 일깨운다.박준영의 굴곡진 커리어는 투수로 시작했다는 점에서 비롯된다. 2016년 1차 지명 당시 투수였던 박준영은 데뷔 초반 불펜 투수로 인상적인 활약을 보였지만 팔꿈치 인대 부상으로 인해 투수를 포기하고 타자로 전향했다.수술 후 재활과 현역 입대 기간 중 준비를 거쳐 2020시즌 이후 내야수로 1군 무대에 다시 모습을 보이기 시작한 박준영은 강한 어깨를 바탕으로 유격수와 3루수를 모두 소화할 수 있는 잠재력과 장타력이 좋은 평가를 받았다. 하지만 내야수 전향 이후에도 거듭된 부상 이력은 박준영의 발목을 잡고 말았다.