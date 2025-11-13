피우지 못한 거포 유격수의 재능... 마침표 택한 두산 박준영

▲
두산 박준영의 주요 타격 기록(출처: 야구기록실 kbreport)케이비리포트
타자 전향 이후 가장 많은 경기에 출장한 2021시즌(111경기, 8홈런, 타율 0.209) 이후, 매 시즌 부상과 타격 기복으로 출장 경기 수가 점점 줄어들었다. 결국 2023시즌을 앞두고 FA 포수 박세혁의 보상선수로 두산 베어스 유니폼을 입게 된 배경에도 이러한 부상 리스크가 자리하고 있었다.
하지만 이승엽 감독 체제의 두산은 박준영의 공수 재능을 높이 평가했다. 특히 이승엽 감독은 계약 마지막해였던 올시즌 개막전 선발 유격수로 박준영을 낙점할만큼 두산 내야진의 핵심으로 성장하길 기대했다. 그러나 또다시 부상과 고질적 약점인 컨택이 문제였다. 박준영은 올 시즌 총 41경기 출장에 타율 0.225, 1홈런으로 기대에 미치지 못했다.
박준영의 마지막 1군 경기는 지난 5월 18일 KIA 타이거즈전이었다. 이후 허리 통증으로 1군에서 말소된 박준영은 이후 2군 경기에도 출장하지 않았다. 관계자에 따르면 계속된 부상에 야구 자체를 놓아버린 것으로 알려졌다.
이는 단순한 부상 재활의 문제가 아니라, 거듭된 부상과 부진으로 인해 박준영이 심리적 탈진 상태였음을 시사한다. 건강만 하다면 두산 주전 유격수를 다툴 수 있는 재능이었지만 잦은 부상으로 그라운드에 서지 못하는 괴로움은 그의 재능을 갉아먹고 결국 야구에 대한 미련까지 접게 한 것이다.