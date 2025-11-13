17세 소년으로 12년을 살았다, 배우 김시유의 이별

김시유 제공

"중요한 건 나이가 아니라 무대를 바라보는 시선이에요. 지현준 선배님은 30대 후반까지 알런을 연기했는데 그 순수함을 가장 잘 표현하셨거든요."

"어느 날, 애쓰지 않아도 내가 곧 알런처럼 느껴졌어요. 그때 '이건 위험하다' 싶었죠. 배우가 인물을 다 안다고 믿는 순간, 탐구는 멈추니까요."

"마지막인 만큼 작품의 핵심으로 더 깊이, 끝까지 파고들고 싶었어요. 알런이라는 또 다른 나를 떠나 보내면서, 후회가 없도록."

"알런은 제 안에 남겠지만, 이제는 그 껍질을 벗어야 해요. 한 인물을 너무 깊게 오래 품으면, 배우로서 다른 얼굴을 잃을 수도 있으니까요."

"〈에쿠우스〉는 신체적 긴장감이 극도로 높아요. 온몸에 멍이 드는 건 일상이고 부상도 잦죠."

"공연 직후에는 몰라요. 그런데 집에 돌아와 샤워를 하면 따끔거림이 한꺼번에 밀려와요. 그제서야 '오늘 또 다쳤구나' 하죠."

"그 아이의 공포 앞에서 배우인 내가 물러서면, 그건 거짓이잖아요."

"노출 장면이 많기 때문이라고들 생각하지만, 사실 무대 위에서 버틸 근력이 더 중요해요. 기운이 없으면 해낼 수 없죠. 그래서 끼니는 일부러 든든히 챙겨요."

"〈에쿠우스〉를 하면서 생긴 버릇이 있어요. 공연 전엔 모든 대사를 처음부터 끝까지 다 봐야 해요. 매 회차마다, 시즌의 마지막 날까지요. 대사를 복기한다기보다는 그날의 흐름을 몸에 새기는 의식 같은 거죠."

이번 시즌 알런을 맡은 배우들. 좌측부터 도은우, 김시유, 정용주, 이충곤.지난 10월 3일 시작해 2026년 2월 1일까지 이어지는 공연을 끝으로 그는 <에쿠우스>를 떠난다. 그는 이번 이별이 단순히 '세대 교체' 때문은 아니라고 말한다.자신이 12년 전에 비하면 경험과 시야가 넓어졌지만, 그만큼 익숙함에서 오는 경계심을 느꼈다고 했다.그렇게 수없이 다양한 버전의 알런을 실험해온 그는 이번 시즌에서 '가장 본능적이고 원초적인' 알런으로 돌아왔다.올해 그는 <에쿠우스>뿐 아니라, 안톤 체호프의 <벚꽃동산>, 중증장애 아들을 둔 아버지의 이야기 <킬미나우> 등 다양한 무대에 섰다.태권도로 단련된 몸을 가진 그도 매 공연마다 근육통과 몸살을 피할 수 없다.그래도 그는 알런에게 미안해서라도 몸을 사릴 수 없다고 했다.체력을 위해 달리기를 꾸준히 하지만, 소년 알런의 이미지 때문에 웨이트 운동은 줄였다.그는 공연 전 꼭 갖는 자신만의 루틴이 있다.