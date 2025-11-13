사이트 전체보기
17세 소년으로 12년을 살았다, 배우 김시유의 이별

[인터뷰] 〈에쿠우스〉의 '알런'을 보내며, 새로운 무대를 준비하다

배현정(juillet13)
25.11.13 17:10최종업데이트25.11.13 17:10
<에쿠우스> 무대에서 주인공 소년 '알런 스트랑'을 연기하는 김시유 배우 한국 초연 50주년 기념 공연 공식 사진
"이번 시즌을 마지막으로 '알런'과 작별하려고요."

12년 동안 연극 〈에쿠우스〉의 주인공 '알런 스트랑'을 연기해온 배우 김시유가 말했다. 17세 소년의 내면을 탐구하며 청춘을 보낸 그는 이제 서른을 넘어 새로운 무대를 준비한다. 11월 9일 강남의 한 카페에서 배우 김시유를 만나 그간의 이야기를 들어봤다.

팀의 막내에서 '믿고 보는 알런'까지

"〈에쿠우스〉 오디션에 합격했던 게 2014년 초였어요. 그때는 아무것도 모르는 패기 넘치는 20대 초반의 신인이었죠."

그로부터 12년. 김시유는 이제 '알런'을 가장 오래 지켜온 배우가 되었다.

영국 극작가 피터 셰퍼의 대표작 〈에쿠우스〉는 17세 소년이 여섯 마리 말의 눈을 찌르는 충격적인 사건을 통해 인간의 욕망, 신성, 광기를 탐구한 연극이다. 1975년 한국 초연 이후 수많은 배우들이 이 작품을 거쳐 갔다.

김시유가 처음 이 작품을 접한 건 19세, 연극학과 입시를 준비하던 시절이었다.

"그때는 그저 '광기의 외형'을 흉내 낸 거였어요. 알런의 고통에는 닿지 못했죠."

작품의 무게를 제대로 실감한 것은 언더스터디(대체 배우)로 팀에 합류했을 때였다.

"연습이 끝난 뒤에도 막차 시간까지 혼자 처음부터 끝까지 대사를 실제로 하듯이 해봤어요. 그러다 어느 날 대역으로 대사 합을 맞추게 됐는데, 유정기 선생님께서 '오늘이 가장 강렬했다'고 하셨죠. 그 말이 아직도 잊히지 않아요."

이후 여러 번의 도전을 거쳐 그는 마침내 자신의 이름을 단 '시유 알런'으로 무대에 올랐다.

말 너제트와 함께 포효하는 알런 <에쿠우스> 2022년 시즌 자료 사진
네 명의 알런, 하나의 합

이번 시즌에는 김시유 외에도 이충곤, 정용주, 도은우 등 네 명의 배우가 알런을 연기한다.

"〈에쿠우스〉는 각기 다른 알런이 각자의 방식으로 진실에 다가가는 여정이에요. 그 다양함이 바로 작품의 생명력이죠."

각 알런의 해석은 주요 상대역인 말 너제트, 그리고 정신과 의사 마틴 다이사트와의 합에서 완성된다.

"저와 말들의 관계는 본능에 가까워요. 제 안의 에너지를 (너제트 역의) 김명준 배우가 야성으로 받아주면서 치열한 균형을 이루죠. 그야말로 알런과 너제트의 관계 그대로예요."

다이사트 역은 장두이, 최종환, 한윤춘 세 배우가 맡아서 각기 다른 존재감을 보여준다.

"예를 들어, 한윤춘 선배님은 알런이 악몽에 괴로워하거나 웅크리고 있을 때, 대사를 건네기 전 잠시 저를 바라보세요. 객석에선 보이지 않지만, 그 찰나의 눈빛에 알런의 마음이 흔들려요. 무대 위에서만 가능한 교감이죠."

4명의 알런 이번 시즌 알런을 맡은 배우들. 좌측부터 도은우, 김시유, 정용주, 이충곤.
마지막 시즌, 익숙함을 넘어

지난 10월 3일 시작해 2026년 2월 1일까지 이어지는 공연을 끝으로 그는 <에쿠우스>를 떠난다. 그는 이번 이별이 단순히 '세대 교체' 때문은 아니라고 말한다.

"중요한 건 나이가 아니라 무대를 바라보는 시선이에요. 지현준 선배님은 30대 후반까지 알런을 연기했는데 그 순수함을 가장 잘 표현하셨거든요."

자신이 12년 전에 비하면 경험과 시야가 넓어졌지만, 그만큼 익숙함에서 오는 경계심을 느꼈다고 했다.

"어느 날, 애쓰지 않아도 내가 곧 알런처럼 느껴졌어요. 그때 '이건 위험하다' 싶었죠. 배우가 인물을 다 안다고 믿는 순간, 탐구는 멈추니까요."

그렇게 수없이 다양한 버전의 알런을 실험해온 그는 이번 시즌에서 '가장 본능적이고 원초적인' 알런으로 돌아왔다.

"마지막인 만큼 작품의 핵심으로 더 깊이, 끝까지 파고들고 싶었어요. 알런이라는 또 다른 나를 떠나 보내면서, 후회가 없도록."

올해 그는 <에쿠우스>뿐 아니라, 안톤 체호프의 <벚꽃동산>, 중증장애 아들을 둔 아버지의 이야기 <킬미나우> 등 다양한 무대에 섰다.

"알런은 제 안에 남겠지만, 이제는 그 껍질을 벗어야 해요. 한 인물을 너무 깊게 오래 품으면, 배우로서 다른 얼굴을 잃을 수도 있으니까요."

몸이 기억하는 무대

"〈에쿠우스〉는 신체적 긴장감이 극도로 높아요. 온몸에 멍이 드는 건 일상이고 부상도 잦죠."

태권도로 단련된 몸을 가진 그도 매 공연마다 근육통과 몸살을 피할 수 없다.

"공연 직후에는 몰라요. 그런데 집에 돌아와 샤워를 하면 따끔거림이 한꺼번에 밀려와요. 그제서야 '오늘 또 다쳤구나' 하죠."

그래도 그는 알런에게 미안해서라도 몸을 사릴 수 없다고 했다.

"그 아이의 공포 앞에서 배우인 내가 물러서면, 그건 거짓이잖아요."

체력을 위해 달리기를 꾸준히 하지만, 소년 알런의 이미지 때문에 웨이트 운동은 줄였다.

"노출 장면이 많기 때문이라고들 생각하지만, 사실 무대 위에서 버틸 근력이 더 중요해요. 기운이 없으면 해낼 수 없죠. 그래서 끼니는 일부러 든든히 챙겨요."

그는 공연 전 꼭 갖는 자신만의 루틴이 있다.

"〈에쿠우스〉를 하면서 생긴 버릇이 있어요. 공연 전엔 모든 대사를 처음부터 끝까지 다 봐야 해요. 매 회차마다, 시즌의 마지막 날까지요. 대사를 복기한다기보다는 그날의 흐름을 몸에 새기는 의식 같은 거죠."

손때 묻은 대본 배우가 실제로 연습에 사용하는 <에쿠우스> 대본
12년을 지나, 다음 12년으로

"연극은 저를 배우로 자라게 한 곳이에요."

그의 원래 꿈은 영화배우였다. 수차례 오디션에서 떨어지던 그에게 〈에쿠우스〉는 처음으로 손을 내밀어준 무대였던 셈이다. 최근 그로 하여금 '연극의 본질'에 대해 다시 생각하게 만든 건 체호프의 〈벚꽃동산〉이었다.

"문삼화 연출님께서 '단단함은 줄고 잔기술만 늘었네' 하셨는데 그 말이 정말 크게 남았어요. 보여주기보다, 서 있는 모습 자체로 진심을 전해야 한다는 걸 새삼 깨달았죠."

앞으로의 12년을 묻자 그는 답했다.

"한 인물에 머무르지 않고, 매번 다른 얼굴로 관객을 만나고 싶어요. 그래도 20대 초, 그때의 알런처럼, 여전히 뜨겁게 숨 쉬는 배우이고 싶어요."

무대는 여전히 그에게 질문을 던진다. 배우로서 세상을 향해 진심을 전한다는 것은 무엇인가. 김시유는 그 답을 찾아서 또 다른 무대를 향해 나아간다.

에쿠우스, 알런, 그리고 김시유에 대해 말하다 2025년 11월, 배우 김시유와의 인터뷰
