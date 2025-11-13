돌싱특집 최종커플 반전 엔딩, '혼전임신'의 주인공은 상철과 정숙

▲나는솔로
28기 돌싱특집ENA
<나는 솔로> 최초 '혼전임신' 커플의 정체가 공개됐다. 11월 12일 방송된 SBS Plus와 ENA <나는 솔로>에서는 반전에 반전을 거듭하던 28기 돌싱 특집의 최종 결말이 그려졌다.
'이야기좌' 영수는 삼각관계를 형성한 현숙과 정숙을 오가며 갈팡질팡했다. 정숙에게 미련이 있던 영수는, 마지막으로 이야기를 해보고 싶다며 자신이 얻은 '슈퍼데이트권'을 정숙에게 사용하고 싶다고 현숙에게 통보했다. 하지만 현숙이 영수의 애매한 행동에 불만을 터뜨리자, 당황한 영수는 다시 결정을 번복하며 현숙에게 데이트권을 신청했다.
그런데 역시 슈퍼데이트권이 있던 정숙은 의외로 영수를 지목하면서 결국 두 사람의 데이트가 성사됐다. 정숙과 영수는 솔로나라에서 처음으로 1대 1 데이트를 가지게 됐다.
마지막까지 고심했던 정숙은 영수에게 미련이 남아서가 아니라 데이트권을 쓸 만한 사람이 없었기 때문이라며 선을 그었다. 정숙은 영수와 데이트를 나가면서도 그동안 영수가 여러 여성출연자들을 넘나들며 보여준 애매한 행동을 지적하며 조곤조곤 일침을 늘어놓았다.
현숙에게는 정숙과의 관계를 분명히 정리하고 오겠다고 약속했던 영수는, 막상 일대일 데이트에서는 정숙에게 미련을 드러내며 자신의 입장에 대한 폭풍 항변을 늘어놓았다. 영수와의 대화를 통하여 조금씩 마음이 풀린 정숙은 "서로의 뜻이 같다면, 나는 영수 오빠를 선택할 의향이 있다. 오빠가 아니면 최종선택을 안 할 것"이라며 한결 달라진 반응을 보였다.
여전히 망설이던 영수는 입장을 분명히 하라는 정숙의 독촉에, "그럼 결정하겠다. 너한테 갈게"라며 현숙이 아닌 정숙을 최종선택하겠다고 또다시 입장을 번복했다.
영수는 이어 현숙과 두 번째 슈퍼데이트에 나섰다. 정숙은 현숙이 보고있는 앞에서 영수에게 "늦게 들어오면 내 신뢰가 깨질 거 같으니 일찍 들어오라"며 은밀한 귓속말을 전하기도 했다.