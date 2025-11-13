유방암 투병 고백한 박미선 "언제 재발할지 모르지만..."

"사람이 암 진단을 받으면 인생을 돌아볼 필요가 있다고 하더라. 나는 언제 재발할지 모르고 어디로 전이될지도 모른다. 근데 열심히 살아서 억울하고 분하다는 생각은 전혀 안 했다. 치료받으면서도 어쩌면 이렇게 감사할까 싶었다. 주변에서 많은 기도를 해주시는 것도, 여름에 방사선 치료를 한여름에 시원한 곳에서 받는 것도 감사하더라. 누구를 원망하거나 자책하기보다, 긍정적으로 감사한 마음들이 더 생기니까 치료하는 내내 즐거웠다."
12일 tvN 예능 프로그램 '유 퀴즈 온 더 블럭'(아래 유퀴즈)에 출연한 코미디언 박미선은 데뷔 이후 38년간 변함없이 안방을 지켜왔던 방송가의 큰 언니였다. 하지만 지난 2025년 1월을 끝으로 건강 이상으로 갑자기 활동을 중단했다. 이후 박미선의 유방암 투병 소식이 알려지면서 많은 이들을 놀라게 했다.
오랜 투병생활로 힘든 시기를 보내야 했던 그는 다행히 건강을 많이 회복한 모습이었다. 밝은 미소와 함께 등장한 박미선은 달라진 외모와 패션스타일을 두고 "이탈리아에서 성공하고 돌아온 디자이너 누나 느낌을 내봤다"며 너스레를 떨었다.
"가짜 뉴스 때문에..."