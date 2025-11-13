'꾸준함의 대명사' 국가대표 GK 정성룡, 성공적이었던 10년간의 J리그 생활 '마침표'

국가대표 출신 골키퍼 정성룡이 10년간의 일본 생활을 종료한다.일본 프로축구 J리그 가와사키 프론탈레는 12일 공식 홈페이지를 통해 "정성룡이 구단을 떠나기로 했다. 계약만료에 따른 이별이다. 우리 구단은 정성룡이 보여준 헌신에 경의를 표한다. 그의 존재 덕분에 구단 역사의 황금기를 열어젖힐 수 있었다"라며 발표했다. 계약기간은 내년 1월 30일까지지만, 내달 6일 모든 공식 일정이 끝나기에 이전에 떠날 거로 보인다.가와사키와 작별을 고한 정성룡은 구단과의 인터뷰를 통해 "이번 시즌을 마지막으로 가와사키를 떠나게 됐다. 지난 10년간 기쁠 때도 슬플 때도 항상 응원해 주신 팬 여러분에게 진심으로 감사하다"라며 "가와사키에서의 시간은 제 축구 인생에서 큰 전환점이 됐고, 더욱 성장할 수 있었던 중요한 시간이었다. 행복했고 절대 잊지 않겠다"라고 작별 인사를 고했다.1985년생인 정성룡은 어렸을 때부터 한국 축구계가 주목하던 재능 중 한 명이었다. 고등학교 졸업 후 2003시즌을 앞두고 포항 스틸러스에 입단하며 프로 무대에 도전장을 내밀었다. 입단 초기에는 많은 경기를 소화하지 못했지만, 2006시즌에 14경기서 7번의 클린시트를 해내며 이목을 끌었고 이듬해 자유 계약 신분을 얻어 성남 일화(현 성남FC)로 이적하게 됐다.성남에서 정성룡은 본인의 기량을 만개시켰다. 3시즌 동안 리그 78경기에 나서며 총 30번의 무실점 경기를 해냈고, 2010시즌에는 팀을 아시아축구연맹(AFC) 챔피언스리그 우승으로 이끌기도 했다. 또 이 시기에는 이운재(은퇴)의 바통을 이어 국가대표 주전 수문장 자리도 차지, 2010 남아공 월드컵에서도 활약하며 사상 첫 원정 16강 진출에 힘을 보태기도 했다.2011시즌을 앞두고는 성남을 떠나 수원 삼성으로 이적한 정성룡은 곧바로 주전 골키퍼 자리를 차지했지만, 기량 하락이 점차 보이기 시작했다. 간간이 나오는 슈퍼 세이브로 팀을 구해내기도 했으나 치명적인 실수가 반복됐고, 2014 브라질 월드컵에서는 2경기서 5실점을 내주며 전국민적인 비난을 받기도 했다. 월드컵 후에도 이 모습은 반복되며 고개를 숙였다.2016년을 앞두고 정성룡은 변화를 가져갔다. 12년간의 K리그 생활을 뒤고 하고 J리그 명문 가와사키 프론탈레로의 이동을 택한 것. K리그와 대표팀에서의 잦은 실수가 반복되며 소위 말해 '에이징 커브'가 온 것이 아니냐는 의심이 시선이 있었지만, 이를 완벽하게 지우는 데 성공했다. 입단 첫 시즌은 최소 실점 2위 달성에 혁혁한 공을 세웠다.활약은 이어졌다. 2017시즌에는 33경기서 나와 단 29골만을 내주며 0점대 실점률을 기록했고, 가와사키는 이에 힘입어 구단 창단 첫 리그 우승을 차지하는 기쁨을 누렸다. 이듬해에도 안정적인 선방 능력을 뿜어내며 최소 실점 1위(27점)를 달성했고, J리그 베스트 11에 들어가는 영광을 맛보기도 했다. 팀 역시 2연패를 차지하며, 제2의 전성기를 열어젖혔다.2019시즌에는 후반기 잠시 주전에서 밀리며 위기가 찾아왔지만, 2020년에는 다시금 기량을 회복한 모습이었다. 팀이 압도적인 승점을 쌓는 순간마다 미친 선방을 보여줬고, 리그 전 경기에 나서 11번의 무실점과 1개의 도움을 기록하며 2시즌 만에 J리그 베스트 11 수상과 팀 창단 첫 더블(리그+일왕배)에 큰 힘을 보탰다.J리그 진출 후 최고점을 찍은 정성룡의 활약은 꾸준하게 이어졌다. 2021시즌에는 프로 데뷔 후 최다 경기 출전(47경기)에 나서며 팀의 리그 우승을 도왔고, 이후에도 41경기(2022년)-35경기(2023년)에 출전했다. 지난해에도 만 39세의 나이로 공식전 38경기에 모습을 드러내며 인상적인 선방 실력을 선보였다.그렇게 9시즌 동안 주전 골키퍼 자리를 꾸준하게 지켰지만, 올해를 앞두고 지각변동이 일어났다. 팀은 프랑스 혼혈 출신 수문장인 야마구치 루이를 영입하며 주전으로 활용했고, 정성룡은 자연스럽게 장갑을 내주게 됐고, 베테랑답게 묵묵하게 벤치를 지키며 기회를 엿봤다. 하지만 주로 리그-일왕배 경기에 종종 나서며 모습을 비췄고, 기량도 예전만큼 나오지 않았다.결국 가와사키는 정성룡과의 결별이 불가피하다고 느꼈고, 이번 시즌을 끝으로 서로 결별하기로 했다. 총 10년간 J리그서 정성룡은 반전을 이뤄냈다. K리그와 국가대표팀에서의 치명적인 실수로 인해 각종 치욕스러운 별명과 밈이 따라다녔지만, 그는 묵묵하게 본인이 맡은 바 임무를 다해냈다. 낮은 자세로 다시금 일본 무대에 도전장을 던졌고, 이는 완벽하게 적중했다.10시즌을 소화하며 리그 우승 4회(2017·2018·2020·2021), 슈퍼컵 우승 2회(2019·2021), 르방컵 우승 1회(2019), 일왕배 우승 1회(2020)를 견인하며 J리그 최고 수문장으로 발돋움했다. 실력도 실력이지만, 그의 꾸준함과 성실함도 주목할 만하다. 어느새 만 40세의 나이로 프로 데뷔한 지 어느새 23시즌이 되어가고 있는 가운데 큰 부상 없이 경기장을 누볐다.본격적으로 주전 골키퍼 자리에 올라선 2008시즌부터 지난해까지 공식전 20경기 이상을 꾸준하게 나섰고, J리그 진출 후에는 매년 30경기 이상 출전하는 진귀한 기록을 작성하기도 했다. 이는 그가 평소에 얼마나 꾸준하게 몸을 관리하고, 프로 의식이 높은지를 보여주는 방증이다.오랜 기간 꾸준함과 성실함으로 일본 무대를 누빈 정성룡, J리그에서 뛰는 10년 동안 그는 묵묵하게 본인이 실력을 입증하며 최고 수문장 반열로 올라섰다. 만 40세의 나이가 된 가운데 어느새 은퇴와 가까워진 그는 향후 선택은 어떤 결론을 내리게 될까. 귀추가 주목되는 상황이다.