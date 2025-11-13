삶과 죽음의 경계에서 몸을 표현하기

▲
정찬일 안무가의 무용 신작 〈 XXX 〉 공연한국문화예술위원회, 옥상훈
조명이 서서히 어두워지고, 스크린이 켜진다. 워밍업을 끝내고 본격적인 서막을 올린다.
'챕터1 귀신'
세 대의 스크린에는 일본 애니메이션 여주인공이 등장해 해당 제목 아래 해설을 곁들인다. '키스(kiss)'에 대한 생물학적 정의를 자막으로 설명한다.
"칼로리 소모되고, 도파민이 생성된다…"
한 남자가 막대 사탕을 꺼내 들자, 두 사람은 그것의 양면을 격렬하게 혀로 교차해 핥는다. 그들은 사탕을 사이로 다소 격정적인 키스를 퍼붓는다. 마치 '사랑'이라는 단어를 분해하는 실험처럼, 이 장면은 관객의 호기심을 강하게 끌어당겼다. 그러나 그 뒤를 이은 동작들은 예상 밖이다. 이질적인 외투 옷을 벗고, 일상의 루틴을 흉내내듯 익숙하다.
"아침에 밥을 먹고, 이를 닦고, 다시 잠을 자는…"
여느 일상생활 속에 루틴하게 흐르는 동작의 반복들을 묘사한다.
"이것은 인생의 의미야."
무용수의 입술에서 내뱉은 문장은 삶의 이중적인 면을 풍자하듯 공허하게 흐른다.
0과 1 사이, 존재와 부재의 간극을 춤추다
다음 챕터에서는 영상에 숫자 0과 1이 번갈아 나타났다. 작품은 이 단순한 이분법적 기호들에 '존재와 부재'의 양립되는 '대립'을 담는 듯했다. 어쩌면 생과 사, 시작과 끝, 연결과 단절, 일상과 특별함 등 다양한 반대 지표를 내포하려는 것처럼 보인다.
0과 1 사이의 공백이 바로 그가 춤추는 무대의 간극이다. 이 공연은 분명 춤으로 포장된 무용이지만, 동시에 '존재 실험'으로 보인다. 앞선 안무가의, 관객의, 그리고 필자의 머릿속을 떠나지 않았던 질문이 다시 떠오른다. 이것이 춤인지 전시인지 알 수 없는 궁금증만 되풀이된다.
XXX라는 기호, 금기와 가능성
중반부에 들어서면서 세 번째 챕터가 시작된다. 이번 공연의 제목인 'XXX'가 본격 등장한다. 무슨 의미일까. 모두가 예상했듯 제작진은 이에 대한 우리 사회의 다양한 해석을 나열한다. 매스 미디어에서 다뤄온 'XXX'에 대한 해석들이 자막으로 흐른다. 아마 이 단어에 대한 세상의 해석을 관객에게 이해시키려는 의도로 보였다.
"이런 XXX 같은 놈들..", "You FXXX"
비난과 조롱, 사회적 낙인, 온갖 욕설들이 한동안 쏟아졌다. 그리고 마지막에 "이게 춤이야?"라는 문장이 잠시 화면을 스쳤다. 그것은 누군가의 냉소이자, 관객의 내면에서 울리는 질문이 아닐까. 지금까지 봐왔던 수많은 무용 공연의 한계에서 벗어난 이질감이 가득 채워진 작품이다.
"이게 춤인가?"
0에서 정한 질문에 대한 정답으로 볼 때, 어쩌면 이것은 춤이 아닐 수 있다. 그러나 세상이 정한 해석이 과연 정답일까. 그것이 춤에 대한 정의에서 정답인지 확신하냐고 되묻고 싶다. 춤의 정의는 누가 정한 것인가. 다른 의미에서 춤이 아니라고 생각하는 것이 오히려 춤일 수도 있겠다는 생각이 든다.
그 순간, 무대 위에서 무용수는 더 이상 움직이지 않았다. 다만, 그를 둘러싼 이미지와 사운드가 움직였다. 언론의 언어와 사회의 시선 속에서 '몸'은 더 이상 자신을 증명할 수 없다. 그는 몸을 매개로, 스스로의 존재를 다시 쓰려 했다. 이 무대에서 'XXX'는 금기이지만, 어쩌면 미지에 대한 가능성일수도 있지 않은가.
행진과 고백, 삶과 죽음의 호흡
요한 슈트라우스 1세의 '라데츠키 행진곡'이 흘러나올 때, 그들은 웃으며 행진했고, 이내 서로의 얼굴을 바라보았다. "세상을 다 가진 너일 테니까. 내 숨이 다한데도." 그 가사는 삶과 죽음, 사랑과 소멸의 경계를 넘나들며 울렸다. 그들의 춤은 삶과 죽음의 중간 어딘가에서 끝내 멈추지 않는 호흡처럼 이어졌다.
노란빛이 점점 옅어질 무렵, 귀에 익숙한 팝송 'Only You'가 울려 퍼졌다. 두 남자가 서로의 손을 잡고 춤을 췄다. 그들의 복장은 성별을 가늠할 수 없는 중성의 형태였다. 남성의 외형을 갖추었지만 여성의 섬세함이 스며 있었고, 그 경계가 흐려지는 순간 무대는 다시 긴장으로 가득찼다.
공연이 끝난 뒤, 조명이 꺼졌고, 노란빛의 잔상이 눈앞에서 사라지지 않았다. 극장 안에는 한동안 침묵이 이어졌다. 누군가는 손뼉을 치려다 멈췄고, 누군가는 고개를 숙였다. 그 침묵은 공연의 마지막 대사처럼 깊고 길었다.
관객과의 대화에서… 실패의 미학, 생존의 윤리