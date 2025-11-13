이번엔 될까? '임신' 간절한 부부가 주고받은 말

(* 이 글은 영화의 스포일러를 포함하고 있습니다.)
'지연'과 '도진'은 아이를 가지려 오랫동안 온갖 시도를 해왔다. 하지만 어렵게 임신한 기쁨도 잠시, 또다시 유산의 상실감을 안고 부부는 허무함에 빠진다. 노력하면 잘될 거라 믿으며 지난 몇 년을 바쳤지만, 결과는 난임의 확인이다. 차라리 불임 확정이라도 받으면 포기라도 하련만, 난임이란 규정은 집착과 체념 사이를 오가며 두 사람을 갉아먹는다.
남편 도진은 이제 포기하고 싶다. 그냥 사랑하는 둘이 오순도순 살면 되지 않을까? 물론 그도 아이가 생기면 좋겠지만, 지난 시간 동안 겪은 피로감이 만만찮다. 하지만 아내 지연은 다르다. 조금만 더 애쓰면 될 것 같다는 마음을 포기할 수 없다. 직장에 다니는 도진과 달리 가족을 이루기 위해 만사 포기한 채 오직 임신과 육아 준비만 해온 지연은 그동안 바친 노력이 헛되다는 걸 인정하기 어렵다.
도진은 지연의 공허함을 채우기 위해 반려견을 입양하자고 제안도 해보고, 함께 바람 쐬러 바쁜 시간 쪼개 다녀도 보지만, 지연의 결심은 요지부동이다. 그녀는 용하다는 점집에도 다녀보고, 지푸라기 잡는 심경으로 뭐든 시도한다. 그럴수록 도진은 질색이 된다. 사랑으로 굳게 결속해 온 부부의 사이에 건널 수 없는 강이 흐르고, 둘의 대화는 점점 허공을 맴돈다. 대체 왜 지연은 남편도 말리는데 임신에 매달리는 걸까.
부부의 임신