이번엔 될까? '임신' 간절한 부부가 주고받은 말

<통잠> 스틸<통잠>을 봤다. 기본 설정은 전혀 어렵지 않다. 누가 봐도 줄거리 쉽게 이해할 수 있는 내용이다. 2세를 얻지 못한 부부는 필사적으로 임신에 도전하지만, 번번이 좌절한다. 한쪽은 그만 체념하라며 상대를 설득하지만, 다른 한쪽은 꿈쩍하지 않는다. 오히려 집착이 커져만 간다. 지인들은 지연이 정말 괜찮은지 도진에게 조심스레 묻고, 남편은 아내의 상태를 자신 있게 답하지 못한다. 가족의 완성을 위한 꿈이 이젠 위기를 낳는 화근으로 변한 지 오래다.영화 속에서 왜 지연이 그토록 임신에 강박을 갖는지 원인은 명쾌하게 설명되지 않는다. 드라마에서 상투적으로 등장하듯 시부모가 가문의 대를 잇고자 압력을 가하는 것도 아니고, 남편도 2세 욕심은 없지 않아도 아내를 들볶으며 책임을 전가하는 유형도 아니다. 오히려 아내의 강박을 염려하거나 혹은 두려워하는 데 가깝다. 요즘 시대가 어떤 시대인가.하지만 지연은 관객의 답답한 시선은 아랑곳하지 않고 맹목적인 집착으로 치닫는다. 처음엔 안쓰럽게 그녀의 처연한 표정을 지켜보던 이들은 점점 이러다간 무슨 일 나지 않을까 조마조마한 심정으로 변해간다. 그 강도가 강해질수록 특이하게 카메라는 지연이 지금 무슨 생각을 하는지 단서라도 찾을 수 있는 얼굴과 시선을 감춘다. 관객은 대부분 장면에서 그녀의 뒷모습, 혹은 공허한 측면만을 지켜볼 수 있다. 계속 내 사전에 포기란 없다는 듯, 지연은 부지런히 이것저것 도모하고 실행한다.그렇게 통 무슨 생각을 하는지 알 길 없는 지연의 종횡무진 폭주는 영화의 긴장을 증폭 시킨다. 선하고 조용하던 인상은 점점 무표정하고 심드렁해지다 임신 가능성에만 집요하게 반응한다. 용한 점쟁이에게 비법을 얻었다며 남편을 황망하게 만들고, 길한 날과 시간에 필사적으로 매달린다. 급기야 마치 김기영의 영화 <이어도>에서 선보인 기괴한 의식을 떠올리는 찰나에 도달하는 순간, 이야기는 도착증과 에로티시즘의 경계를 넘나든다.지연은 소박한 행복을 지키려다 점점 타락하는 듯 보인다. 조경이 잘 된 아파트 단지에 살던 그녀가 별안간 오래된 변두리 골목을 누빈다. 그러다 발견한 동네 미용실 앞에서 한참을 서성인다. 혹시나 지연이 아이에 집착하는 이유를 풀어줄 단서가 나올까 기대를 품지만, 한참 후 밝혀지는 진실은 심리적으로 꽤 큰 충격을 안길 법하다. 전통적 성 역할을 뒤집는 앞서 언급한 국면이 파격적이라면, 미용실 관련 일화는 도덕적 파탄의 위험에 그녀가 봉착했음을 선포하는 분기점이다.