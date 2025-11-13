"아들보다 요양보호사가 낫네" 영화관에 울려 퍼진 할머니들의 공감

이 영화를 달리 평할 수는 없겠다. 평소와 같이 온전한 작품으로 영화를 감상할 수 없었던 때문이다. 영화를 본 환경 자체가 그러했다. 영화를 위해 마련된 극장이었으나 주변을 채운 이들은 평소 마주하기 어려운 이들이었다. 성별도, 세대도, 대체로는 비슷한 이들이 좁은 상영관에 가득 들어차 있었다. 한국사회에선 아줌마나 할머니쯤으로 불릴 60대부터 80대 사이의 여성들. 나는 그들 사이에서 확연히 눈에 띄는 중년의 사내로 작품과 마주했다.
영화에 대해 평할 수 없다 했으나, 한 가지 만큼은 확실히 말할 수가 있다. 이날 본 영화 <말임씨를 부탁해>는 적어도 나이든 여성 관객들을 분명히 설득해낸다. 영화를 보는 동안, 나 혼자였다면 식상하고 단순한 연출이며 설정이라 여겼을 여러 장면이 이들에게 작용하는 방식을 목격했다. 나이든 관객, 심지어 그들 사이에 적잖은 친분이 있는 장년부터 노년까지의 여성 관객들은 대체로 느낀 그대로를 발화하여 말하는 것이다. 설사 극장 안이라고 하더라도.
이를테면 이런 것. 영화 속 김영옥이 분한 노년의 말임씨가 횡단보도를 걸으며 절뚝거릴 때는, 여기저기서 이구동성으로 "그래그래 무릎이 아파", "몸이 아프면 나가는 게 일이지", "아이구 참 안 됐어 나도 불편한데" 등의 말들이 스테레오로 들려오는 것이다. 서울에 사는 아들이 전화를 해 명절 때 집으로 오겠다고 할 때도 "평소에나 잘 하지" 하는 둥의 말임씨를 응원하는 말들이 쏟아진다. 말임씨가 집으로 가는 길에 놓인 경사 가파른 계단을 오르내릴 때면, "에구구 넘어질라" 하는 소리도 곳곳에서 조금도 소리를 죽이지 않은 채로 들려온다. 민감한 관객이라면 불편할 수 있겠으나, 이런 맛에 영화를 색다르게 즐기는 경우도 없지 않다. 나부터가 그렇다.