"아들보다 요양보호사가 낫네" 영화관에 울려 퍼진 할머니들의 공감

부천노동영화제

스틸컷그런데 그게 화가 됐을까. 오지 말래도 기어코 손주까지 끌고 오겠단 자식놈 때문에 안 하던 집안 청소를 하다 부상을 입은 것이다. 가파른 계단에서 굴러 팔이 부러진 말임씨다. 아들은 홀로 사는 엄마가 내심 마음이 쓰인 모양, 그렇게 싫다싫다 해도 요양보호사를 집안에 들이기로 결정한다. 엄마가 걱정된다며 거실에 CCTV까지 설치하고 틈틈이 서울서 그 모습을 확인하는 종욱이다. 몸은 서울에 있지만 마음만큼은 엄마가 신경 쓰이는 종욱의 상황이 내게는 고개가 끄덕여지는 것이다.영화는 여기서 한 걸음 더 나아간다. 남편이 죽고 자식도 결혼해 나간 뒤로 혼자 산 세월이 한참인 말임씨다. 할 거 다 했다고 이제야 편히 노년 라이프를 즐기겠다는데 난생 처음 요양보호사와 함께 지내자니 불편한 게 한둘이 아닌 것이다. 요양보호사로 배정된 미선(박성연 분)도 문제다. 다른 사람과 있을 땐 밝고 싹싹하지만 말임씨 눈엔 영 수상하게 비치는 구석도 없지가 않다. 혼자 사는 데다 나이도 먹은 제 눈을 피해 반찬이며 이런저런 물건을 가져간다는 의심까지 든다.그로부터 영화는 요양보호사와 보호대상인 말임씨의 불편한 동거를 다룬다. 마침 말임씨의 상황을 틈 타 건강에 효능이 있다며 장판을 비싸게 팔아치우려는 일당까지 접근하니, 말임씨의 말년이 도무지 편치 못하다.영화는 몸도 편찮고 자식이며 요양보호사까지 만사가 다 귀찮은 말임씨의 사정을 차근히 살핀다. 통상적으로 작품의 조연이 보통일 혼자 사는 노년의 엄마를 주인공으로 삼자, 도리어 그를 채근하는 이들이 불편하고 못나게 보인다. 엄마 돈을 받아 집을 마련했으면서도 더 잘 사는 처가만 챙기는 남편, 시어머니에게 받을 건 다 받고서도 책임 앞에서는 회피하려 드는 며느리, 막상 제 할 일은 대강대강 하면서 받아갈 것만 가져가는 요양보호사까지, 도대체가 늙은이의 심기를 괴롭게 하는 게 한둘이 아닌 것이다. 그마저도 나이가 들며 가까이 지내는 친구들도 죄다 떠나고 보니, 가끔은 마음 터놓을 사람 하나가 간절하기도 하다.