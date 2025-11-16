배우 지망생과 두 유령의 위태로운 동거... 그가 배우가 된 비결은

포커스테이지

뮤지컬 <#0528> 공연 사진밤낮으로 공연의 열기가 식지 않는 브로드웨이를 매일같이 바라보는 에기는 뮤지컬배우의 꿈을 굳게 다지지만, 현실은 녹록지 않다. 진심과 실력이 늘 비례하는 것은 아니므로 에기는 실패와 좌절을 거듭한다. 에기가 이사 오게 된 528호는 주변에 비해 집값이 훨씬 저렴한데, 이는 원래 이곳에 살던 도리스와 브랜든의 화재 사고 때문이다. 이유가 어떻게 됐든 형편이 넉넉하지 않은 에기는 528호에서 뮤지컬배우의 꿈을 이어가기로 한다.반면 유령의 몸으로 528호에 살고 있는 도리스와 브랜든은 에기의 존재가 달갑지 않다. 두 유령에게 에기는 불청객이나 다름없다. 물론 에기에게 두 유령도 방해꾼일 뿐이다. 하지만 에기는 뮤지컬배우의 꿈에 다가가기 위해 528호가 절실히 필요하고, 두 유령에게도 에기를 마냥 내쫓을 수 없는 이유가 있다. 그렇게 셋은 서로의 필요에 의해 동거를 시작한다.동거를 통해 일차적으로 이루고자 하는 목표는 에기의 오디션 합격이다. 에기보다 먼저 뮤지컬 무대를 경험한 도리스와 브랜든은 에기의 레슨 코치를 맡지만, 에기의 실력은 생각보다 엉망이다. 이는 곧 이제껏 에기의 오디션 합격을 방해해온, 에기가 예술가가 될 수 없는 이유다. < #0528 >에는 이들이 예술가가 될 수 없는 이유가 거듭 제시된다.한때 뮤지컬배우를 꿈꾸던 도리스는 이에 반대하는 어머니와 충돌했다. 예술가가 될 수 없는 이유를 극복하기 위해 도리스는 어머니가 계신 고향을 떠나왔다. 하지만 이것이 끝이 아니었으니, 결정적으로 도리스와 브랜든은 화재로 인해 뮤지컬배우의 꿈을 다 펼쳐보지 못한다.언젠가 한 소설가는 예술가가 될 수 없는 수많은 이유가 아니라, 예술가가 되어야만 하는 단 하나의 이유가 그 사람을 예술가로 만든다고 말했다. 재능 없는 에기, 유령이 된 도리스와 브랜든에게 뮤지컬 무대를 허락하는 것도 결국 이들이 예술가가 되어야만 했던 각자만의 이유다. 그리하여 뮤지컬 < #0528 >은 꿈과 현실을 이어주는 화해의 서사다.