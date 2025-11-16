배우 지망생과 두 유령의 위태로운 동거... 그가 배우가 된 비결은

뮤지컬배우를 꿈꾼 이들이 528호에서 만난다. 한 명은 뮤지컬배우를 지망하는 '에기', 나머지 두 명은 오디션에 합격해 뮤지컬배우의 꿈을 이뤘으나 화재로 인해 사망하고 유령이 되어버린 '도리스'와 '브랜든'이다. 뮤지컬배우의 꿈을 다 펼치지 못한 채 유령이 된 도리스와 브랜든은 여전히 528호를 지킨다. 그리고 바로 이 528호에 에기가 이사 오면서 뮤지컬배우를 꿈꾼 이들의 한바탕 소동이 벌어진다.
같은 꿈을 꾸는 사람과 유령의 동거라는 기발한 설정을 선보인 뮤지컬 < #0528 >은 중국 라이선스 뮤지컬로, 올해 한국에서 처음 관객과 만난다. 그동안 국내에서 공연된 라이선스 뮤지컬의 대다수가 영미권 또는 유럽 국가들의 뮤지컬이었던 만큼, < #0528 >을 통한 새로운 시도는 그 자체로 의미가 있다.
< #0528 >은 중국 관객들로부터 호평을 받았다. 이는 작품에 대한 관객 평점과 흥행 성적에서도 확인할 수 있다. 이제부터는 한국 관객들의 마음을 사로잡아야 한다. 10월 말 개막한 < #0528 >은 내년 1월 11일까지 서울 종로구 링크아트센터 드림 1관에서 공연된다. 이진우·김서환·조훈이 '에기', 유태율·황민수·현석준이 '도리스', 박좌헌·심수호·장두환이 '브랜든' 역을 맡는다.