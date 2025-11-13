키아나 은퇴 선언, 삼성생명 리빌딩 계획에 '제동'

한국여자농구연맹

프로 5년 차가 되는 이해란은 지난 시즌을 기점으로 삼성생명의 새로운 에이스로 떠올랐다.삼성생명은 지난 10월 30일 무릎부상을 이유로 박신자컵에 결장했던 키아나 스미스가 전격 은퇴를 선언했다. 아무리 고질적인 무릎 부상이 있었다곤 하지만 1999년생, 만26세로 농구선수로 한창 전성기에 접어들 나이임을 고려하면 키아나의 은퇴는 지나치게 일렀다. 일각에서는 키아나가 특별귀화 심사에서 탈락하면서 태극마크를 다는 꿈이 무산된 것이 WKBL을 떠나게 된 이유가 됐을 거라고 분석하기도 했다.비록 득점력과 경기운영 능력을 누루 갖춘 키아나가 이탈했지만 삼성생명에는 지난 시즌 식스우먼상을 수상한 조수아를 비롯해 이주연, 윤예빈 등 가드진이 부족하지 않다. 특히 2019-2020 시즌 스틸 1위(2.57개)에 올랐던 장신(180cm)가드 윤예빈이 정상적으로 활약해주면 삼성생명의 가드진 운영은 큰 문제가 없을 것이다(2022년 10월 무릎 수술을 받은 윤예빈은 지난 세 시즌 동안 단 12경기 출전에 그쳤다).지난 시즌 아시아쿼터의 도움을 거의 받지 못했던 삼성생명은 지난 6월 아시아쿼터 드래프트에서 185cm의 신장을 가진 센터 가와무라 미유키를 지명했다. 가와무라는 만31세(1994년생)로 전성기가 지나긴 했지만 2021-2022 시즌 토요타 안텔로프스에서 주장을 맡아 팀의 우승에 기여했던 선수다. 가와무라와 배혜윤이 건강만 유지한다면 삼성생명은 이번 시즌 '베테랑 트윈타워'를 가동할 수도 있다.키아나의 이탈로 가드진이 약해졌지만 풍부한 포워드진은 삼성생명의 최대 강점이다. 이해란은 지난 시즌부터 명실상부한 삼성생명의 에이스로 자리 잡았고 강유림 역시 외곽슛의 기복만 줄이면 코트에서 활용 범위가 상당히 넓다. 여기에 작년 신이슬(신한은행)의 보상선수로 삼성생명 유니폼을 입은 김아름과 궂은 일에 능한 김단비(우리은행 김단비와 동명이인) 역시 충분히 자신의 역할을 해주는 선수들이다.삼성생명은 가와무라와 배혜윤으로 구성된 '트윈타워'를 앞세워 KB를 위협하는 강팀으로 군림하며 리그를 호령할 수도 있고 키아나의 부재를 극복하지 못하고 하위권으로 추락할 수도 있다. 시즌 전, 삼성생명이 가진 불안 요소들을 장점으로 바꾸는 것은 하상윤 감독과 삼성생명 선수들에게 달려 있다. 이처럼 리그에서 가장 예측하기 힘든 삼성생명은 이번 시즌 WKBL을 더욱 흥미롭게 만들 수 있는 팀이다.