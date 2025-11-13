키아나 은퇴 선언, 삼성생명 리빌딩 계획에 '제동'

여자프로농구 최고의 명문팀을 꼽으라면 대부분의 농구팬들은 통산 13회 우승에 빛나는 우리은행 우리WON을 이야기할 것이다. 하지만 WKBL 이전, 농구대잔치 시절까지 범위를 넓히면 한국여자농구 역대 최고의 명문팀은 삼성생명 블루밍스로 바뀐다. 1977년에 창단한 삼성생명은 김화순, 성정아, 최경희, 정은순, 박정은(BNK 썸 감독), 이미선(삼성생명 수석코치) 같은 레전드 선수들을 대거 배출하며 명문팀으로 군림했다.
2006년 겨울리그 우승 이후 신한은행 에스버드와 우리은행, KB스타즈에 밀려 중위권을 전전하던 삼성생명은 지난 2020-2021 시즌 정규리그 4위로 플레이오프에 올라가 챔피언결정전 우승을 차지하는 '기적'을 연출했다. 하지만 힘들게 6번째 우승을 차지한 삼성생명은 주축선수 김한별을 트레이드하며 신인 지명권을 수집했다. 당장의 성적보다는 장기적인 안목으로 미래를 위한 초석을 다지겠다는 전략이었다.
삼성생명은 그렇게 얻은 신인 지명권으로 2년 연속 1순위 지명권을 행사하면서 이해란과 키아나 스미스 같은 젊고 유능한 신인들을 모았고 이들은 기대한 대로 팀의 핵심 선수로 성장했다. 하지만 지난 10월 삼성생명의 주전 슈팅가드 키아나 스미스가 무릎 부상으로 돌연 은퇴를 선언했다. 여러 해 공을 들여 완성이 되는 듯 했던 리빌딩에 제동이 걸린 삼성생명은 이번 시즌에도 좋은 성적을 유지할 수 있을까.
과감한 리빌딩 후 최근 세 시즌 연속 3위