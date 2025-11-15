간주만 10여 분인데... 이 노래가 '열풍'인 이유

유세윤

노래 '간주 점프는 안돼요' 커버 이미지.최근 유튜브를 비롯 SNS상에서 끊임없이 회자되는 노래 하나가 있다. 지난 8월 29일 개그맨 유세윤이 발표한 자신의 유튜브 채널 <유브이의 방>에 공개한 '간주점프는 안돼요'가 그것이다. 20여 년 전 유행했던 록 발라드 풍 멜로디에 사랑을 마치 노래방 유희 문화에 빗대 표현한 가사가 특징이다. 하지만 음악성이 그리 뛰어나다거나 하진 않다. 평범한 곡이구나 치부하려던 찰나 눈과 귀에 들어오는 건 곡 구성 자체다.사랑하는 사람과의 시간을 단 1초도 버릴 수 없기에, 간주점프는 안 된다고 호소하는 유세윤보다 핵심은 바로 이 노래의 간주다. 노래 시작 직전 유세윤의 내레이션도 뭉개버린 채 튀어나오는 전주는 '마치 이 노래의 주인공은 연주 그 자체야'라고 외치는 듯하다. 처음 공개된 노래의 길이는 약 7분 3초가량이었다. 1절이 끝난 시점인 2분 22초 무렵부터 등장하는 간주는 4분의 4박자, 16마디 구성. 일렉기타의 화려한 멜로디라인이 돋보이는 구성이다. 이 간주가 끝나는 것처럼 보이고 유세윤이 2절의 운을 떼려는 찰나, 반 박자 빠르게 단소 연주가 파고 든다.이렇게 32마디의 간주가 끝난 후 2절과 후렴구가 반복되며 끝났던 노래가 이후부터 달라지기 시작한다. 음악방송 콘셉트로 구성된 또다른 영상에선 일렉기타와 단소 솔로 연주를 지나, 만돌린, 그리고 중동 지역 가수로 추정되는 이의 16마디 스캣(scat, 특정 가사 없이 읖조리는 창법)을 끝으로 겨우 간주가 끝난다. 뒤이어 2절을 부르는 유세윤이 1절 때와 달리 수염이 덥수룩 자라있는 모습은 간주가 무한 증식할 수 있음을 강하게 암시한다. 마치 끝나지 않는 사랑처럼 말이다.'간주점프는 안돼요'는 현재까지 총 네 가지 버전이 유튜브 채널에 올라와 있다. 공개 음악방송 콘셉트로 구성한 6분 53초짜리 분량이 두 개, 신인 배우 오지은이 출연한 레트로풍 뮤직비디오, 그리고 서울 광화문 인근 건물 옥상에서 찍은 것으로 보이는 13분 54초 분량의 영상이다. 특히 음악방송 버전과 광화문 버전은 <유브이의 방>에서 조회수 100만을 훌쩍 넘겼고, 각종 SNS에서 쇼츠로 끊임없이 떠돌고 있다.