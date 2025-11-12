12년 만에 돌아온 전설의 단편영화 '콩나물', 그 특별한 귀환

▲
<콩나물>
물론 주인공의 버거운 여정을 그저 감독과 카메라가 방관하진 않는다. 현실의 7살 여자아이가 홀로 길을 헤맨다면 어른, 그리고 사회는 당연히 관심과 보호를 제공해야 한다. 사회의 존재 이유이기도 하다. 그나마 서울에선 보기 드물게 '마을' 형태를 간직한 동네이기에 소녀는 포기하기 직전에 오아시스에서 목을 축이듯 절실한 도움을 약소하게나마 얻을 수 있다. 그러나 모험을 성공적으로 완수하기 위한 속 시원한 해결책은 주어지지 않는다. 마치 앞으로 보리가 걸어갈 세계의 본질을 알려주듯.
집 떠나 온갖 고생을 경험한 주인공이 한나절 꼬박 보내며 위태로운 세상 나들이를 거듭할수록, 관객은 보리의 무사 귀환만 소망하게 될 법하다. 너무 사실적으로 현실에 도사린 도시의 위험요소를 나열하면 호러 장르로 변할 위험을 감독은 마치 자신이 어릴 적 겪어본 경험치 풀어가듯 슬기롭게 연결한다. 그 과정에서 (은근히 한국 독립영화에서 보기 드문 시도에 속하는) '마술적 사실주의' 기법을 은근히 첨가해 7살 주인공의 입장으로 본 낯선 세계의 풍경을 해석하려 한다.
영화는 험난한 모험을 거친 보리가 집에 돌아와 할아버지 제사를 의젓하게 지내며 마무리된다. 바쁜 어른들의 시선으로는 철없는 아이가 집 나가 고생하고 다행히 별 탈 없이 돌아온 해프닝으로만 기억되겠지만, 소녀의 모험을 처음부터 끝까지 정감과 염려 속에 동행한 이들이라면 보리에게 일어난 변화와 성장을 흐뭇한, 심지어 뭉클한 시선으로 지켜볼 수밖에 없을 테다. 이 작품이 세상에 선보인 후로 몇 해가 지나 본격적으로 대두한, 20대 창작자들이 조부모와 얽힌 자전적 경험담을 대거 작업으로 선보이는 '노스텔지어' 열풍의 효시이자, 후속작들이 뛰어넘기 힘든 경지에 일찍이 도달한 궁극의 원형질이 <콩나물>이다.
그렇게 낯설고 위험한, 그러나 홀로서기에 도전해야 도달 가능한 단계로 나아가기 위한 7살 주인공의 모험은 아동 모험물의 정해진 경로와는 사뭇 다른 형태로 완성되어 세상을 놀라게 했다. 감독은 이후 거듭 차갑고 무서운 세상에 던져진 유·청소년의 눈높이로 본 세계의 풍경을 화면에 담으며 어른들에게 경종을 울려 왔다. 그 일정하게 완성된 형태이자, 어쩌면 보리가 겪을 수 있었을 위기를 돌파하는 주인공의 현재로 <세계의 주인>이 사자후를 토한다.
그런 '윤가은 월드'의 원형으로서 <콩나물>의 귀환은 반가운 일이 아닐 수 없다. 오랜만에 보게 된 크레디트 속 제작진 명단에도 이후 10여 년 동안 감독과 동료로 작업한 이들의 이름을 확인할 수 있었다. 여러모로 신작과 같은 시기에 개봉하는 의의가 출중하다는 소감이다. <세계의 주인>에 감화받았다면, 그 출발의 작업으로 <콩나물>을, 그리고 다시 불굴의 성장 서사로 <세계의 주인>으로 돌아와 보시라. 놀라운 두께로 직조한, 촘촘하고 정교한 '세계'를 만나게 될 테다.