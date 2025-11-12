12년 만에 돌아온 전설의 단편영화 '콩나물', 그 특별한 귀환

CGV아트하우스

<콩나물> 스틸다시 <콩나물>로 돌아오면, 아이들이 주인공인 동심 충만, 추억 보정의 이야기로 흘러가기 딱 좋은 설정과 구성이다. 20분 채 안 되는 적당한 상영시간 동안 7살 여자아이가 집을 떠나 산전수전 치르다 간신히 집으로 돌아온다. 그게 전부다. 배우가 나이에 어울리지 않게 연기를 어지간히 잘하나보다 정도로 치부하면 그만이다. 실제로 이후 '정변'하며 한국 영화계의 기대주가 된 '보리' 역 배우 김수안이 해당 작품을 통해 본격적으로 이름을 세상에 떨치긴 했지만, 그것만으로 지금까지 끝없이 언급되는 현상을 설명할 순 없다. 이 단편에는 뭔가 특별한 게 있다.영화 속 골목과 동네의 풍경은 어른들의 향수를 자극하기 안성맞춤이지만, 아이의 입장으로 각도를 조금만 비틀면 주인공이 얼마나 마음 졸이며 위험에 노출되고 있나 깨닫고 아연실색할 판이다. 누구나 자기 나이대의 경험과 지식에 맞춰 세상을 응시하며 상대한다. 개구리 올챙이 적 생각하지 못하게 마련이긴 해도, <콩나물>을 제대로 감상하려면 역지사지의 자세가 유독 절실한 건 그런 사고의 전환이 관객에겐 필수 교양으로 다가오는 탓이다.소녀는 용기백배 의기양양하게 집을 나선다. 그러나 모든 모험은 예상하고 준비한 걸 사뿐히 초과하게 마련이다. 엄마 따라 다니던 작은 동네 길은 대충 다 알고 있을 듯하다. 하지만 인생이란 대장정은 정해진 코스로만 갈 수 없다. 이를 은유하듯 보리는 모험 시작부터 좁디좁은 골목을 통째 가로막은 보수공사에 당황한다. 알던 길을 이용할 수 없다. 무서운 인부 아저씨가 틈새로 잠입하려는 아이에게 호통친다. 우회로를 찾아야 한다. 샛길 골목에는 중형견이 지키고 서 있다. 소녀는 자신이 가진 지혜와 자원을 총동원해 위기를 돌파해야 한다.무서운 위협을 헤쳐 나오면 다음은 금단의 유혹이 기다린다. 위기는 여러 얼굴을 갖고 보리를 끊임없이 괴롭힌다. 도움을 청하다 주인공의 예정된 일정을 훼방하는 어른, 아이가 나이를 먹을수록 노출될 달콤한 타락(?)이 가는 곳마다 숨어서 기다린 듯 즐비하다. 든든하게 자신을 지켜주던 어른의 부재는 아직은 7살 소녀가 홀로서기엔 너무나 거대한 공백이다.그래도 화면 분위기가 밝은 데다, 서울 도심이라곤 여겨지지 않을 정도로 고즈넉한 동네 풍경이 위험한 징후를 적당히 중화하는 바람에 관객이 놓치기 쉽지만, 낯선 타인의 접근은 어린 소녀에겐 절체절명의 위협이다. 길을 잃은 주인공을 도우려는 택배기사 아저씨의 손길은 보리에겐 엄마가 늘 신신당부하던 공포로 보일 수밖에 없다. 조금만 영화가 궤도를 벗어나면, <콩나물>의 설정을 고스란히 적용해 극단적 사회 고발물이 나와도 할 말 없을 정도다. 다행히 관객 일부가 가슴 졸일 뻔한 국면을 소녀는 다시 한번 슬기롭게 벗어난다.