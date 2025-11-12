사이트 전체보기
'유리몸 오명' 2024 MVP... 반등 다짐한 김도영의 절치부심

'유리몸 오명' 2024 MVP... 반등 다짐한 김도영의 절치부심

[KBO리그] 반복된 햄스트링 부상으로 30경기 출장에 그친 KIA 김도영, 2026 완벽 복귀 다짐

케이비리포트(kbreportcom)
25.11.12 17:22최종업데이트25.11.12 17:22
세 번의 햄스트링 부상으로 시즌을 조기마감한 KIA 김도영
세 번의 햄스트링 부상으로 시즌을 조기마감한 KIA 김도영KIA 타이거즈

2024 KBO리그 정규시즌 MVP, 역대 최연소 30홈런-30도루 달성으로 통합 우승에 기여. KIA 타이거즈 김도영(22)에게 프로 3년차 시즌이었던 2024년은 화려한 영광의 연속이었다. 그리고 올시즌 김도영은 역대 4년 차 최고 연봉(5억 원, 400% 인상)이라는 압도적인 기대를 안고 시즌을 시작했다.

하지만 그 기대는 정규 시즌 개막과 함께 산산조각 나고 말았다. 22살 MVP 김도영의 화려한 비상이 이어질 것이라 예상되던 올시즌은 개막전부터 시작된 세 번의 햄스트링 부상으로 인해 비극으로 마무리되고 말았다.

4개월 동안 3번의 햄스트링 부상을 당한 김도영(출처: 2025 KBO야매카툰 중)
4개월 동안 3번의 햄스트링 부상을 당한 김도영(출처: 2025 KBO야매카툰 중)케이비리포트/최감자

개막전(3/22) 주루 플레이 중 왼쪽 햄스트링 손상(그레이드 1), 1차 복귀 후 1개월이 지난 5월 27일 키움 전에서 도루를 시도하다 반대쪽 햄스트링 부상(그레이드 2)으로 전반기 조기 마감, 8월 복귀 후 3경기 만에 수비 도중 다시 왼쪽 햄스트링 부상. 4개월 동안 무려 세 차례 햄스트링 부상을 당한 김도영은 시즌을 날리고 말았다.

특히 5월에 발생한 두번째 부상은 이범호 감독이 "도루 한두 개보다 다치지 않는 게 팀에 더 도움된다"고 공개적으로 만류한 직후 발생했다는 점에서 팬들의 실망감은 더욱 컸다. 결국 KIA 구단은 8월 부상 후 선수 보호 차원에서 김도영의 시즌을 조기 종료했다.

김도영은 올시즌 총 30경기에 출장해 타율 0.309, 7홈런, OPS 0.943, 승리기여도(WAR/케이비리포트 기준) 1.24를 기록했다. 반복된 부상에도 타격 지표는 여전히 리그 정상급이었다. 김도영의 부재로 시즌 내내 타선 운용과 내야진 구성에서 심각한 차질을 빚은 KIA는 전반기 선전에도 불구하고 후반기 5강 경쟁에서 밀려 최종 8위로 추락했다.

KIA 김도영의 주요 타격기록(출처: 야구기록실 kbreport)
KIA 김도영의 주요 타격기록(출처: 야구기록실 kbreport)케이비리포트

시즌을 조기 마감한 김도영은 시즌 아웃 후 약 3개월 가량을 햄스트링 재활에 집중했다. 그리고 지난 11일 자신의 SNS를 통해 팬들에게 감사의 마음과 재기의 다짐을 전했다.

"올 시즌은 제게 짧고도 긴 시즌이었던 거 같습니다. 부상으로 몸보다도 마음이 정말 힘들었지만 팬분들의 응원 덕분에 또다시 일어설 수 있었습니다. 비시즌 동안 영리하게 몸을 만들어서 올해 팀 승리에 기여하지 못한 만큼 내년, 그리고 앞으로 더 많이 기여할 수 있도록 열심히 준비하겠습니다."

팬들에게 감사의 마음을 표시한 김도영의 SNS 전문
팬들에게 감사의 마음을 표시한 김도영의 SNS 전문김도영SNS

김도영이 언급한 '영리한 몸 만들기'란 표현은 햄스트링의 만성적인 재발 가능성을 차단하겠다는 의지의 표현이다. 햄스트링은 급가속과 급제동이 많은 야수, 특히 주루 플레이가 강점인 김도영에게는 고질적인 리스크일 수밖에 없다. 결국, 재활의 핵심은 근력 회복을 넘어 부하가 걸리는 순간의 몸 사용 방식을 교정하고, 좌우 햄스트링의 불균형을 해소하는 데 달려 있다.

세번째 햄스트링 부상 재활을 사실상 마무리한 것으로 알려진 김도영은 개인 훈련을 통해 2026시즌을 준비 중이다. 내년 3월에 열릴 월드베이스볼클래식(WBC) 출장 여부도 관심사다.

현재 대표팀 3루수 포지션에는 송성문, 노시환, 김영웅 등 쟁쟁한 경쟁자들이 포진해 있다. 건강한 김도영은 반론의 여지 없이 리그 최고 수준의 3루수지만 부상 재발 가능성이 있는 현재로서는 WBC 대표팀 합류 여부가 불투명하다.

김도영의 건강한 복귀가 간절한 KIA
김도영의 건강한 복귀가 간절한 KIAKIA타이거즈

올시즌 압도적인 우승 후보에서 하위권으로 추락한 KIA나 리그 최고 스타로 주목받다 유리몸이라는 오명을 얻게 된 김도영 모두에게 2026년은 명예회복의 해가 되어야 한다. FA 최대어로 주목받는 주전 유격수 박찬호의 이탈 가능성이 높아진 KIA가 부상에서 회복한 김도영을 중심으로 내야진을 재편할 수 있을지 주목된다.

[관련 기사] '붕당정치'로 알아본 박찬호 100억 논란[KBO카툰]

[기록 참조: 야구기록실 케이비리포트(KBReport), KBO기록실]

☞ 관점이 있는 스포츠 뉴스, '오마이스포츠' 페이스북 바로가기
덧붙이는 글 (글: 민상현 / 김정학 기자) 프로야구 객원기자 지원하기[ kbreport@naver.com ]
프로야구 KBO KIA타이거즈 김도영 햄스트링

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기
케이비리포트 (kbreportcom) 내방

대중문화/스포츠 컨텐츠 공작소 https://contents.premium.naver.com/kbreport/spotoon(케이비리포트)입니다. 필진 및 웹툰작가 지원하기[kbreport@naver.com]

이 기자의 최신기사 '6년 120억 보장' KBO 최고타자... ML 바늘귀도 뚫을까?