'유리몸 오명' 2024 MVP... 반등 다짐한 김도영의 절치부심

▲
4개월 동안 3번의 햄스트링 부상을 당한 김도영(출처: 2025 KBO야매카툰 중)케이비리포트/최감자
개막전(3/22) 주루 플레이 중 왼쪽 햄스트링 손상(그레이드 1), 1차 복귀 후 1개월이 지난 5월 27일 키움 전에서 도루를 시도하다 반대쪽 햄스트링 부상(그레이드 2)으로 전반기 조기 마감, 8월 복귀 후 3경기 만에 수비 도중 다시 왼쪽 햄스트링 부상. 4개월 동안 무려 세 차례 햄스트링 부상을 당한 김도영은 시즌을 날리고 말았다.
특히 5월에 발생한 두번째 부상은 이범호 감독이 "도루 한두 개보다 다치지 않는 게 팀에 더 도움된다"고 공개적으로 만류한 직후 발생했다는 점에서 팬들의 실망감은 더욱 컸다. 결국 KIA 구단은 8월 부상 후 선수 보호 차원에서 김도영의 시즌을 조기 종료했다.
김도영은 올시즌 총 30경기에 출장해 타율 0.309, 7홈런, OPS 0.943, 승리기여도(WAR/케이비리포트 기준) 1.24를 기록했다. 반복된 부상에도 타격 지표는 여전히 리그 정상급이었다. 김도영의 부재로 시즌 내내 타선 운용과 내야진 구성에서 심각한 차질을 빚은 KIA는 전반기 선전에도 불구하고 후반기 5강 경쟁에서 밀려 최종 8위로 추락했다.