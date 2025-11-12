'유리몸 오명' 2024 MVP... 반등 다짐한 김도영의 절치부심

김도영SNS

팬들에게 감사의 마음을 표시한 김도영의 SNS 전문김도영이 언급한 '영리한 몸 만들기'란 표현은 햄스트링의 만성적인 재발 가능성을 차단하겠다는 의지의 표현이다. 햄스트링은 급가속과 급제동이 많은 야수, 특히 주루 플레이가 강점인 김도영에게는 고질적인 리스크일 수밖에 없다. 결국, 재활의 핵심은 근력 회복을 넘어 부하가 걸리는 순간의 몸 사용 방식을 교정하고, 좌우 햄스트링의 불균형을 해소하는 데 달려 있다.세번째 햄스트링 부상 재활을 사실상 마무리한 것으로 알려진 김도영은 개인 훈련을 통해 2026시즌을 준비 중이다. 내년 3월에 열릴 월드베이스볼클래식(WBC) 출장 여부도 관심사다.현재 대표팀 3루수 포지션에는 송성문, 노시환, 김영웅 등 쟁쟁한 경쟁자들이 포진해 있다. 건강한 김도영은 반론의 여지 없이 리그 최고 수준의 3루수지만 부상 재발 가능성이 있는 현재로서는 WBC 대표팀 합류 여부가 불투명하다.