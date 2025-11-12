볼리비아-가나와 평가전 치르는 홍명보호, 월드컵 운명 걸렸다

홍명보 감독이 이끄는 한국 남자축구 국가대표팀이 11월 A매치 2연전에서 남미의 다크호스 볼리비아(14일 대전월드컵경기장), 아프리카의 강호 가나(18일, 서울월드컵경기장)를 연이어 상대한다. 다음달로 다가온 대망의 2026 북중미 월드컵 조 추첨을 앞두고 벌어지는 마지막 A매치다.이번 평가전이 한국축구에게 더 중요해진 이유는 월드컵 본선 조추첨 대진운을 결정한 '포트 배정'이 걸려있기 때문이다. 48개국이 출전하는 북중미월드컵은 각 조마다 4포트로 나눠 조추첨을 진행한다. 포트 배정은 A매치 성적에 따른 국제축구연맹(FIFA) 랭킹으로 정해진다. 월드컵 우승후보로 꼽히며 피파랭킹도 높은 프랑스, 스페인, 아르헨티나, 잉글랜드 같은 강호들이 1~2포트로 분류된다.한국은 역대 월드컵에서 항상 3.4포트에 속했다. 그래서 본선에서 우승후보로 꼽히는 강팀들을 두 팀 이상 만나게 되는 경우가 많았다. 포트2에 들면 강팀을 만날 확률이 그만큼 줄어들기 때문에 상위 라운드에 진출할 수 있다는 기대감은 높아진다.현재 홍명보호의 피파랭킹은 22위 랭킹포인트 1594점을 기록중이다. 포트2 사수의 마지노선인 23-24위 이내에 아슬아슬하게 턱걸이하는 수준이다.한국의 뒤를 이어 23위 에콰도르(1590점), 24위 오스트리아(1587점), 25위 호주(1584점) 등이 추격하고 있다. 현재 진행중인 유럽축구연맹(UEFA) 플레이오프(PO) 결과에 따라 이탈리아(피파랭킹 9위) 등이 월드컵 본선행에 성공한다면 포트2 커트라인이 한 단계 더 올라갈 수 있다. 그래도 현재로서는 순위가 가장 높은 한국의 포트2 사수 가능성이 가장 높은 편이다.다만 11월 A매치에서 한국이 상대할 볼리비아(76위)와 가나(73위)가 한국보다 피파랭킹은 훨씬 낮지만, 실제 전력은 무시할 수 없는 상대들이라는 게 변수다. 만일 피파랭킹이 낮은 두 팀을 상대로 패배나 무승부만 나와도 타격이 크다. 최악의 경우, 2연패를 당한다면 랭킹포인트가 크게 깎여서 조추첨을 앞두고 포트 배정에 큰 악영향을 미칠 수도 있다.홍명보호는 이전의 평가전에서는 본선을 대비하여 스리백 전술이나 선수 테스트를 병행했다면, 이번에는 결과에 대한 무게감이 다르다. 홍명보 감독도 지난 10일 천안대한민국축구종합센터에서 열린 인터뷰에서 "이번 평가전에서는 결과를 가져와 포트2에 들어가는 것이 가장 중요하다. 기존 플랜을 잘 유지하면서 동시에 결과에도 중점을 둘 것"이라며 이번 2연전의 중요성을 강조한 바 있다.대표팀은 현재 부상병동의 여파로 최상의 전력이 아니다. 특히 주전 미드필더들이 연달아 부상을 당하며 중원 조합에 비상이 걸렸다.이미 지난달 홍명보 감독이 꾸준히 중용했던 수비형 미드필더 박용우(알 아인)가 왼무릎 전방십자인대 파열로 장기 부상을 당하며 본선 출전이 불투명해진 상태다. 여기에 11월 A매치에서는 국가대표팀의 주전 중앙 미드필더로 중용되어왔던 황인범(페예노르트)에 이어 백승호(버밍엄시티)와 이동경(울산)까지 부상으로 소집 해제됐다.홍명보 감독은 이번 2연전에서 새로운 중원 플랜B 조합 발굴이라는 숙제도 안게 됐다 .일단 대안으로 가장 주목받는 선수는 옌스 카스트로프다.카스트로프는 독일 분데스리가 묀헨글라트바흐에서 활약 중인 해외파 혼혈 선수다. 어머니의 나라인 한국 대표팀을 선택한 카스트로프는 지난 9월 처음 태극마크를 단 이래 10월과 11월에도 꾸준히 홍명보 감독의 부름을 받고 있다.카스트로프는 9월에 미국전 후반 교체 투입되며 태극전사 데뷔전을 치렀다. 이어진 멕시코전에선 선발 출전해 45분을 소화했다. 지난달 국내서 열린 브라질전에선 다시 후반에 교체투입됐다.하지만 한국 대표팀에서는 아직 짧은 출전시간만을 소화하며 자신의 능력을 다 보여주지 못했다. 카스트로프의 장점은 에너지와 투쟁심이 넘치고, 공수 가담 능력이 모두 뛰어나다는 것이다. 반면 플레이의 기복이 심하고 카드관리에 미숙하다는 것은 단점으로 꼽힌다.최근 지난달 25일 독일 분데스리가 바이에른 뮌헨전에서는 잔반 19분 만에 거친 태클을 하다가 퇴장당하며 팀의 완패에 빌미를 제공했다. 홍명보 감독이 카스트로프의 장점을 인정하면서도 활용법을 찾는데 고심하는 이유다. 주변의 우려를 의식한듯, 카스트로프는 "대표팀에서는 레드카드를 받을 일이 없게 하겠다"고 약속하기도 했다.대표팀에게는 위기지만, 카스트로프의 입장에서 황인범, 백승호, 박용우가 모두 이탈한 이번 2연전은 자신의 존재감을 어필할 절호의 기회이기도 하다. 홍명보 감독이 2연전에서 스리백 전술을 가동한다면 중앙 미드필더는 2명이 필요하다. 현재로서는 대표팀 중앙 미드필더 자원중 김진규와 더불어 카스트로프가 이번 2연전에서 중원을 책임질 가능성이 가장 높다는 평가를 받는다.여러 포지션을 소화할 수 있는 카스트로프지만, 대표팀에 그에게 가장 필요로 하는 역할은 3선에서 넓은 활동량과 투쟁심으로 수비진을 보호하는 수비형 미드필더다. 수비에 중점을 두면서 기복을 줄이고 포백을 보호하는 역할에서 안정감을 보여줘야 할 필요가 있다.공격진에서는 카타르월드컵 주전 스트라이커였던 조규성(미트윌란)의 복귀가 눈에 띈다. 조규성이 태극마크를 단 것은 지난해 3월 이후 무려 1년 8개월만이다. 조규성은 불의의 무릎 수술 합병증으로 지난 시즌을 통째로 날렸다. 긴 재활을 거쳐 마침내 그라운드에 돌아온 조규성은 복귀 후 조금씩 소속팀에서 경기감각을 끌어올리며 9월에는 득점포를 가동하기도 했다.하지만 홍명보 감독은 "이번에 조규성에게 너무 많은 것을 기대하지 않았으면 좋겠다"고 의미심장한 언급을 하여 눈길을 끌었다. 홍 감독은 조규성의 몸상태와 경기감각이 완전하지 않다며, 선수가 대표팀 복귀 이후 쏟아지는 기대와 관심에 자칫 지나친 부담을 받게 될 상황을 경계했다.또한 홍 감독은 "조규성은 부상으로 우울했던 시간을 벗어나 좋은 컨디션을 되찾기 위한 단계다. 대표팀에서 좋은 기운을 받고 소속팀에 돌아갈 수 있게 하기 위하여 발탁했다"고 밝혔다. 조규성을 11월 A매치에서 지금 당장 즉시전력감으로 활용한다기 보다는, 내년 북중미월드컵을 대비한 장기적인 차원에서의 선수관리를 하고 있음을 강조한 대목이다.현재 대표팀이 주장 손흥민(LA FC)이 부동의 주전공격수로 활약하고 있는 가운데, 오현규(헹크)가 벨기에 리그와 대표팀에서 꾸준한 득점포를 가동하며 중용되고 있다. 여기에 피지컬이 뛰어나고 공중볼에 능한 조규성까지 컨디션을 회복한다면 대표팀은 내년 월드컵에서 더욱 다양한 조합의 공격진을 가동할 수 있게 된다. 이번 2연전에서 "몇분만이라도 꼭 출전하고 싶다"며 의욕을 보인 조규성이 오랜만에 홈팬들 앞에서 건재한 모습을 다시 보여줄 수 있을지도 관심사다.