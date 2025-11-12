9번 장원급제 이이-11년 도전 이순신... 두 영웅의 '합격 비법'

▲벌거벗은한국사2조선과거제도 TVNSTORY

21세의 이이는 오랜 공백기를 거쳐 급하게 다시 공부를 시작했음에도 단 1년 만에 대과 초시를 통과한다. 이어 대과 식년시-별시(특별시험), 소과 생원시 초시와 복시, 진사시 초시까지, 8년간 무려 9번의 시험에서 장원에 급제하는 대기록을 수립한다. 이 중 6번의 장원은 1564년 한 해에 모두 달성한 기록이었다.



이이가 장원을 차지한 과거시험 중에서도 가장 유명했던 것은 23세 때인 1558년 치른 대과 별시였다. 당시 출제 문제는 '해와 달이 함께 나와 일식과 월식이 생기는 이유는 무엇 때문인가?' 등 주로 천문과 기상 등에 관련된 난해한 질문들이었다. 유생들은 일제히 어리둥절하여 혼란에 빠졌다.



여기서 이이는 "해는 임금의 상이고 달은 신하의 상이니, 이 둘은 운행 경로와 만나는 주기가 같기 때문에, 달이 해를 가리면 일식이 되고 해가 달을 가리면 월식이 된다"는 답변을 통해 우주의 자연현상을 왕과 신하의 관계에 비유하는 남다른 통찰력을 보여줬다. 이 답안이 바로 이이의 천도책(天道策)이다.



물론 이이가 장원을 수상하지 못하거나 아예 낙방한 시험도 있었다. 이이는 이미 합격하여 굳이 안봐도 되는 시험까지 장원이라는 타이틀을 얻기 위하여 응시하기도 했다.



29세가 된 이이는 문과 전 시험에 걸쳐 총 9번의 장원 수상이라는 전무후무한 대기록을 수립하며 구도장원공(九度壯元公)이라는 명성을 얻게 된다. 이는 오늘날로 치면 수능 만점과 공무원 고시 전체 수석을 동시에 달성한 것과도 같다. 이이는 이후로도 꾸준히 학문에 정진하여 훗날 조선을 대표하는 '대학자'의 반열에 올라서게 된다.



대기만성의 전형 이순신



이이가 천재의 대명사라면, 이순신은 대기만성의 전형이었다. 이순신의 가문은 원래 문반 가문이었으나 이순신은 어린 시절부터 군인의 길을 꿈꿨다고 한다. 하지만 가문의 기대를 저버릴 수 없어 어쩔 수 없이 적성에 맞지 않는 문과 공부를 이어왔던 이순신은, 21세의 늦은 나이에 결국 무과로 전향하게 된다. 그리고 이는 이순신 본인은 물론 훗날 조선의 운명까지 바꾸는 신의 한 수가 됐다.



무과는 3년마다 정기 시험이 열렸고, 초시와 복시, 전시의 3차 과정으로 나뉘었다. 무과 시험은 활쏘기, 승마술, 창술 등을 겨루며 체력과 다양한 기술을 측정했고, 현대 기준으로 보면 묘기에 가까운 기술도 많았다. 상위 시험으로 올라갈수록 토너먼트 형식으로 경쟁을 반복하여 더 뛰어난 사람을 선별하는 치열한 방식이었다. 또한 무예만 겨루는 것이 아니라 유교 경전 및 병서를 구술하는 시험도 있었다. 무과 시험 역시 최종 합격까지는 평균 10년 가까이 걸릴 만큼 험난한 과정을 거쳐야했다.



1572년 이순신은 첫 무과 별시 응시에 하였으나 마상 무예를 펼치던 도중에 갑자기 말이 넘어져 낙마하며 다리가 부러지는 사고를 당했다. 그럼에도 이순신은 버드나무 가지를 꺾어 다친 다리를 동여매고 끝까지 시험을 속개하는 투지를 보였으나 결국 탈락했다고 한다. 큰 부상으로 인하여 바로 다음해 열린 무과 정시에도 응시할 수 없었다.



하지만 이순신은 좌절하지 않고 도전을 계속했다. 4년 뒤인 1576년, 이순신은 32세의 나이에 마침내 무과에 급제하는 데 성공한다. 무과의 길에 도전한 지 무려 11년 만이었다.



이순신의 무과 합격 당시 성적은 전체 합격자 29인 중 12등으로 겉보기에는 이이처럼 월등하지는 않았다. 하지만 내용을 살펴보면 당시 무과시험 합격자 중 무려 25인이 현역 병사였다고 한다. 이들에 비하여 이순신은 경험치 열세와 낙마사고의 후유증, 적지 않은 나이라는 핸디캡을 모두 불굴의 의지로 이겨내고 꿈을 이뤄낸 것이다.



그리고 16년 뒤, 조선 역사상 최대의 국난인 임진왜란에서 이순신은 조선의 바다를 지켜내며 역사에 길이 남을 '불멸의 영웅'으로 등극하게 된다. 만일 이순신이 당시 현실에 적당히 안주하거나 타협하며 무과의 길을 포기했더라면, 훗날 조선과 한반도의 역사는 많이 달라졌을지도 모른다.



역사에 남은 위인들도 결코 하루아침에 만들어진 것은 아니다. 이이와 이순신의 성공사례에서 보듯이, 젊은 날의 그들도 조선의 험난한 입시경쟁을 거치며 자신을 갈고 닦으며 인내의 시간을 견뎌내야만 했다. 아무리 빛나는 재능도 끊임없는 노력이 결합되어야만 비로소 값진 성취가 탄생한다. 지금 수능을 기다리며 고단한 입시 전쟁을 버텨내고 있는 수험생 중에서도, 언젠가 미래의 한국을 이끌어 나갈 제 2의 이이나 이순신이 탄생할 수 있다.

