9번 장원급제 이이-11년 도전 이순신... 두 영웅의 '합격 비법'

과거(科擧)는 동아시아에서 인재 등용을 위하여 실시한 국가 시험제도다. 오늘날로 치면 대학 수학능력시험(수능)이나 공무원 고시의 원조라고 할수 있다. 현대의 입시 경쟁도 전쟁이라고 불릴 만큼 혹독하지만, 조선 시대의 과거 시험은 재수, 삼수는 물론이고 길면 몇십 년을 매달려야 했을 만큼 합격하기가 하늘의 별따기보다 어려웠다.
과거 시험은 역사를 빛낸 수많은 인재들의 등용문이 됐다. 조선 시대의 과거제를 통하여 배출된 대표적인 인재로는, 문과를 대표하는 율곡 이이와 무과를 대표하는 충무공 이순신이 있다. 오늘날 한국사에서 손꼽히는 위인들로 꼽히는 두 사람은 어떻게 조선의 혹독한 입시전쟁을 뜷고 역사에 이름을 남길 수 있었을까.
11월 11일 방송된 tvN STORY <벌거벗은 한국사2>에서는 '수능특집, 문과 율곡 이이 VS 무과 이순신, 과거시험을 뚫은 위인들의 합격비법' 편을 다뤘다.
과거 시험에 매달려야 했던 양반들
양반(兩班)은 조선시대의 지배계층으로, 유학을 공부하여 문과에 급제한 문반(文班)과, 무술과 병법을 익혀 무과에 급제한 무반(武班)을 통칭하는 표현이다. 이처럼 본래는 '관료'에 가까운 의미를 지니고 있었지만, 시간이 흐르면서 점차 '신분'을 상징하는 표현으로 굳어졌다.
양반이 그 지위를 계속 유지하기 위해서는 대를 이어 관직에 진출하는 것이 중요했다. 오랜 세월에 걸쳐 관직에 나가지 못하면 양반 취급을 받지 못하기도 했다. 그래서 조선의 양반들은 목숨을 걸고 관직의 등용문인 과거 시험에 매달릴 수밖에 없었다. 과거 시험은 생계를 위한 관직 진출을 넘어서 양반으로서의 사회적 지위와 명예가 걸린 필수 관문이었던 것이다.
과거 시험은 문과, 무과, 잡과, 소과 등으로 나뉜다. 진로 선택은 주로 가문이 문반 출신이냐 무반 출신이냐는 집안 환경과 가풍에 따라 자연스럽게 결정되는 경우가 많았다. 양반 가문의 아이들은 어린 시절부터 천자문을 시작으로 다양한 유학 서적들을 접하며 조기교육을 받아야 했다.
율곡 이이는 조선 역사상 최고의 천재로 꼽히는 인물이다. 한 번 합격하기도 어렵다는 과거 시험에서 전국 1등에 해당하는 '장원 급제'를 무려 9번이나 차지할 만큼 전설적인 '공부의 신'이었다.
이이는 1536년 강원도 강릉 오죽헌에서 부친 이원수와 모친인 평산 신씨 신사임당 사이에서 삼남으로 태어났다. 어머니 신사임당은 조선 시대 여성임에도 학문과 예술적 소양을 두루 갖춘 인물로 명성이 높았다. 이러한 어머니의 총명함과 교육법을 그대로 물려받은 이이는 불과 6세 때 유교경전을 스스로 통달할 만큼 남다른 재능을 드러냈다고 한다.
1548년, 이이가 첫 과거 시험에 응시하여 소과에 합격했을 때 그의 나이는 고작 13세에 불과했다. 현대로 치면 초등학생이 성인들을 제치고 국가시험 1차고시에 합격한 셈이다. 평균적으로 4~5번 도전은 기본이고 보통 30대가 넘어서야 겨우 합격할까 말까라는 과거 시험에서 이이의 천재성이 돋보이는 대목이다.
하지만 16세 때인 1551년 어머니 신사임당이 사망하자 이이는 크게 상심했다. 이이는 관행대로 삼년상을 마친 뒤에도 절에 들어가 불경을 탐독하고 수행하며 속세와 한동안 인연을 끊었다.
스무 살이 되어서 하산하고 돌아온 이이는 다시 과거 시험에 도전한다. 조선의 과거제도에서 가장 핵심적인 문과는 다시 대과와 소과로 나뉜다. 여기서 대과는 초시-복시-전시로 이어지는 세 관문의 시험지옥을 모두 통과해야 했고, 최종시험인 전시의 합격자는 전국을 통틀어 고작 33명에 불과한다. 양반들은 낙타가 바늘구멍 뜷기보다 어려운 대과를 통과해야만 고위 관직 임용에 유리했다.
<홍재전서>에 따르면 조선 후기인 1800년 정조 시대에 치러진 과거 시험에는 역대 최다인 11만여명 이상의 응시자들이 모였다는 기록이 있다. 과거 시험장은 따로 지정석이 정해져 있는 게 아니라서 시험문제지를 가까이서 볼 수 있고, 답안지를 빨리 제출하기 유리한 명당 자리를 선점하기 위하여 유생들의 눈치 싸움이 무척 치열했다고 한다.
과거 시험 주제로는 정치, 외교, 민생 등 주로 당시의 시의성에 맞는 실전형 문제가 출제됐다. 답안지는 단순히 자기 생각만 적어내는 게 아니라 경전, 역사서, 시문 등 다양한 유교적 지식을 총동원하여 설득력있게 구성해야만 했다.
어머니 삼년상 치른 뒤 다시 장원급제한 이이